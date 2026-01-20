Ανταπόκριση από Στρασβούργο Φρίξος Δαλίτης

Το στίγμα και τις βασικές προτεραιότητες της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσίασε από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, αναλύοντας το πλαίσιο, τις επιδιώξεις και τον ρόλο που φιλοδοξεί να διαδραματίσει η Κύπρος σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τον Πρόεδρο υποδέχθηκε η κ. Μέτσολα από την κεντρική είσοδο του εμβληματικού κτηρίου, από όπου μπαίνουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Ακολούθως, στάθηκαν δίπλα από τις σημαίες της Κυπριακής Δημοκρατίας και της ΕΕ και έγινε ανάκρουση του εθνικού ύμνου και της «Ωδής στη Χαρά». Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και η κ. Μέτσολα πραγματοποίησαν διμερή συνάντηση, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν διευρυμένες συνομιλίες.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης παρουσίασε τις προτεραιότητες της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ ενώπιον της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Αυτούσια η ομιλία του:

Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε,

Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση να απευθυνθώ σήμερα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η Κύπρος ανέλαβε την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αίσθημα Υπερηφάνειας αλλά και με υψηλό αίσθημα ευθύνης.

Στέκομαι σήμερα ενώπιόν σας, ως ο Πρόεδρος του κράτους μέλους που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του μοναδικού κράτους μέλους που εξακολουθεί να βρίσκεται υπό παράνομη κατοχή, με αίσθημα τιμής και υπερηφάνειας.

Τιμή, γιατί βρίσκομαι στον Οίκο της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Στον οίκο που γίνεται δίνει φωνή στα 450 εκατομμύρια πολίτες της Ένωσής μας.

Και για την ευθύνη, που συνεπάγεται το να σας απευθύνομαι σε μια τόσο καθοριστική στιγμή για την Ευρώπη.

Ταυτόχρονα, στέκομαι ενώπιόν σας με βαθύ αίσθημα Υπερηφάνειας.

Για την Ένωση που έχουμε οικοδομήσει. Για το σπουδαιότερο πολιτικό εγχείρημα που γνώρισε ποτέ ο κόσμος. Το μεγαλύτερη οικονομική ένωση και μια παγκόσμια εμπορική δύναμη.

Μια πολιτική Ένωση 27 κρατών, όπου κάθε κράτος μέλος στέκεται ισότιμα, και αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου.

Μια Ένωση στην οποία κάθε κράτος μέλος,

μπορεί να ηγηθεί. Μπορεί να λειτουργεί ως διαμεσολαβητής. Και να εκπροσωπεί την Ένωση.

Αυτό είναι η ουσία του ευρωπαϊκού εγχειρήματος.

Μια Ένωση όπου καθοριστικό ρόλο δεν έχει το μέγεθος ή η δύναμη, αλλά μια Ένωση ισότητας.

Μια Ένωση που δεν αγνοεί τις διαφορές, αλλά μια Ένωση που τις μετατρέπει σε δύναμη.

Ναι, η Ένωσή μας δεν είναι τέλεια.

Όμως ακριβώς αυτή η μοναδική της ικανότητα να εξελίσσεται, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων, είναι που την κάνει να ξεχωρίζει. Η ικανότητά της να συνενώνεται μπροστά σε μεγάλες προκλήσεις, με στόχο περισσότερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Αυτό ακριβώς ήταν το όραμα των ιδρυτών μας. Μια όλο και πιο ενωμένη Ένωση, ως ένα διαρκές κάλεσμα προς εμάς αλλά και προς τις επόμενες γενιές.

Όπως μας υπενθυμίζει ο Ρομπέρ Σουμάν,

«Η Ευρώπη δεν θα δημιουργηθεί μεμιάς ούτε βάσει ενός μοναδικού σχεδίου.

Θα οικοδομηθεί μέσα από συγκεκριμένα επιτεύγματα που πρώτα θα δημιουργήσουν μια πραγματική αλληλεγγύη».

Και υπό αυτή την έννοια, η Ένωσή μας είναι μια ιερή υπόσχεση που ανανεώνεται διαρκώς.

Μια υπόσχεση που συνεχίζει να εμπνέει.

Είναι αυτή η διαχρονική ισχύς των αξιών μας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας και του κράτους δικαίου, που καθιστά την Ευρωπαϊκή Ένωση το καλύτερο μέρος στον κόσμο για να ζει κανείς.

