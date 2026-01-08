Η έναρξη της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν μια τελετή αποστολής πολλαπλών μηνυμάτων τονίζοντας προς κάθε κατεύθυνση την κοινή απαίτηση Ευρωπαϊκών Θεσμών, Κύπρου και Ουκρανίας ότι θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός στα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών. Αυτό τόνισαν, τόσο ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όσο και ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι, αλλά και οι Πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα και Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, στην ομιλία του, αναφέρθηκε στο σεβασμό στην κυριαρχία της Κύπρου και πρόσθεσε πως η Κύπρος μπορεί να είναι μικρότερη σε μέγεθος, αλλά διαθέτει ισότιμη φωνή στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. «Αυτό λέει πολλά για το τι πραγματικά είναι η Ευρώπη- ότι κάθε έθνος έχει σημασία και ότι κάθε ελεύθερη χώρα στην Ευρώπη αξίζει να αποτελεί μέρος του κοινού μας ευρωπαϊκού σπιτιού. Και αυτό είναι που καθιστά την Ευρώπη σταθερή και ειρηνική», είπε.

«Η Ουκρανία επίσης αξίζει να αποτελεί ισότιμο μέρος του κοινού μας ευρωπαϊκού σπιτιού. Και ελπίζουμε ότι η δική σας Προεδρία θα είναι παραγωγική στην προώθησή μας σε αυτή την πορεία», συνέχισε.

Αναφερόμενος στις διμερείς συνομιλίες που είχε νωρίτερα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, είπε ότι είναι πολύ σημαντικό η Ουκρανία να συγκαταλέγεται στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας. «Είμαστε ευγνώμονες για όσα είπε ο Πρόεδρος- ότι θα πρέπει να στοχεύσουμε στο άνοιγμα των διαπραγματευτικών κεφαλαίων ταυτόχρονα κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας, τόσο για την Ουκρανία όσο και για τους φίλους μας, τη Μολδαβία. Πρόκειται για μια ισχυρή φιλοδοξία», σημείωσε.

Η επανένωση της Κύπρου παραμένει «απόλυτη προτεραιότητα» για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε την Τετάρτη η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, συνδέοντας τη μακρόχρονη διαίρεση του νησιού με ευρύτερες ευρωπαϊκές αρχές που ισχύουν «εξίσου και για τη Γροιλανδία», κατά την ομιλία της στην τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Μιλώντας στην τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας, η φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι η ΕΕ «θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να διασφαλίσει την επιτυχία της διαδικασίας υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Εθνών», εκφράζοντας την ελπίδα ότι το 2026 θα μπορούσε να φέρει «ανανεωμένη δυναμική προς μια επανενωμένη Κύπρο». Υπενθύμισε την απόφασή της να διορίσει τον πρώην Επίτροπο Γιοχάνες Χαν ως Ειδικό Απεσταλμένο της ΕΕ για την Κύπρο, υπογραμμίζοντας τη σημασία που αποδίδει στο ζήτημα αυτό στις Βρυξέλλες.

«Συναντιόμαστε σε μια χώρα όπου η υπόσχεση της επανένωσης αναμένει να εκπληρωθεί», είπε. Σημείωσε επίσης ότι λίγα μέρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατανοούν τόσο καθαρά τι σημαίνει να ζεις με τις συνέπειες της διαίρεσης – και ταυτόχρονα να αρνείσαι να αφήσεις τη διαίρεση να καθορίσει το μέλλον.

«Γι’ αυτό είναι τόσο εύστοχο που η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία της ΕΕ αυτή τη στιγμή. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση γεννήθηκε μέσα από τη σύγκρουση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η ΕΕ δεν είναι τέλεια, αλλά αποτελεί μια υπόσχεση: ότι η συνεργασία είναι ισχυρότερη από την αντιπαράθεση και ότι το δίκαιο είναι ισχυρότερο από τη βία.

«Αρχές που ισχύουν όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή μας Ένωση, αλλά εξίσου και για τη Γροιλανδία», είπε, προσθέτοντας ότι η Κύπρος προσδίδει στην Προεδρία της ένα μοναδικό ηθικό κύρος.

Τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο τόνισε στη δική του ομιλία ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα. Υπογράμμισε πως το διεθνές δίκαιο πρέπει να εφαρμόζεται στην Κύπρο, την Ουκρανία, τη Γάζα και τη Γρινλανδία.

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος Κόστα έκανε αναφορά στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας υπογραμμίζοντας παράλληλα τις πρωτοβουλίες της Λευκωσίας προς χώρες της περιοχής, ενώ χαιρέτισε και την κοινή συνάντηση Ευρωπαίων ηγετών και ηγετών της περιοχής τον ερχόμενο Απρίλη στην Κύπρο.

Η Κύπρος ξεκινά την Προεδρία της στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο «να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ των κρατών-μελών, μεταξύ των θεσμών, μεταξύ φιλοδοξίας και υλοποίησης, και μεταξύ της Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής της», δήλωσε την Τετάρτη η υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα Μαριλένα Ραουνά, κατά την τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ στη Λευκωσία. Μιλώντας στην εκδήλωση, η κα Ραουνά ανέφερε ότι η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία της ΕΕ «με απέραντη υπερηφάνεια και βαθύ αίσθημα ευθύνης», σημειώνοντας ότι, παρότι η Κύπρος είναι ένα μικρό νησί, φέρει μια μεγάλη ευρωπαϊκή ψυχή, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι που απαιτεί «ενότητα, ανθεκτικότητα, τόλμη και εμπιστοσύνη στο κοινό μας μέλλον».