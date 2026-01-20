Στις Βρυξέλλες για ένα κρίσιμο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το θέμα της Γροιλανδίας θα σπεύσουν την Πέμπτη οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα είναι και το πρώτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που πραγματοποιείται επί κυπριακής Προεδρίας ΕΕ.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης βρίσκεται σήμερα στο Στρασβούργο για την καθιερωμένη παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και αναμένεται ότι ένα από τα θέματα στα οποία θα δεχθεί ερωτήσεις από τους ευρωβουλευτές θα είναι και αυτό της Γροιλανδίας. Ο ΠτΔ την Πέμπτη θα μεταβεί στις Βρυξέλλες για να συμμετάσχει στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Την Κυριακή ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε εκτενή τηλεφωνική συνομιλία με την Πρωθυπουργό της Δανίας, Μέττε Φρεντέρικσεν, για το θέμα της Γροιλανδίας και τις συζητήσεις μεταξύ Δανίας και ΗΠΑ. Ο Πρόεδρος είπε ότι αναμένει πως οι αποφάσεις της ΕΕ για το θέμα θα ληφθούν στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που έχει συγκληθεί για την Πέμπτη με φυσική παρουσία.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, κατά την άφιξή του σε εκδήλωση στη Λευκωσία, κατά πόσο η συζήτηση στην ΕΕ για αντίμετρα κατά ΗΠΑ για το θέμα της Γροιλανδίας βάζει σε δύσκολη θέση την κυπριακή Προεδρία, που διατηρεί στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ, ο Πρόεδρος είπε ότι «ο ρόλος της Προεδρίας είναι και για τα εύκολα και για τα δύσκολα και για τα καλά και για αρνητικά. Και σε αυτή την περίπτωση θα ανταποκριθούμε στον θεσμικό μας ρόλο».

Τόνισε ότι η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία των κρατών «είναι αδιαπραγμάτευτη και ισχύει και στην παρούσα φάση».

Όπως είπε ο ΠτΔ, η κυπριακή Προεδρία την Κυριακή είχε συγκαλέσει συνάντηση της Επιτροπής Μόνιμων Αντιπροσώπων όπου έγινε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Την Πέμπτη στις 7μ.μ. έχει συγκληθεί έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. «Θα είμαι εκεί μαζί με τους συναδέλφους μου, θα συζητήσουμε και θα λάβουμε τις αποφάσεις που πρέπει ως ΕΕ», σημείωσε.

Υπογράμμισε, επίσης, ότι για όλα τα θέματα η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ότι «πρέπει να αφήσουμε τη διπλωματία να φέρει αποτελέσματα και ακολούθως, αναλόγως των εξελίξεων και των αποτελεσμάτων» να παρθούν οι σχετικές αποφάσεις. Εκτίμησε, ωστόσο, ότι το να συγκληθεί έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και μάλιστα με φυσική παρουσία, και όχι τηλεδιάσκεψη όπως έχει γίνει πολλές φορές σε προηγούμενες περιπτώσεις, «δείχνει και τη σοβαρότητα του θέματος για την ΕΕ».

Το βράδυ της Κυριακής, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, δήλωσε πως «οι διαβουλεύσεις μου με τα κράτη-μέλη σχετικά με τις τελευταίες εντάσεις για τη Γροιλανδία επιβεβαιώνουν εκ νέου την ισχυρή μας δέσμευση στα ακόλουθα: ενότητα στις αρχές του διεθνούς δικαίου, της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής κυριαρχίας, ενότητα υποστήριξης και αλληλεγγύης προς τη Δανία και τη Γροιλανδία, αναγνώριση του κοινού διατλαντικού συμφέροντος για ειρήνη και ασφάλεια στην Αρκτική, ιδίως μέσω του ΝΑΤΟ».

Επίσης όπως είπε επαναβεβαιώνουν «την κοινή εκτίμηση ότι οι δασμοί θα υπονόμευαν τις διατλαντικές σχέσεις και είναι ασυμβίβαστοι με την εμπορική συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ, την ετοιμότητα να αμυνθούμε έναντι οποιασδήποτε μορφής εξαναγκασμού και την ετοιμότητα να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε εποικοδομητικά με τις ΗΠΑ σε όλα τα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος».

«Δεδομένης της σημασίας των πρόσφατων εξελίξεων και για περαιτέρω συντονισμό, αποφάσισα να συγκαλέσω έκτακτη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τις επόμενες ημέρες», επισήμανε.