Η ενότητά μας γύρω από τις αρχές του διεθνούς δικαίου, της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής κυριαρχίας.

Αυτή είναι η Ένωση που οφείλουμε να υπερασπιστούμε. Η Ένωση για την οποία πρέπει να αγωνιστούμε.

Και είναι αυτή ακριβώς την Ένωση που η χώρα μου, η Κύπρος έχει την τιμή να υπηρετήσει κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της.

Κυρίες και κύριοι,

Η Προεδρία μας ξεκινά σε μια περίοδο καμπής για την Ένωση. Σε μια περίοδο βαθύτατου μετασχηματισμού.

Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό και γεωοικονομικό περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα. Η διεθνής τάξη στην οποία βασιστήκαμε επί δεκαετίες δεν μπορεί πλέον να θεωρείται δεδομένη.

Ο πόλεμος έχει επιστρέψει στην ήπειρό μας με τη συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας.

Η αστάθεια συνεχίζει στην άμεση γειτονιά της Κύπρου, την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Άνθρωποι δολοφονούνται βάναυσα επειδή αγωνίζονται και διεκδικούν την ελευθερία μετά από δεκαετίες καταπίεσης.

Θεμελιώδεις αρχές, όπως η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα δοκιμάζονται και παραβιάζονται απροκάλυπτα.

Οι εμπορικές εντάσεις αυξάνονται και οι στρατηγικές εξαρτήσεις εργαλειοποιούνται.

Η κλιματική αλλαγή, οι μεταναστευτικές πιέσεις και οι τεχνολογικές εξελίξεις αναδιαμορφώνουν τις κοινωνίες μας.

Κι όμως, δεν είναι η πρώτη φορά που η Ένωσή μας βρίσκεται αντιμέτωπη με αντιξοότητες.

Και κάθε φορά, η Ευρώπη στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων.

Και πάντα επιλέξαμε τη συνεργασία αντί της διάσπασης, την αλληλεγγύη αντί της απομόνωσης και την πρόοδο αντί της οπισθοδρόμησης.

Και τώρα ήρθε η στιγμή να κάνουμε ξανά αυτό που ως Ευρωπαίοι γνωρίζουμε να κάνουμε καλύτερα.

Να πιστέψουμε στη συλλογική μας ικανότητα να διαμορφώνουμε την αλλαγή. Και να γίνουμε εμείς οι ίδιοι η αλλαγή.

Να επενδύσουμε, με αίσθηση του κατεπείγοντος, σε περισσότερη ολοκλήρωση.

Να ενισχύσουμε το δίκτυο των συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου, γιατί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης ενισχύεται με το να είμαστε ανοικτοί προς τον κόσμο.

Να υπερασπιστούμε τα σύνορά μας, τους πολίτες μας και τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής.

Σε όσους αμφισβητούν αν ο φάρος της Ευρώπης εξακολουθεί να φωτίζει, θα απαντήσουμε με πράξεις.

Σε όσους επιχειρούν να υπονομεύσουν τις αξίες και την ενότητά μας, θα απαντήσουμε με αποφασιστικότητα.

Διότι το ερώτημα που υπάρχει ενώπιόν μας δεν είναι αν βρισκόμαστε εν μέσω καταιγίδας. Αυτό το έχουμε προ πολλού ξεπεράσει.

Το πραγματικό ερώτημα είναι αν θα αρθούμε στο ύψος που επιβάλλουν οι περιστάσεις και κατά πόσο, για ακόμη μια φορά, θα διαμορφώσουμε λύσεις. Με τον ευρωπαϊκό τρόπο.

Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Οι αποφάσεις που λαμβάνουμε σήμερα θα καθορίσουν την Ένωση που θα παραδώσουμε στην επόμενη γενιά. Στα παιδιά μας.

Οι καιροί απαιτούν δράση. Δράση αποφασιστική, αξιόπιστη και ενωμένη .

Απαιτούν μια Ένωση πιο Αυτόνομη. Και Ανοικτή στον Κόσμο.

Διότι η αυτονομία, η ευρωπαϊκή ανεξαρτησία, δεν μπορεί πλέον να αποτελεί απλώς ένα σύνθημα.

