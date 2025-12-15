Τη σημασία της αναφοράς στο κοινό ανακοινωθέν της Πέμπτης στην πολιτική ισότητα όπως καθορίζεται στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και της δέσμευσης των δύο ηγετών στο ζήτημα αυτό, προτάσσει η Μαρία Άνχελα Ολγκίν σε συνέντευξη της στην τουρκοκυπριακή εφημερίδα Γενί Ντουζέν. Η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, ωστόσο, τονίζει πως η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο.

Η Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ δήλωσε ότι χρειάζονται πιο συγκεκριμένα βήματα για να δημιουργηθεί μια πραγματική ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης και για να μπορέσει ο Γενικός Γραμματέας να συγκαλέσει μια άτυπη συνάντηση 5+1. Διάφορα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης βρίσκονται στο τραπέζι, πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι και οι δύο πλευρές θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να σημειώσουν πρόοδο.

Κληθείσα να αξιολογήσει την τριμερή συνάντηση, η κ. Ολγκίν είπε ότι ήταν εις βάθος, ειλικρινής και εξαιρετικά ανοιχτή. «Αυτή είναι μια πολύ καλή αρχή. Για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια, στις 11 Δεκεμβρίου, οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο και συζήτησαν θεμελιώδη πολιτικά ζητήματα», είπε. Στο τελικό κοινό ανακοινωθέν, και οι δύο ηγέτες συμφώνησαν, σημείωσε, «ότι ο στόχος τους είναι μια λύση στο Κυπριακό με βάση την πολιτική ισότητα, όπως ορίζεται από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ», για να δηλώσει ότι «αυτού του είδους η δέσμευση δεν είχε αναληφθεί από τους ηγέτες από το 2020. Αυτό δεν είναι μικρό επίτευγμα».

Σύμφωνα με την κ. Ολγκίν ο διάλογος έγινε μεταξύ δύο νέων ηγετών με ένα φρέσκο και δημιουργικό όραμα για το νησί, αναφέροντας ότι όπως σε πολλές διαδικασίες επίλυσης συγκρούσεων, αυτός είναι ένας βασικός παράγοντας. Ο νέος Τουρκοκύπριος ηγέτης, πρόσθεσε, είναι εύγλωττος και καλά ενημερωμένος, μπόρεσε να εντοπίσει γρήγορα τα ζητήματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν πριν προχωρήσει σε ολοκληρωμένες διαπραγματεύσεις. «Η διάρκεια της συνάντησης ήταν μια ένδειξη του πόσο λεπτομερής ήταν η συζήτηση. Χάρηκα που είδα και τους δύο ηγέτες να συμμετέχουν σε τόσο λεπτομερείς συζητήσεις», είπε.

Στην παρατήρηση πως το ανακοινωθέν του ΟΗΕ δεν αναφερόταν σε συγκεκριμένο μοντέλο λύσης κι αν παρατήρησε κάποια πρόοδο ή ευελιξία στα ζητήματα που έχουν προκαλέσει το τέλμα της διαδικασίας, η Απεσταλμένη του ΓΓ είπε ότι όσον αφορά την πολιτική ισότητα, η ανακοίνωση αναφέρεται ρητά στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. «Αυτό αντιπροσωπεύει μια σημαντική αλλαγή».

Ανέφερε ότι στις 21 Νοεμβρίου 2025, επιτεύχθηκε σημαντική συμφωνία στο αρχικό σημείο που έθεσε ο κ. Έρχιουρμαν στην πρώτη του πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση με τον κ. Χριστοδουλίδη. «Η πρόοδος στην πολιτική ισότητα, το θεμελιώδες ζήτημα, ήταν απαραίτητη. Αυτό ήταν ένα σημαντικό πρώτο βήμα», επεσήμανε.

Η κ. Ολγκίν δήλωσε ότι τον Ιούλιο του 2024 είχε επισημάνει ότι δεν υπήρχε κοινό έδαφος μεταξύ των δύο τότε ηγετών. «Στις 11 Δεκεμβρίου, οι ηγέτες συμφώνησαν να επιστρέψουν σε μια σαφή πορεία προς τις διαπραγματεύσεις με το ίδιο σημείο αναφοράς την πολιτική ισότητα».

Πρόσθεσε ότι οι δύο ηγέτες έχουν συμφωνήσει σε ορισμένα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και ελπίζει ότι θα μπορέσουν να συμφωνήσουν σε περισσότερα τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. «Θα πρέπει να γίνουν περισσότερα για να ενισχυθεί αυτή η νεοσύστατη δυναμική και να δημιουργηθεί μια γνήσια ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης που θα επιτρέψει στον Γενικό Γραμματέα να συγκαλέσει μια άτυπη συνάντηση 5+1. Αρκετά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης βρίσκονται επί του παρόντος στο τραπέζι και οι δύο πλευρές θα χρειαστούν ενθάρρυνση για να σημειώσουν πρόοδο».

Για το αν είναι αισιόδοξη πως μπορεί να επιτευχθεί λύση η κ. Ολγκίν απάντησε ότι ενώ η συνάντηση είχε πολλές θετικές πτυχές, «η αισιοδοξία μου εξακολουθεί να εξαρτάται από συγκεκριμένα βήματα και πρόοδο προς την πλήρη επανέναρξη των ολοκληρωμένων διαπραγματεύσεων. «Υποστηρίζω ενεργά τις προσπάθειες και των δύο ηγετών».

Στην ερώτηση ποιο είναι το κύριο μήνυμά της προς τους Κύπριους, η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ είπε ότι το κύριο μήνυμά της είναι πως ο κυπριακός λαός θα πρέπει να υποστηρίξει ενεργά τις σημαντικές προσπάθειες και των δύο ηγετών. «Δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Ο κόσμος βρίσκεται σε ένα οριακό σημείο, με γρήγορες και συχνά απρόβλεπτες αλλαγές. Κατά τη διάρκεια των ετών χωρίς διαπραγματεύσεις, οι πραγματικότητες στο νησί έχουν επίσης αλλάξει σημαντικά. Υπάρχει τώρα η ευκαιρία να προχωρήσουμε προς μια λύση στο μακροχρόνιο κυπριακό ζήτημα και αυτή η ευκαιρία πρέπει να αξιοποιηθεί όχι μόνο από τους ηγέτες αλλά από όλους τους Κύπριους».

Ερωτηθείσα τι χρειάζεται περισσότερο από τους ηγέτες και τον κόσμο για να επιτύχει αυτή η διαδικασία, η κ. Ολγκίν απάντησε: «Δημιουργικότητα, αποφασιστικότητα και ειλικρινής προθυμία να κατανοήσουν τις ανάγκες και τις προσδοκίες των ανθρώπων και από τις δύο πλευρές. Σε αυτό το πλαίσιο, το σημαντικό έργο της πρόσφατα συσταθείσας Τεχνικής Επιτροπής Νεολαίας αποτελεί έμπνευση για όλους».

Ανέφερε ότι ο διάλογος μεταξύ των δύο ηγετών πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένος και δομημένος και η πολιτική βούληση συνεχίζει να είναι απαραίτητη για την πρόοδο. Πολλοί στο νησί ελπίζουν ότι και οι δύο ηγέτες μπορούν να γράψουν ιστορία, είπε». Μετά από τόσες αποτυχημένες προσπάθειες, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι αυτή τη φορά η διαδικασία θα πετύχει πραγματικά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους Κύπριους και τον ΟΗΕ. Η Κύπρος και η περιοχή δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά μια ακόμη διαδικασία διαπραγμάτευσης να καταλήξει σε αποτυχία», σημείωσε η κ. Ολγκίν.

