Τείχος αδιαλλαξίας ήγειρε ο Τουφάν Έρχιουρμαν παραμονές της νέας επίσκεψης Ολγκίν, απαιτώντας ικανοποίηση των όρων του προκειμένου να συγκατανεύσει στο να προχωρήσει η διαδικασία στο Κυπριακό. Ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, με δηλώσεις του σε τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης, δήλωσε άγνοια για την ύπαρξη προτάσεων Χριστοδουλίδη για την Οικονομία και την Παιδεία.

Η Μαρία Άνχελα Ολγκίν φτάνει στην Κύπρο την ερχόμενη Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου, και την επομένη έχει προγραμματίσει συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, και κατά πάσα πιθανότητα και με τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Επισήμως οι συναντήσεις Ολγκίν με τους δύο ηγέτες δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί.

Ο Έρχιουρμαν φροντίζει πάντως να προετοιμάζει το έδαφος αρνητικά ενόψει του νέου γύρου επαφών Ολγκίν, θέλοντας να προκαταλάβει τυχόν κινήσεις ή συζητήσεις που θα έχουν να κάνουν με την επανέναρξη των συνομιλιών ή την ετοιμασία της επόμενης άτυπης πολυμερούς διάσκεψης. Σημειώνεται ότι η Ολγκίν πριν φτάσει στην Κύπρο είχε προγραμματίσει επισκέψεις και διαβουλεύσεις σε Ουάσιγκτον, Βρυξέλλες και Γενεύη. Στη Γενεύη είχε πραγματοποιηθεί η πρώτη άτυπη πολυμερής τον Μάρτιο του 2025.

Στις δηλώσεις του ο Τουφάν Έρχιουρμαν είχε διαμηνύσει πως η εκ περιτροπής προεδρία είναι αδιαπραγμάτευτο στοιχείο της πολιτικής ισότητας: «Καμία κοινότητα δεν εισήλθε σε συνεταιρισμό κατά τη διάρκεια της ιστορίας ξέροντας ότι δεν θα μπορεί να βγει πρόεδρος από την ίδια. Αυτό αντίκειται στην ουσία της πολιτικής ισότητας». Είπε επίσης ότι δεν θα υποχωρήσουν από τα τέσσερα μεθοδολογικά στοιχεία τα οποία έθεσαν στο τραπέζι για τη λύση.

Άγνοια για τις προτάσεις Χριστοδουλίδη

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν δήλωσε άγνοια για τις μονομερείς χειρονομίες στις οποίες προτίθεται να προβεί ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Όπως μεταδόθηκε στα κατεχόμενα, ο Τουφάν Έρχιουρμαν, σε επί τόπου επίσκεψη στο οδόφραγμα Αγίου Δομετίου και επιθεώρησης εργασιών που γίνονται στο σημείο και στη νεκρή ζώνη, μαζί με τον «δήμαρχο» κατεχόμενης Λευκωσίας Μεχμέτ Χαρματζί, απαντώντας σε σχετική ερώτηση σχετικά με τις προθέσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη είπε ότι, ενημερώθηκε σχετικά από δημοσιεύματα στον Τύπο λέγοντας παράλληλα ότι, «για μονομερή μέτρα δεν απαιτείται έγκριση. Επομένως, αν και δεν γνωρίζω ακριβώς τι σκοπεύει να κάνει ο κ. Χριστοδουλίδης στον τομέα της Υγείας, αν πρόκειται δηλαδή να παρασχεθούν μονομερώς ορισμένες δυνατότητες στους Τουρκοκύπριους, δεν απαιτείται η έγκρισή μου».

Οι πληροφορίες, τις οποίες έλαβε γνώση και ο «Φ», ανέφεραν πως ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε αναφέρει προς τον Τουρκοκύπριο ηγέτη πως προτίθεται να προβεί σε δύο μονομερείς χειρονομίες. Οι ίδιες πληροφορίες φέρουν τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να ανέφερε στον Τ. Έρχιουρμαν ότι θα προχωρήσει στην ενέργεια αυτή εάν και ο ίδιος ο Τ/κ ηγέτης δεν είναι αρνητικός, καθώς δεν είναι πρόθεσή του να προκαλέσει αντιδράσεις.

Απαντώντας σε ερώτηση αν αληθεύει ότι δεν δέχτηκε την πρόταση του Προέδρου Χριστοδουλίδη, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο Τουφάν Έρχιουρμαν είπε ότι δεν την δέχτηκε γιατί «εκτός από το ότι αλλάζει τη λογική ολόκληρου του κανονισμού της Πράσινης Γραμμής και του κανονισμού του άμεσου εμπορίου, δημιουργεί μια άνιση εφαρμογή σε σχέση με αυτό που κάνουμε τώρα και θα φέρει τους παραγωγούς μας αντιμέτωπους με μια άδικη ανταγωνιστική κατάσταση έναντι των προϊόντων που προέρχονται από το νότο», όπως αναφέρθηκε στην ΚΔ.

Σε ερώτηση αν αυτό δημιουργεί ρήξη στις σχέσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων ο Τ/κ ηγέτης είπε ότι, βασικός στόχος είναι η λύση σημειώνοντας ότι, «συνεχίζουμε τις συνομιλίες με βάση τη βούληση του λαού μας για λύση. Για εμάς, η βούληση του λαού μας για λύση είναι σημαντική και ο στόχος πρέπει να είναι η λύση, και αυτό είναι».

Χωρίς δυσκολίες η ανανέωση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ

Πέραν από την επίσκεψη Ολγκίν την ερχόμενη εβδομάδα είναι προγραμματισμένη συνεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την υιοθέτηση του ψηφίσματος ανανέωσης της θητείας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Το ΚΥΠΕ, επικαλούμενο γαλλική διπλωματική πηγή, μετέδωσε από τη Νέα Υόρκη ότι η ανανέωση της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στην Κύπρο θα καταστεί δυνατή «χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες», σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι «η ΟΥΝΦΙΚΥΠ παρέχει πράγματι εδώ και πολλά χρόνια ένα μη συγκρουσιακό περιβάλλον στις δύο πλευρές». Για τη Γαλλία, η ανανέωση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ είναι σημαντικό θέμα, πρόσθεσε.

Η ίδια πηγή υποστήριξε πως μετά την ψηφοφορία στα κατεχόμενα αυτό που πιστεύει το Παρίσι είναι πως «ο ΟΗΕ οφείλει να αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία για την ανανέωση του πολιτικού διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών, με τις ειδικές αρμοδιότητες Καλών Υπηρεσιών που έχουν ανατεθεί στον Γενικό Γραμματέα εδώ και πολλά χρόνια». Επίσης το Παρίσι θεωρεί «ότι όταν βρίσκονται σε εξέλιξη Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, είναι ευκολότερο να διεξαχθούν συνομιλίες».