Δεν τέθηκε τελικά θέμα αποχώρησης της ΕΔΕΚ από την Κυβέρνηση, τουλάχιστον στην παρούσα χρονική στιγμή. Η κατάληξη της χθεσινής συνεδρίας του Πολιτικού Γραφείου του κόμματος ήταν το αίτημα για συνάντηση του Νίκου Αναστασίου με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, προκειμένου να του θέσει ορισμένους προβληματισμούς της ΕΔΕΚ σε ό,τι αφορά τη σχέση των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου της ΕΔΕΚ αντάλλαξαν απόψεις αναφορικά με το θέμα της σχέσης του κόμματος με την Κυβέρνηση, μετά τον πρόσφατο ανασχηματισμό του Υπουργικού Συμβουλίου. Όπως αναφέρεται, θεωρείται από τα μέλη του κόμματος ότι η σχέση των δύο πλευρών δεν συνδέεται με την αριθμητική συμμετοχή της ΕΔΕΚ στην Κυβέρνηση.

«Τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Αναστασίου, να διευθετήσει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με θέμα την επαναξιολόγηση της σχέσης της ΕΔΕΚ με την Κυβέρνηση, η οποία δεν συνδέεται με την αριθμητική συμμετοχή της ΕΔΕΚ στην Κυβέρνηση», καταλήγει η ανακοίνωση.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίας τέθηκε από ορισμένα μέλη ως προβληματισμός και το θέμα της συμμετοχής της ΕΔΕΚ στην Κυβέρνηση. Ωστόσο, δεν έγινε οποιαδήποτε περαιτέρω συζήτηση, ούτε και τέθηκε τέτοια πρόταση προς ψήφιση. Ούτως ή άλλως, τέτοιου είδους αποφάσεις λαμβάνονται σε ανώτατο επίπεδο συλλογικών οργάνων, που είναι η Κεντρική Επιτροπή.

Κομματικές πηγές σημειώνουν ότι ο ανασχηματισμός αποτέλεσε απλώς την αφορμή για να γίνει μια συζήτηση η οποία αφορά έναν γενικότερο προβληματισμό για τη σχέση του κόμματος με την Κυβέρνηση και τον βαθμό στον οποίο λαμβάνονται υπόψη οι θέσεις και οι πολιτικές του. Στο πλαίσιο αυτό ζητήθηκε και η συνάντηση, προκειμένου να τεθούν ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας ανησυχίες της ΕΔΕΚ τόσο σε σχέση με το Κυπριακό όσο και με τη συζήτηση γύρω από τη φορολογική μεταρρύθμιση.

Είναι πάντως γεγονός ότι στην ΕΔΕΚ νιώθουν ότι η παρουσία και ο ρόλος του κόμματος στην Κυβέρνηση έχουν υποβαθμιστεί, διαπιστώνοντας πως υπήρξε στροφή του Προέδρου προς ενίσχυση της σχέσης του με το ΔΗΚΟ και τη ΔΗΠΑ. Παρά τη δυσαρέσκεια, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπάρχει σενάριο αποχώρησης της ΕΔΕΚ από το κυβερνητικό σχήμα.

Άλμα: Διαμοιρασμός εξουσίας σε ΔΗΚΟ, ΔΗΠΑ και ΕΛΑΜ

Για διαμοιρασμό εξουσίας από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη προς ΔΗΚΟ, ΔΗΠΑ και ΕΛΑΜ κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του το Άλμα, σε σχέση με τον κυβερνητικό ανασχηματισμό που ανακοινώθηκε την Παρασκευή.

«Σε μια περίοδο όπου οι προκλήσεις απαιτούν ισχυρή διοικητική επάρκεια και τεχνογνωσία, ο ανασχηματισμός δεν δημιούργησε το αίσθημα ότι η χώρα θωρακίζεται θεσμικά, αλλά ότι κυρίαρχο κριτήριο του Προέδρου Χριστοδουλίδη ήταν ο απροκάλυπτος διαμοιρασμός της εξουσίας με τα κόμματα ΔΗΚΟ, ΔΗΠΑ και ΕΛΑΜ, και η εξυπηρέτηση, αφενός, των ψηφοθηρικών στόχων των εν λόγω κομμάτων για τις βουλευτικές εκλογές του 2026 και, αφετέρου, των δικών του σκοπιμοτήτων με φόντο τις προεδρικές εκλογές του 2028», αναφέρει το Άλμα.

Προσθέτει ότι «θα αξιολογούμε τις αποφάσεις τους με δίκαιο και τεκμηριωμένο τρόπο, στηρίζοντας κάθε θετική πρωτοβουλία και στηλιτεύοντας κάθε αρνητική ενέργεια».

Αναφέρει επίσης ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης «θεωρεί ότι οι περιλάλητες “μεταρρυθμίσεις” του θα προωθηθούν ανταμείβοντας τους αφοσιωμένους ή ανακυκλώνοντας άτομα του κομματικού σωλήνα».