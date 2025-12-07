Πολύ σημαντική χαρακτήρισε την επανεκλογή της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας (ΙΜΟ) η Υφυπουργός Ναυτιλίας Μαρίνα Χατζημανώλη σε δηλώσεις την Κυριακή στη Γεροσκήπου, στο περιθώριο χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης.

Ερωτηθείσα από το ΚΥΠΕ για τη σημασία της επανεκλογής, η κ. Χατζημανώλη ανέφερε πως «ήταν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ειδικά η φετινή», γιατί εξήγησε, με όλες αυτές τις γεωπολιτικές συνθήκες που έχουμε καθημερινά η προσπάθεια ήταν πολύ μεγάλη. Ενδεικτικά είπε πως «ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια» και επεσήμανε ακόμη πως «αυτή τη φορά καταφέραμε η Κύπρος να ανεβεί στην 7η θέση από την 12η».

Σύμφωνα με την κ. Χατζημανώλη, «αυτό δείχνει την εμπιστοσύνη που έχουν οι άλλες χώρες, ένα παγκόσμιος Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας, προς την Κύπρο».

Η κ. Χατζημανώλη ανέφερε πως «η Κύπρος εκλέγεται από το 1984, είμαστε μέλος του οργανισμού από το 1973 και έτσι είναι πολύ σημαντική η παρουσία μας γιατί με αυτό τον τρόπο μπορούμε να καθορίσουμε να είμαστε μέρος των πολιτικών».

Απανθρακοποίηση ναυτιλίας

Ερωτηθείσα σχετικά με το θέμα της απανθρακοποίησης της ναυτιλίας, που προωθεί ο ΙΜΟ, υπό το φως και αντιδράσεων που προέκυψαν, η Υφυπουργός Ναυτιλίας σημείωσε πως ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο που ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια και ευχήθηκε «με την ανάληψη από τη Δημοκρατία της προεδρίας σε λίγες ημέρες – από την 1η Ιανουαρίου – η Κύπρος να πρωτοστατήσει και σε αυτές τις εξελίξεις».

Προσπαθούμε, δήλωσε, «να βρούμε τον τρόπο που θα δουλεύει αυτό παγκοσμίως».

Είναι, συνέχισε, «κάποια μέτρα τα οποία θα βοηθήσουν ώστε να μειωθούν οι ρύποι που έχουμε από τα πλοία προς το περιβάλλον». Πρόσθεσε τέλος πως γίνονται πάρα πολλές μεγάλες προσπάθειες και ευχήθηκε να καταλήξουμε σε κάτι το οποίο θα δουλεύει για όλους και όχι μόνο για λίγους.

Η κ. Χατζημανώλη κατά τη συμμετοχή της στο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE), που πραγματοποιήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2025, στις Βρυξέλλες έλαβε μέρος σε συζήτηση σχετικά με την υιοθέτηση παγκόσμιων μέτρων για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας, στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) κατά την οποία τόνισε την ανάγκη για βιώσιμες λύσεις και συναίνεση μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών, ώστε να επιτευχθεί ο μέγιστος βαθμός απανθρακοποίησης της ναυτιλίας.

Σημειώνεται πως η Υφυπουργός Ναυτιλίας προέβη σε δηλώσεις στη Γεροσκήπου στο περιθώριο χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης με παζαράκι υπό τον τίτλο «Χριστουγεννιάτικο Όνειρο», μέρος των καθαρών εσόδων από το οποίο θα δοθούν για ενίσχυση των προγραμμάτων του Παγκύπριου Συνδέσμου για Άτομα με Αυτισμό.

