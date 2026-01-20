Ανταπόκριση από Στρασβούργο Φρίξος Δαλίτης

Με κοινή αναφορά στην τουρκική κατοχή και στην ανάγκη ενίσχυσης των προσπαθειών για επίλυση του Κυπριακού με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης τοποθετήθηκαν οι Κύπριοι ευρωβουλευτές στις παρεμβάσεις τους από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, απ’ όπου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης παρουσίασε νωρίτερα τις βασικές προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Λουκάς Φουρλάς: «Η Κύπρος μπορεί να αποτελέσει τη γέφυρα Ευρώπης-Μέσης Ανατολής»

«Για μένα πάνω απ’ όλα είναι η Κύπρος. Και θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να πετύχει στο έργο της.

Η Κυπριακή Δημοκρατία ανέλαβε την Προεδρία του Συμβουλίου σε μια κρίσιμη στιγμή για την Ευρώπη. Όμως θέλω να το πω ξεκάθαρα προς όλους, η Κύπρος μπορεί. Μπορεί να ανταποκριθεί, μπορεί να ενώσει, μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.

Οι προκλήσεις είναι τεράστιες.

Η Κύπρος, ναι μπορεί, να αποτελέσει τη γέφυρα Ευρώπης Μέσης Ανατολής.

Η Κύπρος μπορεί και πρέπει να τονίσει ότι το δικαίωμα στο βέτο είναι αδιαπραγμάτευτο.

Η Κύπρος, ναι, μπορεί να υπενθυμίσει σε όλους ότι αυτά που μας ενώνουν είναι κοινές αρχές και αξίες, έστω κι αν αυτές οι αρχές και αξίες δεν εφαρμόστηκαν εδώ και 51 χρόνια ποτέ στην χώρα μου, η οποία παραμένει κατεχόμενη.

Νοιώθουμε περηφάνια που η πατρίδα αναλαμβάνει τα ηνία της μεγάλης μας οικογένειας και σας διαβεβαιώ ότι για μας τους κύπριους ευρωβουλευτές, εδώ στο Κοινοβούλιο, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας, κόμμα μας είναι η Κύπρος.

Γι’ αυτό συνάδελφοι σας καλώ όλους να συμπορευτείτε μαζί μας. Κύριε πρόεδρε μπορείτε να βασιστείτε στην στήριξή μας και σας καλούμε να γίνεται ο θεματοφύλακας των αρχών και αξιών που οφείλουμε όλοι μας να υπηρετούμε έστω κι αν στην περίπτωσή μας, επαναλαμβάνω, δεν εφαρμόστηκαν ποτέ», ανέφερε στην ομιλία του ο Λουκάς Φουρλάς.

Μιχάλης Χατζηπαντέλας: «Η συνεχιζόμενη διαίρεση της Κύπρου παραμένει ανοικτή πληγή»

«Η ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί ένα ιστορικό ορόσημο για ένα μικρό σε μέγεθος κράτος, όπως η χώρα μας. Θα στηρίξουμε τις προσπάθειες για την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της Προεδρίας, αποδεικνύοντας τις ικανότητες και την εργατικότητα του περήφανου λαού μας.

Η Κυπριακή Δημοκρατία, ανέλαβε την Προεδρία σε ένα ιδιαίτερα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον. Οι εύθραυστες ισορροπίες δοκιμάζουν τις αντοχές, τη σταθερότητα και την αποφασιστικότητα της ίδιας της Ευρώπης.

Την ίδια στιγμή, η συνεχιζόμενη διαίρεση της Κύπρου παραμένει μια ανοικτή πληγή και παράμετρος αστάθειας για την Ευρώπη. Μια πληγή που μπορεί, κι επιβάλλεται να κλείσει, μόνο με την αταλάντευτη στάση και την καθοριστική συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ και 52 χρόνια, η πατρίδα μας συνεχίζει να βιώνει τις συνέπειες της παράνομης τουρκικής εισβολής.

Είναι απαίτησή μας, η Ευρωπαϊκή Ένωση, να επιδείξει και στην περίπτωση της Κύπρου, την ίδια, ξεκάθαρη στάση, όπως και στην περίπτωση της Ουκρανίας.

Δυναμικά και υπεύθυνα, για μια δίκαιη, και ειρηνική Ευρώπη!», είπε με τη σειρά του ο Μιχάλης Χατζηπαντέλας.

Γιώργος Γεωργίου: Παραλαμβάνουμε μια Ευρώπη που μετατρέπεται σε ένωση πολέμου

«Η ανάληψη της προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από την Κύπρο αποτελεί μια κομβική στιγμή για τη χώρα μας και εμείς θα συμβάλουμε με όλες μας τις δυνάμεις.

