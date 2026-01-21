Λίστα με λογότυπα εταιρειών που προχώρησαν σε δωρεές στο ταμείο του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, κατέθεσε ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών της Βουλής ο Γενικός Λογιστής, Ανδρέας Αντωνιάδης.

Όπως αναφέρει στην επιστολή του, με δεδομένη τη νομική πτυχή του ζητήματος της κατάθεσης στοιχείων χωρίς την προηγούμενη εξασφάλιση συγκατάθεσης, εν αναμονή της νομικής καθοδήγησης της Νομικής Υπηρεσίας ως προς την ανταπόκριση σχετικά με τα στοιχεία που έχουν ζητηθεί παραθέτει τα ακόλουθα:

Περαιτέρω, σημειώνει πως «με πρωτοβουλία της προέδρου της Επιτροπής Διαχείρισης και σεβασμό στην απόφαση του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, τα λογότυπα των κύριων δωρητών – νομικών προσώπων – για τις ακαδηματικές χρονιές 2024-2025 και 2023-2024, στην πλειονότητά τους, βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Φορέα www.socialsupport.gov.cy – Ανασκοπήσεις αποτελεσμάτων των αντίστοιχων ακαδημαικών χρονιών – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α και Β), κατόπιν εξασφάλισης της κατάλληλης εξουσιοδότησης».