Αποτελεί το φυσικό επόμενο στάδιο στην εξέλιξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Απαιτεί την οικοδόμηση ισχύος εκ των έσω και ταυτόχρονα εξωστρέφεια. Απαιτεί ισχύ μέσω συνεργασιών.

Μια πιο Αυτόνομη Ένωση είναι μια Ένωση που διαθέτει την εσωτερική ισχύ να συνεργάζεται όποτε είναι δυνατόν και να ενεργεί αυτόνομα όποτε είναι αναγκαίο.

Μια Ένωση που είναι ασφαλής, ανταγωνιστική, ανοικτή και ακλόνητα προσηλωμένη στις αξίες της.

Μια Ένωση που αντλεί νομιμοποίηση και δύναμη από τους πολίτες της.

Και από όλους και όλες εσάς, ως εκπροσώπους τους.

Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο θέσαμε ως προτεραιότητα τη στενότερη και ουσιαστικότερη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προσκαλώντας εκπροσώπους σας να συμμετάσχουν στις υψηλού επιπέδου συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν στην Κύπρο.

Αγαπητοί φίλοι,

Το πρόγραμμα της Προεδρίας μας δομείται γύρω από πέντε αλληλένδετους πυλώνες.

Ο πρώτος πυλώνας είναι η Αυτονομία μέσω της Ασφάλειας, της Άμυνας και της Ετοιμότητας.

Ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, σε ευρωπαϊκό έδαφος, κατέδειξε την επείγουσα ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας και της αμυντικής μας ετοιμότητας. Για αναβάθμιση. Βελτίωση.

Από τη δική μας γωνιά της Ένωσης, ως το τελευταίο κράτος μέλος που τελεί υπό κατοχή, το διακύβευμα είναι απολύτως σαφές.

Η Κύπρος γνωρίζει από πρώτο χέρι τι σημαίνει έλλειψη ασφάλειας.

Στεκόμαστε σταθερά και αταλάντευτα στο πλευρό της Ουκρανίας, στηρίζοντας ταυτόχρονα τις διεθνείς προσπάθειες για μια βιώσιμη και διαρκή ειρήνη, πλήρως εναρμονισμένη με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και με πλήρη σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής της ακεραιότητας.

Η Ουκρανία αγωνίζεται για μια θεμελιώδη αρχή: Ότι η χρήση βίας δεν μπορεί να επαναχαράσσει σύνορα στην Ευρώπη. Και αν αυτή η αρχή καταρρεύσει, τότε τα πάντα καθίστανται διαπραγματεύσιμα.

Είτε στην Ουκρανία, είτε στη Γροιλανδία, είτε οπουδήποτε αλλού.

Γι’ αυτό οφείλουμε να οικοδομήσουμε μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας, και πρέπει να το πράξουμε τώρα, συμπεριλαμβανομένης και της ενίσχυσης της ασφάλειας στην Αρκτική.

Θέλω να είμαι απολύτως σαφής. Στηρίζουμε πλήρως και στεκόμαστε με αλληλεγγύη στο πλευρό της Δανίας και τον λαό της Γροιλανδίας.

Μια πιο Αυτόνομη Ένωση οφείλει επίσης να είναι σε θέση να προστατεύει τους πολίτες της, τα σύνορά της, τα συμφέροντά της και, τελικά, τις ίδιες τις αξίες της.

Η ασφάλεια σήμερα απαιτεί μια προσέγγιση 360 μοιρών.

Αφορά την αμυντική ετοιμότητα και την ετοιμότητα να αμυνόμαστε απέναντι σε κάθε μορφή εξαναγκασμού.

Αφορά επίσης τη στρατιωτική κινητικότητα, τη θαλάσσια και υδάτική ασφάλεια, την οικονομική ασφάλεια, τη διαχείριση της μετανάστευσης, την κυβερνοανθετικότητα, τη δημοκρατική ανθεκτικότητα και την ετοιμότητα απέναντι σε κρίσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η ταχεία υλοποίηση της Λευκής Βίβλου για το Μέλλον της Ευρωπαϊκής Άμυνας και του Οδικού Χάρτη Αμυντικής Ετοιμότητας 2030 αποτελεί προτεραιότητα. Θα προωθήσουμε την εφαρμογή βασικών αμυντικών πρωτοβουλιών και εμβληματικών έργων, όπως η Στρατηγική της ΕΕ για τη Βιομηχανία Άμυνας, καθώς και η πρωτοβουλία SAFE.

