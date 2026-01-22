Για υπέρβαση εξουσιών κατηγόρησε τον Γενικό Ελεγκτή, Ανδρέα Παπακωνσταντίνου, ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, Ζαχαρίας Κουλίας, κατά την εξέταση της έκθεσης της Υπηρεσίας που αφορά τον Φορέα Κοινωνικής Στήριξης. Η αναφορά αυτή προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση της βουλεύτριας του ΑΚΕΛ, Ειρήνης Χαραλαμπίδου, η οποία τον απείλησε πως θα τον καταγγείλει δημόσια.

Συγκεκριμένα, αφότου οι βουλευτές υπέβαλαν τις ερωτήσεις τους προς τον Γενικό Ελεγκτή και Γενικό Λογιστή, ο κ. Κουλίας ανέφερε τα εξής: «Η δουλειά του Ελεγκτή και του Λογιστή είναι να εφαρμόζουν το νόμο. Δεν είναι υπόλογοι να απαντούν σε ερωτήσεις που αφορούν το Σύνταγμα. Εξού και διορίστηκε ποινικός ανακριτής. Εμείς ως βουλευτές πρέπει να έχουμε αυτοσυγκράτηση. Ουδείς μας παρεμποδίζει να πούμε ό,τι θέλουμε και ό,τι σκεφτούμε. Γι’ αυτό έχουμε και ασυλία για τα λεγόμενά μας. Όμως, πρέπει να σεβόμαστε τους νόμους που εμείς ψηφίσαμε. Δεν είναι υπόχρεος ο Λογιστής να δίνει εξηγήσεις για όλα αυτά που εμείς σκεφτήκαμε και ρωτήσαμε. Αυτά είναι πολιτικά ζητήματα για τα οποία άλλοι πρέπει να απαντήσουν, αλλά πρέπει να περιμένουμε να τελειώσει η έρευνα και πρέπει να είμαστε αυστηροί σε αυτό το θέμα».

Στη συνέχεια, απευθυνόμενος προς τον Ελεγκτή, ο κ. Κουλίας είπε: «Όσα έγραψες στην έκθεσή σου είναι πέραν των εξουσιών σου. Αν θες να λες αυτά πρέπει, να βάλεις υποψήφιος είτε για Πρόεδρος της Δημοκρατίας, είτε για βουλευτής. Εσύ, κύριε Ελεγκτή, έχεις υποχρέωση να εφαρμόσεις το νόμο».

Σε αυτό το σημείο, παρενέβη η κ. Χαραλαμπίδου: «Συγγνώμη, κάνεις παρατήρηση του Γενικού Ελεγκτή επειδή έκανε τη δουλειά του;», με τον κ. Κουλία να απαντά: «Ναι, διότι αυτά που έγραψε ο Ελεγκτής είναι πέραν των εξουσιών του». Στη συνέχεια, η βουλεύτρια του ΑΚΕΛ τον κατηγόρησε ότι υιοθετεί τις θέσεις της Φιλίππας Καρσερά, με τον κ. Κουλία να απορρίπτει την εν λόγω αναφορά.

Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου προέτρεψε τον Γενικό Ελεγκτή να συνεχίσει να κάνει τη δουλειά του και να μην φοβάται κανέναν.

Ο κ. Κουλίας εξήγησε ότι ο Ελεγκτής αφήνει υπόνοιες για διαπλοκή και ως εκ τούτου έπρεπε να προβεί σε έλεγχο. «Ούτε ο Χριστοδουλίδης θέλει υποστήριξη από εμένα, ούτε η Φιλίππα. Ο Ελεγκτής πρέπει να κινείται εντός των πλαισίων του νόμου», τόνισε. Η κ. Χαραλαμπίδου είπε ότι θα καταγγείλει δημόσια τον κ. Κουλία ότι παρεμβαίνει στο έργο του Γενικού Ελεγκτή, με τον ίδιο να της απαντά «να με καταγγείλεις».

Λαμβάνοντας τον λόγο, ο κ. Παπακωνσταντίνου είπε: «Με όλο το σεβασμό κ. Κουλία δεν αποδέχομαι τον ισχυρισμό σας. Η Ελεγκτική Υπηρεσία θα λέει την άποψή της, είναι μέσα στα καθήκοντά της. Είναι άποψη, όχι απόφαση. Εμείς αναδεικνύουμε πράγματα στα οποία πιστεύουμε ότι υπάρχουν κίνδυνοι. Από εκεί και πέρα είναι θέμα της Βουλής να ψηφίσει νόμους και της εκτελεστικής εξουσίας να προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες. Δεν αφήσαμε κανένα υπονοούμενο. Όσον αφορά εταιρεία, η οποία είχε κάνει μια πολύ μεγάλη εισφορά στον Φορέα δύο συναπτά έτη, και την ίδια περίοδο είχε συζήτηση με το κράτος για να κλείσει ένα πολυετές συμβόλαιο, δεν μπορούσαμε να αποδείξουμε αν υπήρξε αντάλλαγμα. Όμως, για τη συγκεκριμένη εταιρεία θα βάλουμε ειδικούς συμβούλους προκειμένου να μας καθοδηγήσουν και να δούμε αν τελικά η συμφωνία που έκανε το κράτος με τη συγκεκριμένη εταιρεία ήταν σωστή».

Ο κ. Κουλίας απάντησε στον Ελεγκτή ότι αυτό έπρεπε να γίνει πριν να δημοσιοποιηθεί η έκθεση, με τον κ. Παπακωνσταντίνου να λέει πως ο χρόνος έχει σημασία. «Αν θα κάνουμε τρία χρόνια να σας πούμε κάτι, τότε αλλάζει το νόημα της έκθεσης».