«Μια προσέγγιση που αγνοεί τον τουρκοκυπριακό λαό υπονομεύει την εμπιστοσύνη», είπε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν, αναφερόμενος στη δήλωση του Προέδρου Χριστοδουλίδη ότι είναι έτοιμος να συζητήσει το Κυπριακό με τον Ερντογάν.

Σύμφωνα με την Γενί Ντουζέν, σε γραπτή δήλωση για την συνέντευξη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην γαλλική Λε Φιγκαρό, ο κ. Έρχιουρμαν ανέφερε ότι η πρόσκληση αντικατοπτρίζει μια προσέγγιση που αγνοεί το καθεστώς της τουρκοκυπριακής πλευράς στις διαπραγματεύσεις. Πρόσθεσε ότι η τ/κ πλευρά βρίσκεται σε ισότιμη θέση σε όλες τις διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

Δήλωσε ότι η αγνόηση της βούλησης του τουρκοκυπριακού «λαού» για λύση και του ισότιμου καθεστώτος τους δεν θα συνέβαλε στο πολύ αναγκαίο κλίμα για λύση στο νησί αλλά αντίθετα, αυτή η στάση θα υπονόμευε την αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Επανέλαβε την θέση του ότι ο τ/κ «λαός» είναι ένας από τους δύο ισότιμους ιδρυτικούς εταίρους στο νησί, κα δεν θα δεχθούν κάποια πλευρά να αγνοεί αυτή την πραγματικότητα μέσω δηλώσεων, πρωτοβουλιών ή συμφωνιών.

ΚΥΠΕ