Η υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα Μαριλένα Ραουνά ενημερώνει σήμερα τη Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών (CCC) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Στρασβούργο, για τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Η ενημέρωση θα γίνει στο πλαίσιο κλειστής συνεδρίας η οποία είναι προγραμματισμένη να αρχίσει στις 3 το απόγευμα τοπική ώρα.

Θα ακολουθήσει ανταλλαγή απόψεων και συζήτηση με τους Προέδρους των Επιτροπών επί θεμάτων που άπτονται των προτεραιοτήτων καθώς και των προσδοκιών τους για την προσεχή εξάμηνη περίοδο.

Η παρουσίαση της Υφυπουργού ενώπιον της CCC εντάσσεται στο πλαίσιο της συνήθους σειράς επαφών της Προεδρίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και αποτελεί την πρώτη ευκαιρία για ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Προέδρων των Επιτροπών και της Κυπριακής Προεδρίας.