Το ΑΚΕΛ, με ανακοίνωσή του, εξαπολύει σφοδρή κριτική κατά του κυβερνητικού ανασχηματισμού, υποστηρίζοντας ότι οι αλλαγές που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης δεν στοχεύουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της κυβέρνησης. Αντίθετα, σύμφωνα με το κόμμα, ο ανασχηματισμός εξυπηρετεί τις προεκλογικές σκοπιμότητες συγκεκριμένων συγκυβερνώντων κομμάτων, με το βλέμμα στραμμένο στις προεδρικές εκλογές του 2028.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι με αυτή τη «συνταγή» η κυβέρνηση θα συνεχίσει τη «μνημειώδη αναποτελεσματικότητα και ανικανότητα» που, όπως αναφέρει το ΑΚΕΛ, έχει κουράσει και εξοργίσει την κυπριακή κοινωνία.

Το κόμμα της αντιπολίτευσης διαμηνύει πως θα συνεχίσει να λειτουργεί ως στιβαρή και υπεύθυνη δύναμη, ασκώντας τεκμηριωμένη κριτική στη διακυβέρνηση Χριστοδουλίδη, ενώ παράλληλα θα εισηγείται και θα διεκδικεί ρεαλιστικές, προοδευτικές λύσεις για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα και ο λαός της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Είναι προφανές ότι ο ανασχηματισμός δεν είχε στόχο να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα και το έργο της κυβέρνησης. Στόχος του κ. Χριστοδουλίδη ήταν να εξυπηρετήσει τις προεκλογικές ανάγκες ορισμένων εκ των συγκυβερνώντων κομμάτων, έχοντας πάντα το βλέμμα και την προσοχή του στο 2028. Το βέβαιο είναι ότι αυτή τη συνταγή, θα συνεχιστεί η μνημειώδης αναποτελεσματικότητα και ανικανότητα της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη που απογοητεύει και εξοργίζει την κυπριακή κοινωνία.

Το ΑΚΕΛ, ως η αντιπολίτευση της χώρας, θα συνεχίσει να είναι η στιβαρή και σοβαρή δύναμη που όχι μόνο ασκεί τεκμηριωμένη κριτική στη διακυβέρνηση Χριστοδουλίδη, αλλά που προτείνει και διεκδικεί ρεαλιστικές προοδευτικές λύσεις για τα μεγάλα προβλήματα της χώρας και του λαού.