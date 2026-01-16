Η κοινή σύνοδος Κολεγίου Επιτρόπων και Υπουργικού Συμβουλίου της Κύπρου είχε ουσιαστικό χαρακτήρα, καθώς συμφωνήθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές πάνω στις οποίες θα συμπλεύσουν από κοινού τα δύο σώματα, στο πλαίσιο της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη διάρκεια της συνόδου Κύπριοι και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι είχαν χωριστεί σε τέσσερις ομάδες εργασίας, με την κάθε μία να ασχολείται με τα θέματα της αρμοδιότητάς της.

«Η Ευρώπη είναι στα χέρια σας»

Κλείνοντας την κοινή συνεδρία του Κολεγίου Επιτρόπων της ΕΕ και του Υπουργικού Συμβουλίου της Κύπρου, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε προς Ευρωπαίους και Κύπριους αξιωματούχους πως «η Ευρώπη είναι στα χέρια σας τους επόμενους έξι μήνες», για να προσθέσει πως η ίδια και ο Προέδρος Νίκος Χριστοδουλίδης στηρίζονται πάνω τους.

Μιλώντας κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου με την Πρόεδρο της Κομισιόν, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στις τέσσερις δράσεις που θα προωθήσουν από κοινού Κύπρος και ΕΕ.

Η πρώτη δράση αφορά την ενίσχυση της άμυνας, της ασφάλειας και της ετοιμότητας της Ένωσης. Όπως είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης «συμφωνήσαμε ότι μια ισχυρή Ευρώπη πρέπει να διαθέτει τα μέσα και τα εργαλεία για να προστατεύει πρωτίστως τους πολίτες της και να διασφαλίζει την ενεργειακή και οικονομική της ασφάλεια».

Η δεύτερη δράση είναι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και σύμφωνα με τον ΠτΔ η κυπριακή Προεδρία ΕΕ «θα συνεργαστεί στενά με την Επιτροπή για την προώθηση πρωτοβουλιών για μείωση της γραφειοκρατίας, απλοποίηση της νομοθεσίας και ουσιαστική στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων».

Τρίτη δράση ο διεθνής ρόλος της ΕΕ, με τον Πρόεδρο να χαιρετίζει το πρώτο σημαντικό παραδοτέο στο πρώτο δεκαήμερο της Προεδρίας, την έγκριση της συμφωνίας ΕΕ – Mercosur, μετά από 25 χρόνια διαπραγματεύσεων. «Στο ίδιο πλαίσιο, συζητήσαμε και για την Ανατολική Μεσόγειο, που συμφωνούμε ότι πρόκειται για περιοχή ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας για την Ένωση», είπε ο ΠτΔ.

Η τέταρτη δράση αφορά την κοινωνική συνοχή και την προστασία των ευρωπαϊκών αξιών «δεδομένου ότι η οικονομική πρόοδος πρέπει να συνοδεύεται από κοινωνική δικαιοσύνη». Ο ΠτΔ ανέφερε ότι κατά τη σύνοδο συζητήθηκαν οι εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028 – 34.

Από δική της πλευράς η Πρόεδρος της Κομισιόν αναφέρθηκε στο πρόγραμμα SAFE και συνέχισε υπογραμμίζοντας πως στενά συνδεδεμένη με το έργο της ΕΕ στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας είναι η Ουκρανία. Αναφερόμενη στον ρόλο που θα παίξει η Κύπρος κατά την Προεδρία, είπε πως θα εξασφαλίσει ταχεία συμφωνία μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου σχετικά με το δάνειο των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Το δεύτερο στο οποίο αναφέρθηκε η VDL ήταν για τον στόχο της πιο ανταγωνιστικής Ευρώπης: «Διότι μόνο αν είμαστε οικονομικά ισχυροί, μπορούμε να διασφαλίσουμε την ανεξαρτησία μας». Στη διάρκεια της κυπριακής Προεδρίας θα εγκαινιαστεί το πρόγραμμα «Choose Europe».

