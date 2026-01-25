Ως κομμάτι της ανατροπής του παγκόσμιου συστήματος, αντιμετωπίζεται και η διαρκής σύγκρουση στη Συρία, τον τελευταίο χρόνο ενορχηστρωμένη από το καθεστώς αλ-Τζολάνι, που αναγνωρίστηκε από τη διεθνή κοινότητα εν μια νυκτί. Βαρύ φόρο αίματος πληρώνει ο κουρδικός λαός της Ροζιάβα, που αντιμετώπιζε, για λογαριασμό της ανθρωπότητας, τους τζιχαντιστές του «Ισλαμικού Κράτους», και έκτισε ένα φοβερό παράδειγμα ισότητας, ισονομίας, δημοκρατίας και αλληλεγγύης στη βορειοανατολική Συρία. Η προδοσία από τις ΗΠΑ, τη Βρετανία και άλλες μεγάλες δυνάμεις, άφησε τους Κούρδους και τις Κούρδισσες στο έλεος του Θεού και της δικής τους, συγκλονιστικής αντίστασης.

Μιλώντας στον «Φ», ο πρόεδρος του Κόμματος Δημοκρατικής Ένωσης (PYD) στην Κύπρο, Γιασίν Ταρμπούς, εξηγεί την κατάσταση στη βορειοανατολική Συρία και ιδιαίτερα στην ηρωική πόλη Κομπάνι, το τελευταίο προπύργιο των Μονάδων Προστασίας του Λαού (YPG) και των Μονάδων Προστασίας των Γυναικών (YPJ). Μεταφέρει όσα δεν γνωρίζουμε για την κατάσταση στη Συρία και τις συγκρούσεις που δεν σταμάτησαν από την αλλαγή του καθεστώτος της Δαμασκού, την έγκριση των επιθέσεων από τις μεγάλες δυνάμεις και τον ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή. Απευθύνει έκκληση προς την ΕΕ και την προεδρεύουσα Κύπρο, καλώντας τις κυβερνήσεις να μη μείνουν σε λεκτικές καταδίκες και να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα.

–Ποιά είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στη βορειοανατολική Συρία, στη Ροζιάβα;

-Η κατάσταση στη Ροζιάβα και ειδικά στην πόλη Κομπάνι είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Η πολιορκία συνεχίζεται στις κουρδικές περιοχές, με το Κομπάνι να είναι ουσιαστικά περικυκλωμένο. Στις τρεις πλευρές από δυνάμεις που συνδέονται με τον συριακό στρατό και ένοπλες τζιχαντιστικές ομάδες και από την τέταρτη πλευρά, από τα σύνορα με την Τουρκία.

Το Κομπάνι -μια πόλη που πολέμησε την τρομοκρατία για λογαριασμό ολόκληρου του κόσμου- βρίσκεται σήμερα αποκλεισμένη από τους ίδιους τρομοκράτες που είχε αντιμετωπίσει. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι ο εξτρεμισμός έχει «νομιμοποιηθεί»: σε διεθνές επίπεδο έχουν αρθεί πιέσεις και περιορισμοί, καθώς πρόσωπα ή ομάδες που συνδέονται με εξτρεμισμό, εμφανίζονται πλέον με «νέο ένδυμα». Ταυτόχρονα, γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστούν οι κουρδικές δυνάμεις ως «τρομοκρατικές» και να αντιστραφεί η πραγματικότητα. Αυτός είναι ο σημερινός πυρήνας της κρίσης στο Κομπάνι και στις κουρδικές περιοχές της βορειοανατολικής Συρίας.

–Με ποια αφορμή ξεκίνησαν οι επιθέσεις των συμμοριών και του καθεστώτος της Δαμασκού;

-Στη Συρία και ειδικά στις περιοχές που ελέγχουν οι Συριακές Δημοκρατικές δυνάμεις (SDF) η ένταση δεν είναι καινούργια. Από τη μέρα που έπεσε το καθεστώς Άσαντ, φάνηκαν καθαρά οι διαφωνίες για το μέλλον της χώρας και το είδος του πολιτικού συστήματος. Την ίδια ώρα, επιθέσεις ενάντια σε διάφορες κοινότητες -στα παράλια με τους Αλαουίτες, στη Σουέιντα με τους Δρούζους, σε χριστιανικούς ναούς- έδειξαν ότι η κρίση είναι γενικευμένη και επηρεάζει πολλούς πληθυσμούς. Τώρα η πίεση είναι στις κοινότητες της βόρειας και ανατολικής Συρίας.

