Είναι σε επαφή με τον «νότο» έγραψε σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό ο Τουφάν Έρχιουρμαν προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να υπερχειλίσουν τα φράγματα στην ε/κ πλευρά που βρίσκονται κοντά στην τ/κ πλευρά.

Στην ανάρτησή του προσθέτει ότι σύμφωνα με την πληροφόρηση που πήρε από αρμόδιους θεσμούς τα φράγματα στο «νότο» αυτή τη στιγμή βρίσκονται γύρω στο 10% της πληρότητας ενώ εκείνα που είναι κοντά στην τ/κ πλευρά έχουν πληρότητα κάτω του 5%.

«Επομένως, προς το παρόν δεν υπάρχει κίνδυνος να ‘ανοίξουν οι πύλες πλημμύρας’ στον νότο. Θα συνεχίσουμε να είμαστε σε επαφή σχετικά με τις εξελίξεις».

Σε ανάρτησή του νωρίτερα το μεσημέρι και πάλι στον προσωπικό του λογαριασμό στα ΜΚΔ ο κ. Έρχιουρμαν είχε γράψει ότι επικοινώνησε τους «δήμαρχους» των περιοχών που έχουν πληγεί περισσότερο, την «μετεωρολογική υπηρεσία», την «πολιτική άμυνα» και πρόσθεσε ότι λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα και για το νοσοκομείο Μπουρχάν Ναλμπάντογλου στην κατεχόμενη Λευκωσία.

«Η έντονη βροχόπτωση είναι πιθανό να ξεκινήσει σήμερα το απόγευμα και να συνεχιστεί μέχρι αύριο το πρωί. Οι αρχές θα παράσχουν σύντομα πιο ακριβείς πληροφορίες», ανέφερε.

Ευχήθηκε περαστικά σε όσους πλήγηκαν από τα καιρικά φαινόμενα και ζήτησε από τον κόσμο να ακολουθεί τις ανακοινώσεις και συστάσεις των «αρχών «και να απέχουν από μετακινήσεις εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητο, ειδικά σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων.

