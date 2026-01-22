Το θέμα με τη διαφάνεια του ταμείου του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, το οποίο επανήλθε στη σφαίρα της δημόσιας συζήτησης πακέτο με το βίντεο που παρουσιάζει αφήγημα περί μηχανισμού διαφθοράς στο Προεδρικό, είναι πλέον στα χέρια του Γενικού Εισαγγελέα, Γιώργου Σαββίδη.

Αυτό προκύπτει από τις τοποθετήσεις που έγιναν χθες στη κοινοβουλευτική επιτροπή Θεσμών από τον Γενικό Λογιστή, Ανδρέα Αντωνιάδη, την ανώτερη δικηγόρο της Δημοκρατίας, Ειρήνη Νεοφύτου, η οποία εκπροσωπούσε τον Γενικό Εισαγγελέα και την επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Μαρία Μανώλη Χριστοφίδου.

Όπως έγινε γνωστό, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής Θεσμών, Δημήτρης Δημητρίου, έστειλε επιστολή την περασμένη Πέμπτη στον κ. Αντωνιάδη. Βάσει της νομοθεσίας του 2015 για τον Φορέα, ταμίας του ορίζεται ο εκάστοτε Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας.

Ο βουλευτής κι επικεφαλής της κοινοβουλευτικής επιτροπής, είχε ζητήσει από τον κ. Αντωνιάδη να διαβιβάσει στη Βουλή ονομαστικό κατάλογο με όλους τους χορηγούς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) του ταμείου από τον Ιανουάριο του 2020 μέχρι και το τέλος του 2025. Κι αυτό από τη στιγμή που στο περιβόητο βίντεο έχουν προβληθεί ισχυρισμοί που αφορούν το Ταμείο του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης και ότι ιδιώτες μέσω εισφορών κερδίζουν εύνοια από το Προεδρικό.

Ο κ. Αντωνιάδης εξήγησε πως ζήτησε νομική γνωμάτευση από τον Γενικό Εισαγγελέα, με την εκπρόσωπό του στη συνεδρίαση, Ειρήνη Νεοφύτου, να διευκρινίζει ότι προχθές αποστάλθηκαν οι απόψεις της επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Εξήγησε πως αφού πρώτα εξεταστούν και οι θέσεις της τελευταίας, τότε θα δοθεί γνωμάτευση κατά πόσον θα διαβιβαστεί η σχετική λίστα στη Βουλή.

Ο Πασιουρτίδης

Πάντως, οι τοποθετήσεις της κ. Χριστοφίδου κατά τη χθεσινή συνεδρίαση προκάλεσαν ένταση. Η επίτροπος αρνήθηκε να πει ξεκάθαρα ποια ήταν η θέση της που διαβίβασε προχθές στο Γενικό Εισαγγελέα.

Αρκέστηκε να αναγνώσει έξι σημεία στα οποία βασίστηκαν οι θέσεις της που απέστειλε γραπτώς τη Δευτέρα στην Εισαγγελία. Στο άκουσμα, λοιπό ν, των όσων ανέφερε υπήρξαν αντιδράσεις.

Ενδεικτικά ο βουλευτής Ανδρέας Πασιουρτίδης, ακούγοντας την επίτροπο να λέει πως τίθεται ζήτημα ότι με τη δημοσιοποίηση ονομάτων χροηγών μπορεί να αποκαλυφθούν οι πολιτικές τους πεποιθήσεις, ήγειρε αμέσως θέμα με τη νομοθεσία των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Εξήγησε πως τα κόμματα υποχρεώνονται να δημοσιεύουν λεπτομερώς και ονομαστικά τους χορηγούς τους. Με απλά λόγια, επεσήμανε ότι οι θέσεις της αυτοαναιρούνται. Η κ. Χριστοφίδου απέφυγε να απαντήσει τα ερωτήματα που της υποβλήθηκαν επιφυλασσόμενη να τοποθετηθεί γραπτώς σε μεταγενέστερο στάδιο στην κοινοβουλευτική επιτροπή Θεσμών.

Στοιχεία από Γενικό Λογιστή

Στη χθεσινή συνεδρίαση της Βουλής ο Γενικός Λογιστής, Ανδρέας Αντωνιάδης, κατέθεσε λίστα με το σύνολο των δωρεών που έγιναν τα τελευταία χρόνια, εν αναμονή της καθοδήγησης της Νομικής Υπηρεσίας από την οποία περιμένει τη σχετική γνωμάτευση. Στο σχετικό σημείωμα που συνετάχθη από το γραφείο του Γενικού Λογιστή επισυνάπτονται και τα λογότυπα των πλείστων εκ των εταιρειών που χορήγησαν ποσά στον Φορέα κατά την τελευταία εξαετία (2020-25, συμπεριλαμβανόμενων των ετών).