Παράλληλα, θα εργαστούμε για την ενίσχυση της συνεργασίας ΕΕ – ΝΑΤΟ με τρόπο συμπεριληπτικό, διαφανή και αμοιβαία επωφελή.

Είμαστε πιο πολύτιμοι για τους εταίρους μας όταν είμαστε ισχυρότεροι.

Η θαλάσσια και υδατική ασφάλεια αξίζουν περισσότερης προσοχής. Στη Μεσόγειο και πέραν αυτής, η ασφάλεια κινείται δια θαλάσσης. Το εμπόριο κινείται δια θαλάσσης. Οι ενεργειακές διαδρομές κινούνται δια θαλάσσης. Ως εκ τούτου, η ελευθερία της ναυσιπλοΐας αποτελεί στρατηγική αναγκαιότητα. Είναι γι’ αυτό τον λόγο που θα προωθήσουμε ενεργά τη Στρατηγική Θαλάσσιας Ασφάλειας της ΕΕ.

Η ασφάλεια πηγάζει και εκ των έσω, με τη θωράκιση των δημοκρατιών μας από ξένες παρεμβάσεις, παραπληροφόρηση, υβριδικές απειλές και πιέσεις στην ελευθερία των μέσων ενημέρωσης. Ενισχύοντας τη συνεργασία των αρχών επιβολής του νόμου και με την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού.

Η αποτελεσματική διαχείριση της μετανάστευσης αποτελεί επίσης θεμελιώδη διάσταση της ασφάλειας. Ως κράτος πρώτης γραμμής, η Κύπρος θα εργαστεί για την αντιμετώπιση τόσο της εσωτερικής όσο και της εξωτερικής διάστασης, με έμφαση στις γενεσιουργές αιτίες, στη συνεργασία με βασικές τρίτες χώρες και στην πλήρη εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.

Κυρία Πρόεδρε,

Αξιότιμα Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ο δεύτερος πυλώνας των προτεραιοτήτων μας είναι η Αυτονομία μέσω της Ανταγωνιστικότητας.

Στον σημερινό κόσμο, μόνο μια πιο ανταγωνιστική Ευρώπη μπορεί να είναι μια πιο αυτόνομη Ευρώπη. Η οικονομική ισχύς και η στρατηγική ισχύς βαδίζουν χέρι-χέρι.

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει έντονο γεωοικονομικό ανταγωνισμό, πιεσμένες εφοδιαστικές αλυσίδες και ραγδαία τεχνολογική αλλαγή.

Η απάντησή μας πρέπει να είναι ρεαλιστική, στοχευμένη και βαθιά θεμελιωμένη στην πραγματική οικονομία.

Ανταγωνιστικότητα σημαίνει ικανότητα να επενδύουμε, να καινοτομούμε, να παράγουμε, να αναπτυσσόμαστε. να ηγούμαστε.

Πρέπει να καταστήσουμε την Ευρώπη ταχύτερη. Πιο απλή. Πιο έξυπνη.

Πρέπει να προσφέρουμε περισσότερα και με καλύτερο τρόπο στις επιχειρήσεις και στους πολίτες μας. Πρέπει να προωθήσουμε μια ατζέντα απλοποίησης που μειώνει το διοικητικό άχθος με ισορροπημένο τρόπο, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας.

Θα εργαστούμε στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ολοκλήρωση βασικών νομοθετικών φακέλων που μειώνουν τη γραφειοκρατία.

Η ανταγωνιστικότητα όμως δεν αφορά μόνο την άρση εμποδίων. Αφορά και την οικοδόμηση δυνατοτήτων. Η ολοκλήρωση και ενίσχυση της ενιαίας αγοράς και η εμβάθυνση των κεφαλαιαγορών μέσω της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων παραμένουν κεντρικοί στόχοι της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Θα δώσουμε προτεραιότητα στον εκσυγχρονισμό των βιομηχανιών μας, στην ικανότητα της Ευρώπης να καινοτομεί και να παράγει τις τεχνολογίες του αύριο, προωθώντας παράλληλα την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

Το περασμένο έτος επισκέφθηκα τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τη Silicon Valley μέχρι το Χιούστον και τη Νέα Υόρκη, για να προσελκύσω επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς. Με εντυπωσίασε το γεγονός ότι στις μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες το ταλέντο είναι σε μεγάλο βαθμό ευρωπαϊκό. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να χάνουμε τους νέους και ταλαντούχους μας ανθρώπους. Πρέπει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε να επιστρέφουν, να επιχειρούν και να καινοτομούν στην Ευρώπη.

