Εβδομάδα κινητικότητας στο Κυπριακό με την προσοχή να είναι στραμμένη, αρχικά στις επαφές Ολγκίν στο νησί και εν συνεχεία στη Νέα Υόρκη για το νέο ψήφισμα ανανέωσης της ΟΥΝΦΙΚΥΠ. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στρέφεται στη συνάντηση των δύο ηγετών με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Τόσο ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όσο και η Μαρία Άνχελα Ολγκίν περιμένουν δείγματα γραφής από πλευράς του Τουρκοκύπριου ηγέτη ως προς το βασικό ζητούμενο που είναι τα βήματα προς την κατεύθυνση της επανέναρξης των συνομιλιών. Μέχρι στιγμής ο Έρχιουρμαν θέλει να συζητηθούν μόνο μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ενώ σ’ ότι αφορά τη σύγκληση μιας νέας άτυπης πολυμερούς ο Τ/κ ηγέτης θέτει συνεχώς συγκεκριμένους όρους απαιτώντας να γίνουν αποδεκτά από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη.

Οι επαφές Ολγκίν αρχίζουν σήμερα με συνάντηση που θα έχει με τους διαπραγματευτές των δύο ηγετών. Αύριο το πρωί θα συναντηθεί αρχικά με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και νωρίς το απόγευμα με τον Τ. Έρχιουρμαν. Την Τετάρτη συμφωνήθηκε η πραγματοποίηση τριμερούς συνάντησης μεταξύ των δύο ηγετών και της απεσταλμένης του ΓΓ ΟΗΕ. Η συνάντηση συμφωνήθηκε μετά από εισήγηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη η οποία έγινε δεκτή και από τον Έρχιουρμαν.

Αυτή θα είναι η δεύτερη κοινή συνάντηση των δύο ηγετών σε διάστημα ενός μηνός περίπου και αναμένεται ότι Χριστοδουλίδης και Έρχιουρμαν θα συνεχίσουν τη συζήτηση που είχαν ξεκινήσει τον περασμένο Δεκέμβριο.

Ως προς το ενδεχόμενο ανακοίνωσης μονομερώς προτάσεως από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, αυτό θα διαφανεί μετά τη συνάντηση που θα έχουν οι δύο ηγέτες την Τετάρτη.

Την Πέμπτη, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται να υιοθετήσει, χωρίς πρόβλημα, το νέο ψήφισμα με το οποίο θα ανανεώνεται η θητεία της ΟΥΝΦΙΚΥΠ για ένα ακόμα χρόνο.