Και όλα αυτά μετά από δύο συμφωνίες που έμειναν στα χαρτιά. Τη συμφωνία της 10ης Μαρτίου 2025 για τη βορειοανατολική Συρία και της 1ης Απριλίου 2025 για τις συνοικίες Σεΐχ Μακσούντ και Ασραφίγιε στο Χαλέπι. Καμία από τις δύο συμφωνίες δεν είχαν αποτέλεσμα τη συμμετοχή των Κούρδων στη διακυβέρνηση και τη δημιουργία συντάγματος που να προστατεύει όλα τα μέρη της κοινωνίας. Αντίθετα, η «προσέγγιση» του καθεστώτος της Δαμασκού, αφορούσε μονοδιάστατη πολιτική αντίληψη, με έντονα στοιχεία πολιτικού Ισλάμ, χωρίς ξεκάθαρη δέσμευση σε δημοκρατικές αρχές μέσα στο νέο συνταγματικό πλαίσιο.

Έτσι, στις 4 Ιανουαρίου 2026, η συμφωνία τερματίζεται ξαφνικά, παρόλο που είχε αναφερθεί πως επιτεύχθηκε άλλη συμφωνία για είσοδο τριών σχηματισμών των SDF στον συριακό στρατό με ανεξάρτητη/ξεχωριστή δομή και στόχο την αποκλιμάκωση. Στις 6 Ιανουαρίου ξεκίνησε συγκέντρωση δυνάμεων του καθεστώτος και πίεση στο Χαλέπι. Οι συνοικίες Σεΐχ Μακσούντ και Ασραφίγιε -οι οποίες βάσει της συμφωνίας της 1ης Απριλίου είχαν τοπική αστυνόμευση από κατοίκους των περιοχών- βρέθηκαν υπό πολιορκία. Υπήρξε πρωτοφανής αγριότητα ενάντια σε αμάχους. Η δήθεν αναγνώριση της κουρδικής γιορτής του Νεβρόζ, πολιτιστικών και γλωσσικών δικαιωμάτων, που περιλαμβάνονταν στην τελευταία συμφωνία, δεν ήταν σημάδι αλλαγής για το καθεστώς αλλά ψεύτικες προθέσεις για να κερδίσει περιοχές.

Στις 18 Ιανουαρίου ανακοινώθηκε νέο πλαίσιο για να σταματήσουν οι συγκρούσεις και στις 19 Ιανουαρίου έγιναν επαφές υψηλού επιπέδου για συζήτηση των λεπτομερειών, αλλά δεν υπήρξε πραγματική πρόθεση εφαρμογής, καθώς τέθηκε ως έντονη απαίτηση η πλήρης παράδοση περιοχών. Στις 20 Ιανουαρίου αναφέρθηκε ότι δόθηκε προθεσμία τεσσάρων ημερών για να παρουσιαστεί «οδικός χάρτης λύσης» και όροι εφαρμογής, με τις κουρδικές δυνάμεις να τηρούν την κατάπαυση πυρός και τον συριακό στρατό να συνεχίζει τις επιχειρήσεις, περισσότερο μέσω μισθοφόρων.

–Τι ρόλο παίζει η Τουρκία στην παρούσα σύγκρουση; Η πολιορκία γίνεται με την έγκριση των ΗΠΑ και άλλων μεγάλων δυνάμεων;

-Η τουρκική υπηρεσία πληροφοριών έχει καθοριστικό ρόλο μέσα στις επιχειρήσεις και τη διαρκή υπονόμευση των συμφωνιών κατάπαυσης. Η κλιμάκωση βοηθά τα τουρκικά συμφέροντα, αλλά και τις ευρύτερες διεθνείς ισορροπίες. Πιστεύουμε ότι οι επιθέσεις και η πολιορκία γίνεται μετά από επαφές μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων (συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και της Βρετανίας) για τους σχεδιασμούς στη Συρία και τη Μέση Ανατολή.

