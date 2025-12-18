ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ/ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Ρήτρα που αναφέρεται σε εξαίρεση της Τουρκίας από τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας για κάλυψη των αμυντικών της αναγκών θα θέσουν στο σημερινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης.

Για την Κύπρο και την Ελλάδα αποτελεί σημαντική παράμετρο τα χρήματα που θα διατεθούν στην Ουκρανία για τις αμυντικές ανάγκες να προέρχονται πρωτίστως από την Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανία ή, αν χρειαστεί, από τρίτα κράτη που δεν αποτελούν απειλή για την ασφάλεια των κρατών-μελών. Η παράμετρος αυτή αφορά την Τουρκία, δεδομένου ότι: α) κατέχει σημαντικό τμήμα της Κύπρου, και β) απειλεί συνεχώς τόσο την Κύπρο όσο και την Ελλάδα.

Στις δηλώσεις του ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου «θα κυριαρχήσουν οι συζητήσεις για την οικονομική ενίσχυση της Ουκρανίας. Μια ενίσχυση που είναι απαραίτητη για να αντεπεξέλθει η χώρα στις προκλήσεις της ρωσικής εισβολής και κατοχής».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι «θέλουμε να διασφαλίσουμε κάτι που συζητήθηκε στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα: οποιαδήποτε οικονομική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά για θέματα άμυνας και ασφάλειας της Ουκρανίας, δεν μπορεί να δαπανηθεί σε χώρες που έχουν υπό κατοχή ευρωπαϊκό έδαφος ή απειλούν κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι θα επιδιωχθεί να διασφαλιστεί «ότι τα χρήματα που θα λάβει η Ουκρανία και θα δαπανήσει για εξοπλισμούς θα λάβουν υπόψη συγκεκριμένες εθνικές προτεραιότητες των κρατών-μελών».

Ικανοποίηση για τα Συμπεράσματα της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης χαιρέτησε τα συμπεράσματα της Δανικής Προεδρίας για το θέμα της διεύρυνσης: «Είναι σημαντικό ότι το Συμβούλιο χαιρετίζει τον διορισμό του κ. Χαν, του προσωπικού απεσταλμένου της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και προσβλέπει στη συνεργασία μαζί του».

Σύμφωνα με τον Ν. Χριστοδουλίδη, «ήταν ένας στόχος που θέσαμε από την πρώτη στιγμή της ανάληψης της διακυβέρνησης. Ήταν στόχος που κάποιοι στην Κύπρο θεωρούσαν ουτοπία. Χαίρομαι γιατί όχι μόνο επιτεύχθηκε ο διορισμός, όχι μόνο γιατί το Συμβούλιο για πρώτη φορά αναφέρεται στην ανάγκη συνεργασίας με τον κ. Χαν, αλλά γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά από πολλές προσπάθειες, επιχειρεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη μεγάλη προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών».

Είπε επίσης ότι στα συμπεράσματα για την Τουρκία είναι σημαντικές οι αναφορές στη βάση λύσης του Κυπριακού και στα ψηφίσματα, ειδικά για την περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου. «Μας δίνει βάση για να προωθήσουμε ακόμη περισσότερο την ανάγκη επίλυσης του θέματος της περίκλειστης περιοχής».

Σημείο αναφοράς η Κύπρος για το μεταναστευτικό

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης χαιρέτησε «την επιστολή της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το θέμα της μετανάστευσης και τις δύο συγκεκριμένες αναφορές στη χώρα μας. Η πρώτη αφορά την πρόοδο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην προσπάθειά της να γίνει πλήρες μέλος του Σένγκεν, ένας πολιτικός στόχος που έχουμε θέσει. Η δεύτερη αναφέρεται στις σημαντικές κινήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας στο θέμα των επιστροφών».

Σημείωσε ότι «η χώρα μας έχει αυξήσει τις επιστροφές πάνω από 60%, ενώ ταυτόχρονα έχει μειώσει τις εισροές περισσότερο από 80%. Το μοντέλο που χρησιμοποιούμε στην Κύπρο μας έχουν ζητήσει πολλά κράτη-μέλη να το μοιραστούμε μαζί τους, ακριβώς λόγω των θετικών αποτελεσμάτων».

Τελευταίο Συμβούλιο πριν την Προεδρία ΕΕ

Το σημερινό είναι το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πριν από την ανάληψη της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι η Κύπρος είναι πλήρως έτοιμη να αναλάβει την Προεδρία με τρεις συγκεκριμένους στόχους:

«Να ενισχύσουμε τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα θέματα που θα συζητηθούν σήμερα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα τα κληρονομήσουμε κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας και στοχεύουν ακριβώς στην ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας.

Δεύτερον, θα φέρουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά κοντά στις χώρες της περιοχής, στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Τρίτον, θα δώσουμε απαντήσεις στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι Ευρωπαίοι πολίτες, όπως το στεγαστικό, το κόστος της ενέργειας και όλα όσα επηρεάζουν την καθημερινότητά τους».

Μήνυμα από Μάνφρεντ Βέμπερ

Πριν από τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη σύνοδος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Ο πρόεδρος του ΕΛΚ Μάνφρεντ Βέμπερ έγραψε στην πλατφόρμα «Χ»:

«Για τους πολίτες μας, για την παγκόσμια ευρωπαϊκή φωνή μας – αγαπητέ Πρόεδρε Χριστοδουλίδη, σας ευχαριστώ για την ισχυρή σας δέσμευση για μια πιο ασφαλή, ανταγωνιστική και κυρίαρχη Ευρώπη. Καθώς η Κύπρος πρόκειται να αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ τον Ιανουάριο, ο κόσμος αναμένει απτή πρόοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση».