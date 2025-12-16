ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ / ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η ενίσχυση της παραγράφου για το Κυπριακό επί του προσχεδίου των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα είναι ένα από βασικά ζητούμενα για τη Λευκωσία στο σημερινό Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων.

Η κυπριακή προσπάθεια σ’ ό,τι αφορά το Κυπριακό, επικεντρώνεται πάνω σε δύο σημεία ως προς το τελικό κείμενο των συμπερασμάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, πρώτο ζητούμενο είναι η ενίσχυση της παραγράφου για το Κυπριακό, με προσθήκη αναφοράς στο διορισμό του ειδικού απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κυπριακό, Γιοχάνες Χαν, και η ετοιμότητα από πλευράς του Συμβουλίου να συνεργαστεί μαζί του στενά.

Μια τέτοια αναφορά θα αναβαθμίσει και θα νομιμοποιήσει, μέρους των κρατών μελών της ΕΕ, την παρουσία και το ρόλο του Γιοχάνες Χαν στο Κυπριακό.

Βελτιώσεις επί προεσχεδίου

Οι βελτιώσεις στο επί του προσχεδίου συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Δεκεμβρίου θα βρίσκονται στο επίκεντρο του σημερινού ΣΓΥ. Η Ουκρανία και το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) θα βρίσκονται στο επίκεντρο της σημερινής συζήτησης.

Απ’ εκεί και πέρα η ατζέντα περιλαμβάνει: Μέση Ανατολή, Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια, Διεύρυνση και Μεταρρυθμίσεις, Μετανάστευση, Γεωοικονομία και Ανταγωνιστικότητα, Σύμφωνο για τη Μεσόγειο και Καταπολέμηση Αντισημιτισμού, Ρατσισμού και Ξενοφοβίας.

Στο Ουκρανικό, σύμφωνα με πληροφορίες μας, άξονας της συζήτησης η χρηματοδοτική στήριξη της Ουκρανίας, στη σκιά αντιδράσεων και του μπλόκου που θέτει κυρίως η Ουγγαρία. Διαβουλεύσεις επικεντρώνονται στο δάνειο αποζημιώσεων, με αξιοποίηση ταμειακών υπολοίπων των «παγωμένων» περιουσιακών στοιχείων της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας.

Για το ΠΔΠ, η συζήτηση θα γίνει με βάση Διαπραγματευτικό Πλαίσιο που αναμένεται να παρουσιάσει η Δανική Προεδρία. Θα είναι το πρώτο ολοκληρωμένο προσχέδιο ενός “Negotiating Box”. Το πλαίσιο της Δανικής Προεδρίας θα αφορά τις βασικές ενότητες (πχ απλούστευση, διακυβέρνησης κτλ) , καλύπτοντας και τους 4 βασικούς πυλώνες του ΠΔΠ.

Στο σημερινό ΣΓΥ θα συζητηθεί η ετήσια έκθεση για τη Διεύρυνση. Στόχος να υιοθετηθεί από το ΣΓΥ το κείμενο Συμπερασμάτων, ώστε σε επίπεδο ηγετών η συζήτηση να έχει πολιτικό προσανατολισμό, με βασικό μήνυμα δέσμευσης για την προοπτική ένταξης των υποψήφιων χωρών.

Ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων θα είναι η ενίσχυση της στρατηγικής της ανθεκτικότητας και αυτονομίας, καθώς και της ανταγωνιστικότητας, του διεθνούς ρόλου της ΕΕ και των εμπορικών της σχέσεων. Υπό το φακό από τη μια της εξάρτησης της ΕΕ από την Κίνα, που ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας παραγωγής και επεξεργασίας σπανίων γαιών, επηρεάζοντας κρίσιμους τομείς όπως η άμυνα, τα ηλεκτρονικά, η αυτοκινητοβιομηχανία και η ενέργεια. και από την άλλη υπό το φακό της σχέσης με τις ΗΠΑ.

Ξεχωριστή ημέρα για την Κύπρο

Για την Κύπρο η σημερινή σύνοδος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων πάει πέρα από την ατζέντα της συζήτησης καθώς οι εργασίες θα κλείσουν με την παράδοση της προεδρίας του ΣΓΥ στην Κυπριακή Προεδρία και την υφυπουργό για Ευρωπαϊκά Θέματα Μαριλένα Ραουνά, από την Δανή προεδρεύουσα υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Marie Bjierre.

Η Μαριλένα Ραουνά θα αναφερθεί στο όραμα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ 2026 που αρχίσει την 1η Ιανουαρίου 2026. Επίσης θα κάνει αναφορά στους βασικούς πυλώνες των προτεραιοτήτων.

Ολοκληρωμένη και επίσημη παρουσίαση του προγράμματος εργασίας της Κυπριακής Προεδρίας θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή 21/12 στα Λεύκαρα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.