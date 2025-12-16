Την έντονη ενόχληση της Άγκυρας για τη συμφωνία οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών που υπέγραψε ο Λίβανος με την Κύπρο εξέφρασε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν προς τον Πρωθυπουργό του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ, στο περιθώριο του Φόρουμ της Ντόχα, μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Φιντάν υποστήριξε ότι η Τουρκία θεωρεί τη συμφωνία «μονομερή ενέργεια», η οποία παραβιάζει τις περιφερειακές ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο και δεν λαμβάνει υπόψη τα δικαιώματα γειτονικών χωρών. Η Άγκυρα εκτιμά ότι η συμφωνία ενδέχεται να δημιουργήσει νομικούς και πολιτικούς κινδύνους τόσο για την ίδια όσο και για τον Λίβανο.

Τουρκικές πηγές αναφέρουν ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο επίσημης αντίδρασης σε διεθνή φόρα, ενώ επισημαίνεται ότι, παρά τους φιλικούς δεσμούς των δύο χωρών, δεν υπήρξε επαρκής διαβούλευση πριν από την υπογραφή της συμφωνίας.

ΚΥΠΕ