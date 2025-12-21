Δεν μπορούμε να επιλέγουμε για συζήτηση ένα από τα έξι κεφάλαια του πλαισίου Γκουτέρες, δήλωσε την Κυριακή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, λέγοντας παράλληλα «ας συζητήσουμε όλα τα κεφάλαια μαζί».

Μετά την παρουσίαση του προγράμματος της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2026, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης περιηγήθηκε στα Λεύκαρα, ενώ ακολούθως είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με ομάδα Τουρκοκυπρίων δημοσιογράφων στέλνοντας το μήνυμα «ας επαναρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις και ας συζητήσουμε όλα τα ζητήματα».

Ο Πρόεδρος τόνισε ότι το σημερινό στάτους κβο στο νησί δεν είναι βιώσιμο και δεν μπορεί να θεωρηθεί λύση. Κάλεσε σε άμεση επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο όπου διακόπηκαν στο Κρανς-Μοντανά το 2017, με στόχο μια συνολική διευθέτηση στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. «Πιστεύω πραγματικά και ελπίζω πραγματικά — και από τη δική μου πλευρά θα κάνω ό,τι μπορώ — να επαναρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις από το σημείο όπου σταματήσαμε το 2017», ανέφερε.

Απέρριψε τη λογική της επιλεκτικής συζήτησης θεμάτων, ιδίως σε ερώτηση που αφορούσε την εκ περιτροπής προεδρία, βασικό στοιχείο της πολιτικής ισότητας. Διευκρίνισε ότι η εκ περιτροπής προεδρία είναι ένα από τα «έξι μεγάλα κεφάλαια» των διαπραγματεύσεων, στα οποία περιλαμβάνονται επίσης η ασφάλεια και οι εγγυήσεις, το εδαφικό και το περιουσιακό. «Δεν μπορούμε να επιλέγουμε ένα θέμα για να συζητήσουμε μόνο ένα από τα έξι κεφάλαια. Ας συζητήσουμε όλα τα κεφάλαια μαζί», υπογράμμισε, παραπέμποντας στο Πλαίσιο Γκουτέρες.

Επανέλαβε ότι στόχος του είναι λύση στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, συγκεκριμένα μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα. Τόνισε ότι δεν θα θέσει προϋποθέσεις στην τουρκοκυπριακή κοινότητα ή στην Τουρκία, αλλά αντίστοιχα δεν θα δεχθεί να τεθούν προϋποθέσεις στην ελληνοκυπριακή πλευρά. Όπως είπε, ο μόνος δρόμος μπροστά είναι να «καθίσουμε στο τραπέζι για να συζητήσουμε», αφήνοντας πίσω τις δημόσιες δηλώσεις.

Σε ό,τι αφορά τη σύνδεση των Τουρκοκυπρίων με την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε στήριξη στην ad hoc επιτροπή για το κοινοτικό κεκτημένο. Ωστόσο, συνέδεσε την άμεση επαναλειτουργία της με τη συνολική επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό. Παράλληλα, ανέδειξε τη συμμετοχή Τουρκοκύπριων συμπατριωτών στην εθνική προσπάθεια ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της ΕΕ, τόσο στην Κύπρο όσο και στις Βρυξέλλες, ως ένδειξη συμπερίληψης.

Απαντώντας σε ανησυχίες της τουρκοκυπριακής κοινότητας σχετικά με την «πολιτική στρατιωτικοποίησης» της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος αρνήθηκε ότι η Δημοκρατία προχωρεί σε στρατιωτικοποίηση, υποστηρίζοντας ότι η μόνη στρατιωτικοποίηση είναι η παρουσία του τουρκικού στρατού από το 1974. Τόνισε επίσης ότι η Κυπριακή Δημοκρατία εργάζεται πάνω σε μια «θετική ατζέντα» με περιφερειακούς εταίρους και όχι «εναντίον της Τουρκίας», εκφράζοντας την επιθυμία να υπάρξουν αντίστοιχες συμφωνίες και με την Τουρκία μετά από μια λύση.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επανέλαβε ότι η βασική του προτεραιότητα είναι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και εξέφρασε την πεποίθηση ότι μπορεί να επιτευχθεί μια «λύση win-win», εφόσον υπάρχει «ξεκάθαρη πολιτική βούληση» από όλες τις πλευρές, περιλαμβανομένης της Τουρκίας. Ανέφερε ακόμη ότι συζητά το ενδεχόμενο κοινών συναντήσεων με τον νεοεκλεγέντα Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Ερχιουρμάν, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων παραμένει η σημαντικότερη προτεραιότητα.

ΚΥΠΕ