Ας είμαστε, όμως, ειλικρινείς. Οι προτεραιότητες και οι πολιτικές της Ένωσης είναι ήδη κληρονομημένες με τη σφραγίδα των ισχυρών κρατών της Ε.Ε.

Ποια Ευρώπη παραλαμβάνουμε; Μια Ευρώπη με πολιτικές που υπηρετούν όχι το δημόσιο αλλά ισχυρά οικονομικά συμφέροντα. Μια Ευρώπη της οποίας επιχειρείται η υποβάθμιση του ρόλου της στο διεθνές πεδίο. Εδώ ο Τραμπ καταργεί τον ίδιο τον ΟΗΕ με τα δήθεν Συμβούλια Ειρήνης του.

Μια Ευρώπη που ορθά αντιδρά για τη Γροιλανδία. Που χαϊδεύει, όμως, την Τουρκία και το Ισραήλ και κρύβεται όταν ο Τραμπ παραβιάζει το διεθνές δίκαιο στη Βενεζουέλα. Μια Ευρώπη που μετατρέπεται σε ένωση πολέμου.

Πώς θα πετύχουμε σταθερότητα στην περιοχή χωρίς λύση του Κυπριακού;

Με το δέσιμο στο άρμα του Ισραήλ και του ΝΑΤΟ;

Γιατί αποδέχεστε το προβληματικό Σύμφωνο για το Άσυλο και τη Μετανάστευση;

Γιατί συνηγορείτε με το ροκάνισμα του βέτο;

Είναι και το κράτος δικαίου, που πάσχει. Και η διαφθορά, και στον τόπο μας, επανέρχεται. Και οι σκιές είναι αφόρητες…

Ας δούμε στην πράξη τους νέους, τους εργαζόμενους, τις γυναίκες, τους αγρότες. Με τη Mercosour τους διαλύουμε.

Πολλές οι προκλήσεις, κύριε Πρόεδρε.

Η αξιοπιστία της Ένωσης θα κριθεί αν υιοθετήσει τις διακηρυγμένες αρχές της: την κοινωνική δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη, την ενεργή υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου.

Να γίνει δύναμη συνέπειας. Γιατί αυτό, σήμερα, δεν είναι δεδομένο. Είναι ζητούμενο…

Καλή επιτυχία, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τους πολλούς και ικανούς λειτουργούς του τόπου μας που συμβάλουν σε αυτή την προσπάθεια», είπε ο Γιώργος Γεωργίου.

Φειδίας Παναγιώτου: «Το Κυπριακό πρόβλημα είναι και ευρωπαϊκό πρόβλημα»

«Η χώρα μου, η Κύπρος, μόλις ανέλαβε την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για μια τόσο μικρή χώρα, με πληθυσμό ενός εκατομμυρίου, αποτελεί τεράστια τιμή να εργάζεται για όλους τους 450 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες.

Υπάρχουν πολλές προτεραιότητες πάνω στις οποίες πρέπει να εργαστούμε, όπως η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και της Γροιλανδίας. Όμως πιστεύω ότι η εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου θα πρέπει επίσης να αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είμαστε ένα κράτος-μέλος που βρίσκεται υπό ενεργή κατοχή από την Τουρκία εδώ και 51 χρόνια. Η κυπριακή προεδρία αποτελεί ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση να θέσει επιτέλους το Κυπριακό στις ύψιστες προτεραιότητές της, ώστε να βρεθεί επιτέλους μια δίκαιη και βιώσιμη λύση.

Διότι το Κυπριακό πρόβλημα είναι και ευρωπαϊκό πρόβλημα.

Σας αγαπώ όλους», είπε στην ομιλία του ο Φειδίας Παναγιώτου.

Γεάδης Γεάδη: «Η απελευθέρωση της Κύπρου είναι Ευρωπαϊκό καθήκον όλων μας»

«Καλωσορίζουμε την έναρξη της Κυπριακής Προεδρίας και δηλώνουμε ότι είμαστε στην διάθεση της Πατρίδα μας για να προσφέρουμε το άπαν των δυνάμεων μας.

Κεντρικός πυλώνας της πολιτικής μας είναι η αυτονομία της Ευρώπης, η οποία κατ’ επέκταση σημαίνει και Εθνική Αυτονομία, που θα παίξει καθοριστικό ρόλο εν μέσω γεωπολιτικών εξελίξεων.

Πρέπει να μεταφερθεί σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες το αίσθημα της ασφάλειας, της εμπιστοσύνης και της αξιοπρέπειας, μέσω πολιτικών που θα καλύπτουν τις πραγματικές τους ανάγκες.