Αναλυτικά τα ποσά ανά έτος και ο αριθμός των δωρητών:

>> 2020 – Αριθμός δωρητών: 23 – Συνολικές εισφορές: €590,914

>> 2021 – Αριθμός δωρητών: 8 – Συνολικές εισφορές: €368,091

>> 2022 – Αριθμός δωρητών: 24 – Συνολικές εισφορές: €260,100

>> 2023 – Αριθμός δωρητών: 85 – Συνολικές εισφορές: €2.269.005

>> 2024 – Αριθμός δωρητών: 94 – Συνολικές εισφορές: €2.176.196

>> 2025 – Αριθμός δωρητών: 118 – Συνολικές εισφορές: €2.049.909

Ο ΠΔΣ

Ο αντιπρόεδρος του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου, Νικόλας Τσαρδελλής, στην τοποθέτησή του ανέφερε πως η διαφάνεια μπορεί να διασφαλιστεί με μια απλή νομοθετική ρύθμιση, ώστε να εξασφαλίζεται η συγκατάθεση του δωρητή, ώστε να δημοσιοποιούνται τα στοιχεία.

Εμπόδιο η ποινική έρευνα

Πάντως, ο κοινοβουλευτικός έλεγχος για ουσιαστικά εγειρόμενα ζητήματα που προκύπτουν από το οπτικό υλικό με τις τοποθετήσεις του πρώην κυβερνητικού στελέχους, Γιώργου Λακκοτρύπη, του μέχρι πρότινος διευθυντή του γραφείου του Προέδρου, Χαράλαμπου Χαραλάμπους, καθώς και του διευθύνοντα συμβούλου της εταιρείας Cyfield, Γιώργου Χρυσοχού, καθίστατο ανέφικτος. Κι αυτό λόγω της ποινικής έρευνας που «τρέχει».

Αυτό, άλλωστε, επεσήμανε και η ανώτερη δικηγόρος της Δημοκρατίας, Ειρήνη Νεοφύτου, στην τοποθέτησή της. Υπέδειξε τις πρόνοιες της νομοθεσίας και τον κίνδυνο επιμόλυνσης του ανακριτικού έργου που είναι σε εξέλιξη, αναφερόμενη στον πρόσφατο διορισμό του πρώην Δικαστή, Ανδρέα Πασχαλίδη, ως ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή με διευρυμένους όρους εντολής. Αυτό και μόνο ήταν αποτρεπτικό ώστε να γίνει ουσιαστική συζήτηση επί ζητημάτων που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως ποινικής φύσεως.

Ο κ. Ζαμπακίδης

Άλλωστε και ο εκπρόσωπος της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, Νίκος Ζαμπακίδης, όταν τοποθετήθηκε υπέδειξε αυτή την παράμετρο. Ότι, δηλαδή, αν και η Αρχή εξέτασε το βίντεο, εντούτοις δεν έκανε διερεύνηση, καθώς η νομοθεσία δεν επιτρέπει παράλληλη διερεύνηση από την Αρχή ενόσω υπάρχει σε εξέλιξη ποινική έρευνα για την ίδια υπόθεση. Ωστόσο, ο κ. Ζαμπακίδης υπέδειξε εμμέσως ότι υπήρχαν ζητήματα που απορρέουν από το βίντεο και χρήζουν ελέγχου, αφού εξήγησε πως κανείς από τους εμπλεκόμενους δεν είναι δηλωμένος στο δημοσιευμένο μητρώο λομπιστών. Ο κ. Ζαμπακίδης έκανε αναφορά και στην υποχρέωση που υπάρχει σε συναντήσεις στο πλαίσιο lobbying προκειμένου και τα δυο εμπλεκόμενα μέρη να δηλώνουν στην Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς

Να σημειωθεί πως η βουλευτής, Αλεξάνδρα Ατταλίδου, ήγειρε θέμα με το πρωτόκολλο συναντήσεων που γίνονται στο Προεδρικό και διερωτήθηκε: «Ποιος κρατά το ημερολόγιο των συναντήσεων του Προέδρου;». Ερώτημα που έμεινε αναπάντητο, λόγω και της επίκλησης της εν εξελίξει ποινικής έρευνας.