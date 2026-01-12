Πολιτική καταιγίδα βρίσκεται σε εξέλιξη στον απόηχο του επίμαχου βίντεο που παρουσιάζει το αφήγημα περί ύπαρξης μηχανισμού διαφθοράς στο Προεδρικό Μέγαρο. Μετά τις παραιτήσεις της Πρώτης Κυρίας από τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης και του Χαράλαμπου Χαραλάμπους από τη θέση του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, το ΑΚΕΛ επανέρχεται με νέα ανακοίνωση. Το ΑΚΕΛ αναφέρεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Πολίτης» που διατυπώνεται ο ισχυρισμός για κοινή τηλεδιάσκεψη Λακκοτρύπη-Χαραλάμπους με τον «επενδυτή» και υποστηρίζει ότι ακυρώνει τη δικαιολογία της κυβέρνησης ότι δεν είχε σχέση με τη δραστηριότητα Λακκοτρύπη.

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΑΚΕΛ:

«Οι αργοπορημένες παραιτήσεις με δικαιολογητικά που προκαλούν τη νοημοσύνη των πολιτών δεν διασώζουν τον κ. Χριστοδουλίδη, ο οποίος προφανώς γνώριζε και συμμετείχε στον μηχανισμό διαπλοκής, ο οποίος άλλωστε στήθηκε για να εξυπηρετεί τον ίδιο και τα πολιτικά του σχέδια. Άλλωστε ακόμα και τώρα, τα ονόματα των δωρητών στον διαβόητο Φορέα συνεχίζουν να κρατούνται μυστικά ενώ ούτε καν τώρα δεν προχωρά στην κατάργησή του. Το σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Πολίτης» για κοινή τηλεδιάσκεψη Λακκοτρύπη-Χαραλάμπους και «επενδυτή» ακυρώνει τη δικαιολογία της κυβέρνησης ότι δεν είχε σχέση με τη δραστηριότητα Λακκοτρύπη. Καλούμε το Προεδρικό να διαψεύσει ή να επιβεβαιώσει το δημοσίευμα.

Είναι φανερό πλέον ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης δεν έχει βούληση για πραγματική διερεύνηση και λογοδοσία επειδή στην άκρη του νήματος βρίσκεται ο ίδιος. Η κοινωνία διερωτάται τι κάνει ο Γενικός Εισαγγελέας; Διερευνά το σκάνδαλο ολκής ή δίνει νομικές συμβουλές στους εμπλεκόμενους; Πού είναι η Αστυνομία; Γιατί δεν ενήργησε ήδη η ΜΟΚΑΣ; Η Αρχή Κατά της Διαφθοράς πότε θα δράσει; Το ΑΚΕΛ αλλά και ολόκληρη η κοινωνία διαμηνύει προς όλους αυτούς τους θεσμούς ότι υπό κρίση είναι και οι ίδιοι. Αυτό επισημαίνει προς αυτούς τους θεσμούς με επιστολές του ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ.

Πλέον όλοι αντιλαμβάνονται ότι ο κ. Χριστοδουλίδης που ευαγγελιζόταν τη διαφάνεια αποδεικνύεται συνεχιστής του πιο σαθρού κατεστημένου. Αντί να προστατεύει τη χώρα και το κράτος, τα πλήττει και τα εξευτελίζει».