Δηλαδή πρέπει να στοχεύσουμε στην:

Παραγωγική αυτονομία, στηρίζοντας τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα παραγωγής.

Οικονομική αυτονομία, μέσω ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας μας διεθνώς και μείωση της γραφειοκρατίας.

Στεγαστική αυτονομία, προσφέροντας κίνητρα για προσιτή στέγη που είναι πυλώνας για τον ιερό θεσμό της οικογένειας.

Ενεργειακή αυτονομία, μέσω της αξιοποίησης των ενεργειακών ευρωπαϊκών κοιτασμάτων και του φυσικού μας πλούτου.

Αμυντική αυτονομία, στηρίζοντας την δημιουργία ισχυρής ευρωπαϊκής άμυνας και βιομηχανίας.

Αυτονομία σε όλους τους τομείς σημαίνει μείωση των εξαρτήσεων, σημαίνει Αυτόνομη Ευρώπη που θα μπορεί να αποφασίζει μόνη της, χωρίς βαρίδια και υποχρεώσεις, δηλαδή μια Ευρώπη που θα μπορεί να πρωταγωνιστεί στις παγκόσμιες εξελίξεις.

Η Κύπρος αναλαμβάνει για δεύτερη φορά την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μετά από 14 χρόνια, αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται υπό τουρκική κατοχή.

Ενώ θα μπορούσε να παίξει καθοριστικό ρόλο, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, ως γέφυρα συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο, εντούτοις έχει την Τουρκία να εκβιάζει καθημερινά με την χρήση όπλων, να εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό, να χρηματοδοτεί τρομοκρατικές οργανώσεις, να εμποδίζει ευρωπαϊκά έργα κοινού ενδιαφέροντος, και να απειλεί ότι θα εισβάλει μια νύκτα ξαφνικά.

Αποτελεί ντροπή για την Ευρώπη, να νοιάζεται μόνο για Ουκρανία, Γάζα, Ιράν, Βενεζουέλα, Ονδούρα, αλλά να μην νοιάζεται για τα δικά της παιδιά, για τα δικά της εδάφη, για τα δικά της κράτη μέλη, για την χώρα που προεδρεύει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Η απελευθέρωση της Κύπρου είναι Ευρωπαϊκό καθήκον όλων μας», ανέφερε στην ομιλία του ο Γεάδης Γεάδη.

Κώστας Μαυρίδης: «Η Κύπρος αποτελεί όντως γέφυρα της ΕΕ προς την Μ. Ανατολή και πέραν»

«Κύριε Πρόεδρε, εκ μέρους της πολιτικής μου ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, καλωσορίσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αναλαμβάνετε την προεδρία σε ένα περιβάλλον με έντονες και πρωτοφανείς προκλήσεις γύρω από θέματα ασφάλειας, οικονομίας και κοινωνίας, στα οποία έχετε ήδη αναφερθεί, τα οποία αλληλοσυνδέονται. Γι’ αυτό, κι η διαχείρισή τους απαιτεί ολιστική προσέγγιση, με την ΕΕ σε γεωπολιτικό ρόλο επιτέλους.

Ορθά η Κυπριακή Προεδρία επικεντρώνεται στην στρατηγική αυτονομία της ΕΕ, που στην πράξη σημαίνει ισχύς, με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο προς τα έξω και κοινωνική συνοχή εντός της Ένωσης, με αφετηρία την στέγαση και ενέργεια. Έχετε επίσης αποδείξει από την ανάληψη της προεδρία σας ότι η Κύπρος αποτελεί όντως γέφυρα της ΕΕ προς την Μ. Ανατολή και πέραν.

Όμως, αγαπητέ Πρόεδρε, αυτά προϋποθέτουν συνέπεια σε αρχές και αλληλεγγύη και γι’ αυτό οι ευρωπαίοι πολίτες ερωτούν:

Στην παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου στην Ουκρανία, κινηθήκαμε με επιβολή πρωτοφανών κυρώσεων στον παραβάτη. Γιατί στην παράνομη τουρκική κατοχή εδάφους της ΕΕ στην Κύπρο δεν πράξαμε το ίδιο, παρόλο που είναι παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ;

Πώς θα συνδυάσουμε την αύξηση της τροφοδοσίας από πηγές εκτός της ΕΕ με την στρατηγική μας αυτονομία και κοινωνική συνοχή εντός της Ένωσης;

Κύριε Πρόεδρε, θα συμπορευτούμε μαζί σας αυτούς τους έξι μήνες εφόσον πιστεύουμε σε μια ισχυρή, κοινωνική κι ενωμένη Ευρώπη με αλληλεγγύη», ανέφερε ο Κώστας Μαυρίδης.