Η ενίσχυση της ψηφιακής και ενεργειακής αυτονομίας της Ευρώπης αποτελεί επίσης στρατηγική επιταγή. Αυτό απαιτεί διαφοροποιημένα δίκτυα προμηθευτών και διαδρομών, προσιτές και προβλέψιμες τιμές ενέργειας, σύγχρονες υποδομές και ισχυρές διασυνδέσεις.

Τώρα είναι η στιγμή για μια πραγματική Ενεργειακή Ένωση.

Η ανταγωνιστικότητα πρέπει να είναι και συμπεριληπτική. Πρέπει να ωφελεί όλες τις περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των νησιωτικών, των απομακρυσμένων και των λιγότερο συνδεδεμένων περιοχών. Η συνδεσιμότητα είναι ζωτικής σημασίας.

Ανθεκτικά λιμάνια, βιώσιμη παραγωγή χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ισχυρά αγροτικά και διατροφικά συστήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ανταγωνιστικότητάς μας.

Αξιότιμα Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Μια Αυτόνομη Ένωση είναι επίσης μια Ένωση Ανοικτή στον Κόσμο.

Είναι μια Ένωση που αλληλεπιδρά με τον κόσμο από θέση εσωτερικής ισχύος και αυτοπεποίθησης.

Η διεύρυνση βρίσκεται στον πυρήνα αυτού του πυλώνα.

Από την Ουκρανία και τη Μολδαβία μέχρι τα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία, η διεύρυνση παραμένει το ισχυρότερο και πιο μετασχηματιστικό γεωπολιτικό εργαλείο της Ένωσης. Είναι πολύ μεγαλύτερο από την ολοκλήρωση ενός χάρτη. Αφορά την ολοκλήρωση ενός οράματος. Ενός οράματος για μια επανενωμένη Ευρώπη, βαθιά θεμελιωμένη στην ειρήνη, τη δημοκρατία, την ασφάλεια και τη σταθερότητα.

Η 1η Μαΐου 2004, ημέρα ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ανεξίτηλα χαραγμένη στη μνήμη μου. Η σπουδαιότερη ιστορική στιγμή για την πατρίδα μου μετά την ανεξαρτησία. Υπήρχε μια διάχυτη αίσθηση ελπίδας, ότι οι δυνατότητες που άνοιγε η συμμετοχή στην ΕΕ ήταν απεριόριστες.

Αυτή η υπόσχεση επιβεβαιώθηκε: Η ένταξη στην ΕΕ μεταμόρφωσε τη χώρα, έφερε ευημερία, ασφάλεια και ευκαιρίες.

Και οι Κύπριοι κρατούν ζωντανή την ανεκπλήρωτη υπόσχεση της επανένωσης. Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δεν μπορεί να είναι πλήρης όσο ένα κράτος μέλος παραμένει διαιρεμένο και υπό παράνομη κατοχή, όσο Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι δεν απολαμβάνουν τα ίδια θεμελιώδη δικαιώματα με όλους τους άλλους Ευρωπαίους. Και γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει όλα τα εργαλεία για τη λύση του Κυπριακού.

Αυτό ακριβώς καθιστά τη διεύρυνση τόσο ισχυρή, γιατί η Ένωση είναι πάνω απ’ όλα ένα εγχείρημα ειρήνης, πηγή ασφάλειας και σταθερότητας. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να αφήσουμε να χαθεί η νέα δυναμική της Διεύρυνσης. Πρέπει να καταστήσουμε τη διαδικασία αξιόπιστη. Ανταποκρινόμενοι όταν οι εταίροι μας παράγουν αποτελέσματα.

Οι σχέσεις μας με τη Νότια Γειτονία και τον Κόλπο, τη δική μας άμεση γειτονιά, είναι εξίσου στρατηγικής σημασίας.

