«Οι αναφορές στις €500.000 αφορούν ιδιωτική πρωτοβουλία για την προώθηση πιλοτικού προγράμματος εκμάθησης Τεχνητής Νοημοσύνης στα σχολεία μας, με καθαρά εκπαιδευτικό και κοινωνικό χαρακτήρα», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Νικόδημος Δαμιανού, απαντώντας στην ανάρτησή του Βουλευτή του ΑΚΕΛ, Χρίστου Χριστοφίδη, σχετικά με τα όσα λέχθηκαν στο επίμαχο βίντεο.

Ο κ. Διαμιανού, προσθέτει ότι για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία υπάρχει ήδη συντονισμός ανάμεσα στο Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.

«Με την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης της πρόθεσης θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη νόμιμη και διαφανής διαδικασία, δηλαδή η υποβολή ολοκληρωμένης πρότασης ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου για αξιολόγηση και λήψη απόφασης. Αυτός είναι ο μόνος θεσμικά ορθός δρόμος και ακριβώς αυτός ακολουθείται, χωρίς παρεκκλίσεις, χωρίς σκιές και χωρίς καμία απολύτως ανοχή σε διαδικασίες εκτός πλαισίου», καταλήγει στην ανάρτησή του ο Υφυπουργός.

Υπενθυμίζεται ότι, με επιστολή του ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2026, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, ζητούσε στοιχεία με αφορμή τη δημοσιοποίηση του επίμαχου βίντεο, στο οποίο φέρεται ο τέως Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας να αναφέρεται σε «εισφορά» που δώρισε Αμερικανός πολίτης στο «κράτος». Συγκεκριμένα, ο κ. Χριστοφίδης έθετε στον Γενικό Λογιστή τα εξής ερωτήματα:

1. Ισχύει ότι «Αμερικανός επενδυτής» δώρισε στο κράτος το ποσό των 500.000 ευρώ; Σε ποιο ταμείο κατατέθηκε αυτό το ποσό; Αν ναι, πότε έγινε αυτή η κατάθεση;

2. Ποιες δωρεές έχουν γίνει επίσημα τα τελευταία τρία χρόνια προς το κράτος και σε ποιους λογαριασμούς έχουν κατατεθεί τα χρήματα;

Σε απαντητική επιστολή ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2026, ο Γενικός Λογιστής Ανδρέας Αντωνιάδης, αναφερόμενος στο πρώτο ερώτημα για τον «Αμερικανό επενδυτή», τονίζει πως κάτι τέτοιο «δεν ισχύει».

Παράλληλα, παραχωρεί στοιχεία για τις χρηματικές δωρεές προς το Κράτος τα τελευταία τρία χρόνια, όπως παρουσιάζονται πιο κάτω:

Όσον αφορά τις δωρεές σε είδος, ο κ. Αντωνιάδης, σημειώνει πως δεν έχει πρόσβαση στο σχετικό αρχείο ως Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας, αφού τηρείται στο Υπουργείο Οικονομικών. Εντούτοις, συνεχίζει, η συγκεκριμένη πληροφόρηση έχει ήδη ζητηθεί από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως κατά τη συνεδρία της ημερ. 19/11/2025, εξού και τα στοιχεία θα κατατεθούν ενώπιόν της από το οικείο Υπουργείο, με την ολοκλήρωση της ετοιμασίας τους.