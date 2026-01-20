Άγνοια δηλώνει ο Φειδίας Παναγιώτου για έρευνα εναντίον του, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που θέλουν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να εξετάζει καταγγελίες σε βάρος του για ενδεχόμενη διασπάθιση χρημάτων από ευρωπαϊκά ταμεία.

Σε δηλώσεις του στο philenews και στον συντάκτη μας Φρίξο Δαλίτη ο οποίος βρίσκεται σε αποστολή στο Στρασβούργο, ο ευρωβουλευτής απαντά πως δεν έχει επίσημη ενημέρωση ότι εξετάζεται καταγγελία εναντίον του. Μάλιστα, όπως είπε ο ίδιος εντός των επόμενων ημερών θα δώσει απαντήσεις μέσω βίντεο που θα αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πληροφορίες, ωστόσο, αναφέρουν πως το αποδίδει σε σκοπιμότητα λόγω εκλογών.

Σημειώνεται πως δημοσιεύματα θέλουν την Αρχή κατά της Διαφθοράς να έχει παραπέμψει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καταγγελίες σε βάρος του ευρωβουλευτή για ενδεχόμενη διασπάθιση χρήματος από ευρωπαϊκά ταμεία. Οι καταγγελίες, όπως λέγεται, ήταν ανώνυμες και εξετάζονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την συνδεδεμένη υπηρεσία της OLAF. Αυτές αφορούν -ανάμεσα σε άλλα- χρησιμοποίηση χρημάτων που του παραχωρούνται για ενοικίαση πολιτικού γραφείου για την ενοικίαση του διαμερίσματος που διαμένει στη Λεμεσό και ενδεχόμενη απάτη για την πληρωμή του κόστους της εφαρμογής της Άμεσης Δημοκρατίας με χρήματα της ΕΕ.