Το τρίτο σημείο στην τοποθέτηση της Προέδρου της Κομισιόν ήταν το μεταναστευτικό: «Οι επόμενοι έξι μήνες θα είναι κρίσιμοι. Και χαίρομαι που μπορούμε να βασιστούμε στην εμπειρία της Κύπρου. Η συνολική κατάσταση στην Ευρώπη έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στην Κύπρο, όπου οι παράνομες αφίξεις μειώθηκαν κατά 62 % το 2025 σε σύγκριση με το 2024».

Τέλος, αναφέρθηκε στον ρόλο που μπορεί να παίξει η κυπριακή Προεδρία κατά τις διαπραγματεύσεις για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ.

Σημαντικές ανακοινώσεις για πυρόσβεση και SAFE

Εκείνο που ξεχωρίζει από τις δηλώσεις Νίκου Χριστοδουλίδη και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είναι η αποκάλυψη του Προέδρου της Δημοκρατίας ότι το περιφερειακό κέντρο πυρόσβεσης που θα δημιουργηθεί από την ΕΕ στην Κύπρο, θα έχει ως έδρα του την Πάφο και πιο συγκεκριμένα θα βρίσκεται δίπλα από την αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου».

Το δεύτερο σημαντικό ήταν το ότι η Κύπρος είναι μία από τις οκτώ χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατάφερε να εξασφαλίσει έγκριση για την παροχή οικονομικής βοήθειας στο πλαίσιο του προγράμματος SAFE.

Η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, είχε αναφερθεί στην απόφαση της Επιτροπής να εγκρίνει τα εθνικά σχέδια οκτώ χωρών τα οποία μπορεί να λάβουν οικονομική βοήθεια.

Σύμφωνα με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι οκτώ χώρες είναι: Βέλγιο, Βουλγαρία, Δανία, Ισπανία, Κροατία, Κύπρος, Πορτογαλία και Ρουμανία.

Η Κομισιόν εισηγείται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όπως εγκρίνει την οικονομική βοήθεια προς τα κράτη αυτά.

«Η επίσκεψη και η περιήγηση ήταν πολύ διαφωτιστική»

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν βρέθηκε στην Πράσινη Γραμμή, μερικά βήματα από το κατεχόμενο κομμάτι της Κύπρου. «Η επίσκεψη και περιήγηση κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής ήταν πολύ διαφωτιστική (eye opening)».

Σε ανάρτησή της στο Χ μετά την περιήγηση έστειλε συγκεκριμένο μήνυμα: «Θέλω να είμαι σαφής. Μια συνολική, δίκαιη και διαρκής λύση για την Κύπρο και για όλους τους Κυπρίους παραμένει απόλυτη προτεραιότητα για την ΕΕ. Ελπίζω λοιπόν ότι το 2026 θα φέρει νέα ώθηση προς επανένωση της Κύπρου».

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μαζί με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη περπάτησαν κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής, χθες το πρωί, πριν από τη σύνοδο του Κολεγίου των Επιτρόπων που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στη Λεμεσό.

Κατά την παραμονή της στην περιοχή, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισκέφθηκε έκθεση του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών με τίτλο «Cyprus Question» («Κυπριακό Ζήτημα») και άκουσε κυπριακά τραγούδια από χορωδία μαθητών του Παγκυπρίου Γυμνασίου.

Στη συνέχεια, η κ. φον ντερ Λάιεν ξεναγήθηκε σε δρομάκια της παλιάς Λευκωσίας και μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας συνομίλησαν με καταστηματάρχες της περιοχής.

Ξεναγός της Προέδρου της Επιτροπής ήταν η Τιτίνα Λοϊζίδου, πρόσφυγας από την Κερύνεια, η οποία κέρδισε προσφυγή κατά της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για στέρηση περιουσίας, καθώς και το δικαίωμα επιστροφής της περιουσίας της.

Η κ. φον ντερ Λάιεν με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τη συνοδεία τους πήραν τον καφέ τους σε καφετέρια της περιοχής της εκκλησίας της Φανερωμένης.

Την κ. φον ντερ Λάιεν συνόδευαν, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα Μαριλένα Ραουνά και ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.