Το νέο Σύμφωνο για τη Μεσόγειο παρέχει ένα κρίσιμο πλαίσιο συνεργασίας, το οποίο οφείλουμε να ενισχύσουμε με συμπληρωματικές πρωτοβουλίες όπως ο Διάδρομος Ινδίας Μέσης Ανατολής Ευρώπης (IMEC).

Παράλληλα, μια ανοικτή, ισχυρή και βιώσιμη εμπορική πολιτική της ΕΕ, μέσω της επέκτασης του δικτύου εμπορικών συμφωνιών της Ένωσης, είναι ζωτικής σημασίας.

Αυτό περιλαμβάνει την εμβάθυνση των εταιρικών σχέσεων με στρατηγικούς εταίρους όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Ινδία, την υπεράσπιση του πολυμερούς εμπορικού συστήματος που βασίζεται σε κανόνες και τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής των συμφωνιών μας.

Και βεβαίως, θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε εποικοδομητικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε όλα τα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και με ομονοούντες εταίρους όπως το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο τέταρτος πυλώνας των προτεραιοτήτων μας είναι μια Ένωση Αξιών, για όλους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο μια ενιαία αγορά ή ένα ενιαίο νόμισμα.

Η Ευρώπη είναι οι αξίες μας. Και είναι η υπόσχεση ότι αυτές οι αξίες γίνονται σεβαστές.

Η υπόσχεση ότι τα δικαιώματα προστατεύονται, ότι οι ευκαιρίες είναι πραγματικές, ότι η δημοκρατία τυγχάνει υπεράσπισης και ότι το κράτος δικαίου ενισχύεται.

Και αυτή η υπόσχεση πρέπει να γίνεται αισθητή στην καθημερινή ζωή των πολιτών μας.

Η προσιτή στέγαση έχει αναδειχθεί σε μία από τις σοβαρότερες κοινωνικές προκλήσεις. Και αυτό σημαίνει ότι η Ένωση οφείλει να δράσει. Η Κύπρος θα δώσει προτεραιότητα στην προώθηση του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Προσιτή Στέγαση, με πλήρη σεβασμό στην αρχή της επικουρικότητας και στις εθνικές αρμοδιότητες.

Τα παιδιά και οι νέοι θα παραμείνουν στο επίκεντρο των πολιτικών μας. Η αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας, η διασφάλιση πρόσβασης σε ποιοτική προσχολική εκπαίδευση και η προστασία των ανηλίκων από διαδικτυακές και μη απειλές αποτελούν προτεραιότητες. Στο πλαίσιο αυτό, προσβλέπουμε στην προώθηση του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης κατά του Κυβερνοεκφοβισμού.

Μια Ένωση Υγείας αποτελεί επίσης κεντρικό πυλώνα μιας πιο Αυτόνομης Ένωσης. Θα εστιάσουμε στη βελτίωση της πρόσβασης και της διαθεσιμότητας φαρμακευτικών προϊόντων, στην ενίσχυση των εφοδιαστικών αλυσίδων υγείας και στη βαθύτερη διασύνδεση των συστημάτων υγείας μας.

Αξιότιμα μέλη,

Το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο είναι το σημείο όπου οι προτεραιότητες συναντούν την πραγματικότητα.

Και πρέπει να καταστεί το μέσο μέσω του οποίου η Ένωση θα φέρει αποτελέσματα στην άμυνα και την ασφάλεια, στην ανταγωνιστικότητα, στη βιωσιμότητα, στην ανθεκτικότητα και στη συνοχή.

Αυτό αποτελεί κοινό μας συμφέρον και κοινή μας ευθύνη.

Παραμένουμε δεσμευμένοι να συνεργαστούμε εποικοδομητικά και με διαφάνεια με όλους τους εταίρους και όλα τα θεσμικά όργανα, και ιδίως με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε να επιτύχουμε ένα ισορροπημένο, ισχυρό και φιλόδοξο πλαίσιο για το μέλλον της Ένωσης.

Κυρία Πρόεδρε,

Αξιότιμα μέλη,

Το μέλλον της Ευρώπης, το μέλλον μας, θα κριθεί τελικά από την ικανότητά μας να δρούμε συλλογικά.

Η ενότητα είναι η μεγαλύτερή μας δύναμη.

Και μόνο αν δράσουμε μαζί, διαθεσμικά και διακρατικά, μπορούμε να μετατρέψουμε την ενότητα σε πράξη.