Ταυτόχρονα, η διεθνής σιωπή είναι θλιβερή. Η διεθνής κοινότητα περιορίζεται σε δηλώσεις καταδίκης χωρίς ουσιαστική επίδραση στο πεδίο, αλλά πρέπει να καταλάβει ότι η «κανονικοποίηση» εξτρεμιστικών δομών και η συνέχιση της βίας εις βάρος του κουρδικού λαού, θα οδηγήσει σε περαιτέρω αποσταθεροποίηση, με συνέπειες που θα ξεπεράσουν τα σύνορα της Συρίας.

–Πώς μπορεί να βοηθήσει η διεθνής κοινότητα και η Κύπρος;

-Σε αυτές τις συνθήκες, βρισκόμαστε μπροστά σε ένα δίλημμα: να υπάρξουμε ή να αφανιστούμε. Μιλάμε για μια εκστρατεία γενοκτονίας και για μια προσπάθεια να σβηστεί ο κουρδικός λαός μπροστά στα μάτια ολόκληρου του κόσμου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη και οι διεθνείς οργανισμοί δεν πρέπει να αρκεστούν στα λόγια. Ζητούμε από την ΕΕ και την Κύπρο, που ανέλαβε την προεδρία της, να κινητοποιηθούν, όχι με νέες «καταδίκες», αλλά με πρακτικά μέτρα που θα σταματήσουν τον πόλεμο και θα θέσουν τέλος στη βαρβαρότητα.

Απαιτείται πραγματική πίεση προς της Δαμασκό για να αρχίσει σοβαρός διάλογος και μια πολιτική λύση που θα προστατεύει τον κουρδικό λαό, αλλά και όλες τις εθνότητες και κοινότητες στη Συρία. Υπάρχουν διαθέσιμα μέσα και έχουν δοκιμαστεί και αλλού: διακοπή σχέσεων, επιβολή κυρώσεων, απόσυρση αναγνώρισης και νομιμοποίησης του καθεστώτος, άρση πολιτικής κάλυψης σε τρομοκρατικές ομάδες.

Η Κύπρος και η ΕΕ, αφού οι μεγάλες δυνάμεις έχουν εγκρίνει ήδη τη βαρβαρότητα, μπορούν να κάνουν τη διαφορά, αν δουν την πραγματικότητα και όχι μέσα από το πρίσμα συμφερόντων και σχεδιασμών. Ένας λαός απειλείται με αφανισμό.

Κατάρρευσαν οι συνομιλίες και πήραν τα όπλα…

Η συμφωνία για την ενσωμάτωση των κουρδικών πολιτικών και στρατιωτικών θεσμών στο συριακό κράτος έχασε κάθε «ισχύ», δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος Κούρδος αξιωματούχος, την επομένη της κατάρρευσης των συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών για την επίλυση των διαφορών τους.

«Δεδομένου ότι δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός, ότι η Δαμασκός συνεχίζει να επιτίθεται στις περιοχές μας και ότι (το καθεστώς) αρνείται να συμμετάσχει σε διάλογο, η συμφωνία δεν ισχύει πλέον», δήλωσε η Ιλχάμ Αχμάντ σε δημοσιογράφους σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου, σύμφωνα με την αγγλική μετάφραση που παρείχαν οι διοργανωτές της συνέντευξης.

Παράλληλα, οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), των οποίων ηγούνται οι Κούρδοι, ανακοίνωσαν ότι «αναγκάστηκαν να αποσύρουν» τις δυνάμεις τους από το στρατόπεδο αλ-Χολ, όπου βρίσκονται οικογένειες τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους στη βορειοανατολική Συρία, προκειμένου να υπερασπιστούν τα εδάφη τους που απειλούνται από τον συριακό στρατό. Οι SDF ανακοίνωσαν ότι «επανατοποθετούνται στα περίχωρα πόλεων στη βόρεια Συρία που απειλούνται» από τον στρατό και κατήγγειλαν «μια διεθνή κοινότητα που δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες της».

