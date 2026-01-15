Η κατάσταση πραγμάτων όπως διαμορφώνεται στην Κύπρο σε επίπεδο προσπαθειών για επανέναρξη των συνομιλιών αλλά και σ’ ό,τι αφορά τις δραστηριότητες της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, επί του εδάφους, ήταν στο επίκεντρο των επαφών που είχε στη Νέα Υόρκη ο ειδικός αντιπρόσωπος του ΓΓ ΟΗΕ, Χασίμ Ντιάν.

Οι ενημερωτικές επαφές του Χασίμ Ντιάν είναι σε δύο επίπεδα: Συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, τον οποίο και ενημέρωσε σχετικά με την κατάσταση στο Κυπριακό, μετά και τις συναντήσεις στο νησί στην παρουσία της Μαρία Άνχελα Ολγκίν. Σήμερα θα βρεθεί εκ νέου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας για να ενημερώσει το Σώμα σχετικά με τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Είχε προηγηθεί την Τρίτη η συνάντηση με τις χώρες που συμμετέχουν στην ΟΥΝΦΙΚΥΠ, τις οποίες και ενημέρωσε για τις δραστηριότητες της ειρηνευτικής δύναμης.

Τα Ηνωμένα Έθνη με ανάρτησή τους στο Χ αναφέρθηκαν στη συνάντηση Ντιάν – Γκουτέρες: «Ο Ντιάν ενημέρωσε τον Γενικό Γραμματέα ενόψει της παρουσίασής του στο Συμβούλιο Ασφαλείας αυτή την εβδομάδα σχετικά με την κατάσταση στην Κύπρο και το έργο της αποστολής. Ευχαρίστησε τον Γενικό Γραμματέα για τη συνεχή υποστήριξή του προς την ΟΥΝΦΙΚΥΠ».

Ετοιμάζεται η Ολγκίν

Η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, ετοιμάζεται να επιστρέψει στη Λευκωσία για ένα νέο γύρο συναντήσεων με τους δύο ηγέτες. Η Ολγκίν θα βρίσκεται στο νησί την τελευταία εβδομάδα του Γενάρη και οι επαφές θα ξεκινήσουν με συναντήσεις που θα έχει με τους Νίκο Χριστοδουλίδη και Τουφάν Έρχιουρμαν. Στη διάρκεια της εδώ παραμονής της προσωπικής απεσταλμένης στην Κύπρο δεν αποκλείεται να συμφωνηθεί και μια νέα κοινή συνάντησή της με τους δύο ηγέτες.

Η Λευκωσία αναμένει με ενδιαφέρον τη νέα κάθοδο Ολγκίν για να διαπιστώσει εάν κατάφερε να εξασφαλίσει κάποια θετική ανταπόκριση από την Άγκυρα ως προς το βασικό ζητούμενο της αποστολής της που είναι μια νέα πολυμερής άτυπη συνάντηση που θα έχει ως αντικείμενο την επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών.

Παρά το γεγονός ότι και από πλευράς των Ηνωμένων Εθνών υπάρχει βούληση για να προχωρήσει η προσπάθεια στο Κυπριακό, εντούτοις η τουρκική πλευρά επιμένει να είναι αρνητική και προσπαθεί να κρατήσει την όλη διαδικασία σε συζήτηση μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

Μίλησε και με Αχμέτ Γιλντίζ

Στο μεταξύ, στα κατεχόμενα μεταδόθηκε ότι ο Χασίμ Ντιάν είχε στη Νέα Υόρκη και συνάντηση με τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Τουρκίας στα Ηνωμένα Έθνη, Αχμέτ Γιλντίζ. Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Γιλντίζ εξέφρασε ικανοποίηση για τη συνάντηση χωρίς να αναφερθεί σε λεπτομέρειες που αφορούν το περιεχόμενό της. Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο των επαφών των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό.

Στην Άγκυρα η Ιντζιρλί

Σε μια άλλη εξέλιξη, η πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος, Σιλά Ουσάρ Ιντζιρλί πήγε στην Άγκυρα όπου είχε συνάντηση με τον πρόεδρο του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος. Μιλώντας κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου, η Ιντζιρλί ανέφερε ότι πρέπει να ενισχυθεί η αλληλεγγύη ανάμεσα στα δύο κόμματα στον αγώνα για ειρήνη, δικαιοσύνη και κοινωνική δικαιοσύνη και πρόσθεσε ότι αναμένουν πως το 2026 θα είναι έτος «πρόωρων εκλογών» στα κατεχόμενα.

Αναφερόμενη στο Κυπριακό, είπε ότι η Κύπρος είναι ένας από τους κρίκους-κλειδί για την περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια και ότι η ένταση που αυξάνεται στους τομείς της ενέργειας, της ασφάλειας και της συνεργασίας καταδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι το υφιστάμενο στάτους κβο στο νησί δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Η Ιντζιρλί ανέφερε ότι το κόμμα της στηρίζει τη θέση του τέως προέδρου του, Τουφάν Έρχιουρμαν, για πολιτική λύση στην Κύπρο και εξέφρασε την άποψη ότι η θέληση του τουρκοκυπριακού «λαού» για λύση τέθηκε επί τάπητος στις «προεδρικές εκλογές» που διεξήχθησαν τον Οκτώβριο του περασμένου έτους στα κατεχόμενα.

Τα φόρτωσε στον ΟΗΕ ο υιός Ντενκτάς

Ο Σερντάρ Ντενκτάς, γιος του Ραούφ Ντενκτάς, μιλώντας σε εκδήλωση για τον πρώην ηγέτη των Τουρκοκυπρίων με τη συμπλήρωση 14 χρόνων από τον θάνατό του, επέρριψε ευθύνες στα Ηνωμένα Έθνη για τη μη λύση του Κυπριακού. Ισχυρίστηκε ότι ενόσω δεν αλλάζει αυτή η προσέγγιση θα είναι πάντα κλειστός ο δρόμος που οδηγεί στη λύση του Κυπριακού.

Υποστήριξε ότι παραβιάζονται τα πιο φυσικά ανθρώπινα δικαιώματά τους ειδικά στον αθλητισμό και τον πολιτισμό και ότι αποτελεί χρέος προς τον Ραούφ Ντενκτάς η από κοινού προσπάθεια για να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των σύγχρονων χωρών που κάνουν τα στραβά μάτια σε αυτό το γεγονός, όπως ισχυρίστηκε.