Ήταν ο Ρομπέρ Σουμάν που είπε,

«Η Ευρώπη χρειάζεται μια ψυχή, ένα ιδανικό και την πολιτική βούληση να υπηρετήσει αυτό το ιδανικό».

Αξιότιμα μέλη,

Έχουμε την ψυχή.

Έχουμε το ιδανικό.

Και έχουμε την πολιτική βούληση.

Έχουμε όλα όσα χρειάζονται.

Ας ξεκινήσουμε τη δουλειά, μαζί.

Σας ευχαριστώ.

«Δεν μιλάμε για ένα κυπριακό πρόβλημα, αλλά για ένα κοινό ευρωπαϊκό ζήτημα»

Η Κύπρος μπορεί να συνεχίσει να υπολογίζει στη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Πρόεδρος του Σώματος Ρομπέρτα Μέτσολα, καλωσορίζοντας στην ολομέλεια, στο Στρασβούργο, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

«Σε αυτή την αίθουσα, δεν μιλάμε για ένα κυπριακό πρόβλημα, αλλά για ένα κοινό ευρωπαϊκό ζήτημα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι πάντα στο πλευρό σας για ένα ενιαίο κυρίαρχο ευρωπαϊκό κράτος, μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία σύμφωνα με τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και ριζωμένη στις κοινές μας αξίες και το δίκαιο της ΕΕ», υπογράμμισε η κ. Μέτσολα.

Σημείωσε ότι η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια «κρίσιμη στιγμή» για την Ευρώπη και για τον κόσμο. «Ένα πράγμα που γνωρίζουμε με βεβαιότητα είναι ότι οι επόμενοι έξι μήνες δεν θα είναι εύκολοι, αλλά είμαστε ευγνώμονες που σας έχουμε στο τιμόνι όσο η Ευρώπη θα αντιμετωπίζει ό,τι διαδραματίζεται», είπε.

Είπε, επιπλέον, ότι η Ευρώπη θα παραμείνει επικεντρωμένη στη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητάς της, στη διευκόλυνση της ζωής των οικογενειών και των επιχειρήσεων και στη διασφάλιση ότι τα συστήματά μας μπορούν να προσαρμοστούν στις σημερινές πραγματικότητες. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε και να ενισχύουμε τη δέσμευση της Ευρώπης στην ασφάλεια και την άμυνά μας, διασφαλίζοντας ότι η φωνή μας θα παραμείνει ισχυρή στην παγκόσμια σκηνή, πρόσθεσε η κ. Μέτσολα.

«Ο δρόμος μας θα συνεχίσει να δοκιμάζεται. Και γνωρίζω ότι με την εμπειρία σας, τελώντας υπό πίεση η Ευρώπη θα συνεχίσει να επιδεικνύει ενότητα, αποφασιστικότητα και σαφήνεια – και να παραμένει η πυξίδα που γνωρίζουμε», σημείωσε.

Απευθυνόμενη στον Πρόεδρο της Κύπρου, η κ. Μέτσολα, με καταγωγή από τη Μάλτα, είπε «από ένα περήφανο παιδί της Μεσογείου προς ένα άλλο, γνωρίζω ότι η Κύπρος βρίσκεται σε καλή θέση για να μας οδηγήσει μπροστά. Βοηθάτε στη σύνδεση της Ευρώπης με τον κόσμο, κατανοείτε από πρώτο χέρι πολλές από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα και ξέρετε πώς να φέρνετε τους ανθρώπους κοντά για να οικοδομήσουν τις λύσεις που χρειάζεται η Ευρώπη».

Σημείωσε, επιπλέον, ότι τους επόμενους μήνες θα συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά. «Θα κάνουμε τα επόμενα βήματα για να ενισχύσουμε το Σύμφωνό μας για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Θα απλοποιήσουμε τις διαδικασίες μας ώστε η Ευρώπη να λειτουργεί καλύτερα για τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις καθώς διαμορφώνουμε τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό μας. Και θα ενισχύσουμε την ασφάλειά μας σε όλα τα μέτωπα, από την αμυντική ετοιμότητα έως την ενεργειακή ανεξαρτησία· από την υποστήριξη της Ουκρανίας έως την εξεύρεση προόδου στη Μέση Ανατολή και την ενίσχυση της διατλαντικής σχέσης», είπε.