Στο αλ-Χολ βρίσκονται περίπου 24.000 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 15.000 Σύρων, και περίπου 6.300 ξένων γυναικών και παιδιών 42 εθνικοτήτων. Το συριακό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι είναι «πλήρως έτοιμο να αναλάβει την ευθύνη για το στρατόπεδο αλ Χολ και τις φυλακές» που κρατούν τζιχαντιστές στην περιοχή.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των Κούρδων της Συρίας και της κεντρικής εξουσίας έχουν «καταρρεύσει πλήρως», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αμπντέλ Καρίμ Όμαρ, αντιπρόσωπος της αυτόνομης κουρδικής διοίκησης στη Δαμασκό, την ώρα που ο συριακός στρατός συγκεντρώνει ενισχύσεις απέναντι στις αυτόνομες κουρδικές περιοχές στη βορειοανατολική Συρία.

Τις προηγούμενες μέρες, η Δαμασκός ανακοίνωσε ότι επιτεύχθηκε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με βάση την οποία ο στρατός θα αναπτυχθεί σε πολλές ζώνες που ελέγχουν οι Κούρδοι, οι οποίοι θα πρέπει να αποσυρθούν από αυτές. Με βάση τη συμφωνία, την ευθύνη για τους τζιχαντιστές του ΙΚ θα αναλάβει η κυβέρνηση, δεδομένου ότι η κουρδική διοίκηση «θα ενσωματωθεί στις κρατικές δομές».

Τρεις συριακές πηγές δήλωσαν πως ο υπό την ηγεσία των ΗΠΑ συνασπισμός δυνάμεων που πολεμά το Ισλαμικό Κράτος, βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την παράδοση του στρατοπέδου αλ-Χολ στις συριακές αρχές. Ο Αχμάντ δήλωσε παράλληλα πως η κουρδική διοίκηση επικοινώνησε με το Ισραήλ, δηλώνοντας ότι είναι πρόθυμη να λάβει βοήθεια «από οποιαδήποτε προέλευση». Το συριακό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι θα «λάβει τα απαραίτητα μέτρα σε συντονισμό με τον διεθνή συνασπισμό δυνάμεων για τη διατήρηση της ασφάλειας» μετά την αποχώρηση των SDF.

Τουρκία: Συγκρούσεις στα σύνορα με τη Συρία

Τουλάχιστον 1.000 διαδηλωτές υπέρ της κουρδικής υπόθεσης που εμποδίστηκαν από την τουρκική αστυνομία η οποία έκανε χρήση δακρυγόνων και κανονιών νερού προσπάθησαν να περάσουν στη Συρία, στο συνοριακό φυλάκιο Νουσαϊμπίν (νοτιοανατολικά) διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί έπειτα από κάλεσμα του φιλοκουρδικού κινήματος DEM για να διαδηλώσουν κατά της επίθεσης του συριακού στρατού, που υποστηρίζεται από την τουρκική κυβέρνηση, εναντίον Κούρδων μαχητών στη βορειοανατολική Συρία.

Οι διαδηλωτές απάντησαν εκσφενδονίζοντας πέτρες εναντίον των αστυνομικών και φωνάζοντας στα κουρδικά “Ζήτω η αντίσταση της Ροτζάβα”, όπως λέγεται ο αυτόνομος κουρδικός θύλακας που τελεί εδώ και δέκα χρόνια υπό τον έλεγχο των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων στην εκδίωξη των οποίων έχει επιδοθεί η Δαμασκός. Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν επίσης από τη συριακή πλευρά των συνόρων, στο Καμισλί, όπως διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο. Οι δύο συμπρόεδροι του κόμματος DEM, τρίτη δύναμη στο τουρκικό κοινοβούλιο, πήραν τον λόγο προτού το πλήθος αρχίσει να μετακινείται.

