Ο Γιώργος Πενηνταέξ θα είναι ο νέος Βουλευτής της ΔΗΠΑ, ο οποίος κατήλθε με το κόμμα στις βουλευτικές εκλογές του 2021 στην Επαρχία Λευκωσίας λαμβάνοντας 1,765 σταυρούς προτίμησης με αποτέλεσμα να έρθει τρίτος στον πίνακα κατάταξης.

Ο Γιώργος Πενηνταέξ θα πάρει τη θέση του Βουλευτή Λευκωσίας, Μαρίνου Μουσιούττα, ο οποίος διορίστηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στη θέση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Υπενθυμίζεται ότι στις Βουλευτικές Εκλογές του 2021 η ΔΗΠΑ εξέλεξε δύο βουλευτές στην επαρχία Λευκωσίας. Πρώτος σε σταυρούς προτίμησης ήρθε ο Αλέκος Τρυφωνίδης με 1878 ψήφους και δεύτερος ο Μαρίνος Μουσιούττας με 1810 ψήφους. Ο Γιώργος Πενηνταέξ ήρθε τρίτος με 1765 ψήφους.