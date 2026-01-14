Η Μαρία Άνχελα Ολγκίν αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες μας, στην Κύπρο την τελευταία εβδομάδα του Ιανουαρίου για συνέχιση των συναντήσεων με τους δύο ηγέτες. Η κάθοδος Ολγκίν συμπίπτει με την υιοθέτηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, του νέου ψηφίσματος για την ανανέωση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών προγραμματίζει, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να βρίσκεται στο νησί στα τέλη του μήνα, οπότε θα έχει συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, Τουφάν Έρχιουρμαν. Πέραν από τις χωριστές συναντήσεις με τους δύο ηγέτες, δεν αποκλείεται και η πραγματοποίηση κοινής συνάντησης στην παρουσία της Ολγκίν.

Η επιστροφή Ολγκίν είναι σημαντική ενόψει και της συνέχειας των προσπαθειών στο Κυπριακό και κατά πόσο υπάρχουν ή όχι δυνατότητες σύγκλησης μιας νέας άτυπης πολυμερούς διάσκεψης σε σχήμα 5+1. Η Λευκωσία αναμένει με ενδιαφέρον να ενημερωθεί από την Ολγκίν για τις συναντήσεις σε Αθήνα, Άγκυρα και Λονδίνο και ποιες είναι οι προοπτικές μιας άτυπης πολυμερούς.

Διαβουλεύσεις στο ΣΑ ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη

Το νέο ψήφισμα με το οποίο θα ανανεώνεται η θητεία της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο θα υιοθετηθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας στις 29 Ιανουαρίου (σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΣΑ ΟΗΕ όπως είχε ανακοινωθεί στις αρχές του μήνα).

Αυτή την εβδομάδα θα πραγματοποιηθούν δύο χωριστές διαβουλεύσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας, στην παρουσία του ειδικού αντιπροσώπου του ΓΓ ΟΗΕ στην Κύπρο, Κασίμ Ντιάν. Η πρώτη αφορά τις δραστηριότητες της ΟΥΝΦΙΚΥΠ (13/1) και η δεύτερη τις Καλές Υπηρεσίες στο Κυπριακό (15/1).

Χθες, ο ειδικός αντιπρόσωπος του ΓΓ ΟΗΕ ενημέρωσε, σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση στη Νέα Υόρκη, τους εκπροσώπους των χωρών που συνεισφέρουν με στρατεύματα και αστυνομικές δυνάμεις στην ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Εξάλλου, είναι προγραμματισμένο να ενημερώσει στις 15 Ιανουαρίου τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ, σε κλειστές διαβουλεύσεις, για την κατάσταση στην Κύπρο. Η σύνοδος αυτή θα αφορά τις Καλές Υπηρεσίες στο Κυπριακό.

Ίσως κληθεί και η Ολγκίν

Το ΚΥΠΕ μετέδωσε ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας αναμένεται να εξετάσει στις κλειστές διαβουλεύσεις την αξιοποίηση του νέου ψηφίσματος για την ενθάρρυνση των δύο μερών να οικοδομήσουν επί των πρόσφατων επαφών και να αποφύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν το πολιτικό κλίμα, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών που αυξάνουν τις εντάσεις στη νεκρή ζώνη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΚΥΠΕ, το ΣΑ ΟΗΕ ενδέχεται να εξετάσει την πρόσκληση της κ. Ολγκίν να ενημερώσει τα μέλη, στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων, σχετικά με την εκτίμησή της ως προς το εάν διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για συνάντηση σε διευρυμένο σχήμα.

Επιπλέον, τα μέλη του Συμβουλίου ενδέχεται να εξετάσουν τις πιθανές επιπτώσεις των προτεινόμενων δημοσιονομικών προσαρμογών στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας UN80 για το Γραφείο του Ειδικού Συμβούλου για την Κύπρο, καθώς και τον πιθανό αντίκτυπο της ευρύτερης κρίσης ρευστότητας του ΟΗΕ στην ΟΥΝΦΙΚΥΠ και στις Καλές Υπηρεσίες του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο.

Η Γραμματεία ΟΗΕ έχει δηλώσει ότι το Γραφείο θα συνεχίσει να επιτελεί τον βασικό πολιτικό του ρόλο με πιο εξορθολογισμένο τρόπο, ωστόσο φαίνεται πως ορισμένα μέλη ενδέχεται να ζητήσουν μεγαλύτερη σαφήνεια ως προς το πώς οι δημοσιονομικοί και διαρθρωτικοί περιορισμοί θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πολιτική εμπλοκή, τη στήριξη των ΜΟΕ και την εφαρμογή της εντολής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ ενόψει της ανανέωσης της.

Σημειώνεται ότι το Ηνωμένο Βασίλειο λειτουργεί ως συντάκτης (penholder) του σχετικού ψηφίσματος, ενώ η Ελλάδα, η οποία εξελέγη ως Μη Μόνιμο Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας για την περίοδο 2025–2026, αποτελεί βασικό ενδιαφερόμενο μέρος σε σχέση με την ΟΥΝΦΙΚΥΠ, αλλά και ως μία από τις τρεις εγγυήτριες δυνάμεις.

Από την κατάρρευση των συνομιλιών στο Κραν Μοντανά το 2017, το βασικό ζήτημα για το Συμβούλιο Ασφαλείας παραμένει η απουσία ουσιαστικής προόδου προς την επανέναρξη επίσημης πολιτικής διαδικασίας. Υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, συναντήθηκαν στις 11 Δεκεμβρίου 2025 υπό την αιγίδα της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν. Κατά τη συνάντηση αυτή, όπως ανακοίνωσαν τα ΗΕ, δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν να εργάζονται για απτά αποτελέσματα προς όφελος των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων και να διασφαλίσουν την επιτυχία της επόμενης άτυπης συνάντησης σε διευρυμένη μορφή.