«Ο κόσμος έχει ενωθεί κατά των Κούρδων»

«Ο κόσμος έχει ενωθεί κατά των Κούρδων», κατήγγειλε ο Τουντζέρ Μπακιρχάν. «Σήμερα, στεκόμαστε στο πλευρό του λαού της Ροτζάβα που αγωνίζεται για την τιμή, την ταυτότητα και τη γλώσσα του, στο πλευρό των Κούρδων αδελφών μας». «Η Ροτζάβα είναι αντίσταση, είναι ελπίδα. Δεν θα επιτρέψουμε αυτή η ελπίδα να καταστραφεί», είπε. «Εκκαθαρίζετε τη Ροτζάβα από τους Κούρδους αυτή τη στιγμή;» ρώτησε η συμπρόεδρος του DEM Τουλάι Χατιμογκιουλάρι.

Ζήτησε παρέμβαση των Βρυξελλών και μέτρα πίεσης προς τη Δαμασκό

Την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις σφαγές των Κούρδων στη Συρία ζητά ο Έλληνας ανεξάρτητος ευρωβουλευτής και μέλος της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωπαϊκού, Κοινοβουλίου Νικόλας Φαραντούρης. Οι εξελίξεις στους κουρδικούς θύλακες της Συρίας προκαλούν βαθύτατη ανησυχία με τα διεθνή μέσα να καταγράφουν νέες συγκρούσεις μεταξύ των δυνάμεων της Δαμασκού και των SDF (Κούρδοι), υπό τη σκιά μιας εύθραυστης εκεχειρίας.

«Η κλιμάκωση των συγκρούσεων σε πόλεις όπως το Χαλέπι και το Καμισλί, δείχνουν ότι η Συρία οδηγείται εκ νέου σε έναν φαύλο κύκλο χάους, με άμεσο κίνδυνο εξάπλωσης της αποσταθεροποίησης σε ολόκληρη την περιοχή» σημειώνει σε παρέμβαση του, ο Έλληνας ευρωβουλευτής. Σύμφωνα με τον Νικόλα Φαραντούρη «οι επιθέσεις του συριακού στρατού στο Κομπάνι συνιστούν άμεση απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα, με σαφείς και άμεσες συνέπειες για την Ευρώπη. Σε αυτές τις εξελίξεις, η Τουρκία φέρει βαρύτατη ευθύνη υποστηρίζοντας τα ριζοσπαστικά ισλαμιστικά στοιχεία εναντίον των Κούρδων».

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής προειδοποιεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι η αντιμετώπιση του καθεστώτος Τζολάνι/Γκολάνι με την στήριξη της Άγκυρας, οδηγούν σε αφανισμό εθνικές και θρησκευτικές κοινότητες.

«Όπως οι Χριστιανοί και οι Αλαουίτες, οι Κούρδοι αποτελούν μία πολυπληθή κοινότητα που πάνω από μία δεκαετία αγωνίζεται ενάντια στην τρομοκρατία του Ισλαμικού Κράτους και την Άγκυρα. Η Ευρώπη οφείλει να τους υποστηρίξει ενεργά, τόσο από ανθρωπιστικό ενδιαφέρον όσο και από γεωπολιτική ανάγκη. Αν καταρρεύσουν οι SDF, οι τζιχαντιστές θα έχουν ανοιχτό τον δρόμο για τις ακτές της Μεσογείου και από εκεί για την Ευρώπη» τονίζει ο κ. Φαραντούρης.

Και καταλήγει: «Ως μέλος της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας ζητώ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκδώσει ψήφισμα υποστήριξης προς τους Κούρδους της Συρίας.Ζητώ επίσης τη λήψη ισχυρών μέτρων πίεσης προς τη Δαμασκό, συμπεριλαμβανομένης της ενισχυμένης διπλωματικής απομόνωσης, στοχευμένων κυρώσεων και ενός αυστηρού πλαισίου αιρεσιμότητας, συνδεδεμένου με τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και μια πραγματική πολιτική μετάβαση».