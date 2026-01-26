Πίστευε σε όλη την πολιτική ζωή του ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο για μια λύση είναι η «άρνηση» της ελληνοκυπριακής ηγεσίας να αποδεχτεί την πολιτική ισότητα και γι’ αυτόν τον λόγο, το πρώτο σημείο της πρότασης μεθοδολογίας τεσσάρων σημείων που κατέθεσε, είναι η πολιτική ισότητα, ανέφερε σε ανάρτησή του στα ΜΚΔ, την Κυριακή, ο Τ/κ ηγέτης. Την ανάρτηση Έρχιουρμαν για το Κυπριακό, μετά από συνέντευξή του και τις διευκρινίσεις για την πολιτική ισότητα και την έναρξη διαπραγματεύσεων προβάλλει σήμερα ο Τ/κ Τύπος.

«Είπα ότι χωρίς συμφωνία για την μεθοδολογία δεν θα πάω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ναι. Το είπα αυτό και πριν και μετά τις εκλογές. Γιατί; Γιατί μετά από τόση απογοήτευση, αν πρόκειται να στηθεί ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων, δεν θέλω να δημιουργήσει άλλη μια απογοήτευση. Θέλω διαπραγματεύσεις για χάρη μιας λύσης, όχι διαπραγματεύσεις για χάρη των διαπραγματεύσεων. Και ξέρω ότι αν δεν υπάρχει πολιτική ισότητα, δεν θα υπάρξει λύση».

Τα έγραψε όλα αυτά, ανέφερε ο κ. Έρχιουρμαν, παρ’ ότι τα είπε σε τηλεοπτική εκπομπή γιατί «μερικές φορές, αλλάζοντας τη σειρά των λέξεων στις προτάσεις, δημιουργείται η εντύπωση ότι ειπώθηκαν πράγματα που δεν ξαναειπώθηκαν». Παρόλο που ξέρει ότι είναι περιττό, πρόσθεσε, ήθελε να το εξηγήσει ξανά. «Δεν υπάρχει τίποτα καινούργιο. Κάνω αυτό που είπα στις εκλογές στον λαό μου ότι θα έκανα. Ένα πολύ μεγάλο τμήμα του λαού μου θέλει λύση. Το ίδιο και εγώ. Ένα πολύ μεγάλο τμήμα του λαού μου δεν βλέπει μια “συμφωνία” χωρίς πολιτική ισότητα ως λύση. Ούτε εγώ. Τίποτα δεν έχει αλλάξει από αυτή την άποψη, ούτε θα αλλάξει τίποτα..».

Η «Αβρούπα» με τίτλο «Η τουρκική πλευρά δεν παρακάθεται στο τραπέζι» γράφει ότι ο Τατάρ αναφερόταν σε δύο κράτη και δεν συμμετείχε σε συνομιλίες και τώρα ο Έρχιουρμαν επικαλείται την πολιτική ισότητα και δεν παρακάθεται. Αναφέρει ότι η δήλωσή του, πως ενόσω δεν γίνεται αποδεκτή η πολιτική ισότητα δεν πρόκειται να πάει σε διαπραγματεύσεις, προκάλεσε σωρεία αντιδράσεων και τον εξανάγκασε να προβεί σε διευκρινήσεις μέσω της ανάρτησης του στο FB.

Η «Βαταν» με τίτλο «Θέλω διαπραγματεύσεις για χάρη της λύσης» έχει κύριο θέμα την ανάρτηση Έρχιουρμαν ενώ η «Κίπρις» το έχει δευτερεύον θέμα και με τίτλο «Δεν δέχεται την πολιτική ισότητα» γράφει ότι ο Τ/κ ηγέτης ανέφερε πως δεν θέλει διαπραγματεύσεις για χάρη διαπραγματεύσεων, αλλά διαπραγματεύσεις για χάρη της λύσης και πως εμπόδιο στην λύση είναι η ε/κ ηγεσία.

ΚΥΠΕ