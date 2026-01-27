Η επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό παραμένει το βασικό ζητούμενο στην αποστολή της Μαρία Άνχελα Ολγκίν, η οποία σήμερα και αύριο θα συναντήσει του δύο ηγέτες, πρώτα χωριστά και εν συνεχεία μαζί.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα προσέλθει στην κοινή συνάντηση με καλή πίστη, δήλωσε ο Γ. Αντωνίου, την ώρα που ο Τουφάν Έρχιουρμαν δηλώνει μεν ότι θέλει επάνοδο στις διαπραγματεύσεις, αλλά φροντίζει να ναρκοθετεί με σειρά προϋποθέσεων.

Η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών ξεκίνησε τον κύκλο επαφών της στο νησί με συνάντηση που είχε, χθες βράδυ, με τους δύο διαπραγματευτές. Η συνάντηση με τους δύο διαπραγματευτές Μενέλαου Μενελάου και Μεχμέτ Ντανά ήταν προπαρασκευαστικού χαρακτήρα ενόψει των συναντήσεων που θα έχει η Ολγκίν σήμερα και αύριο με τους δύο ηγέτες.

Στις 10 το πρωί ανεβαίνει στον Λόφο

Η Μαρία Άνχελα Ολγκίν θα ανέβει στον Λόφο στις 10 το πρωί σήμερα για να συναντήσει τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Αυτό που, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να επαναλάβει και σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι πως το ζητούμενο στην όλη προσπάθεια και ο στόχος της αποστολής θα πρέπει να είναι η επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό.

Ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, δήλωσε χθες (πηγή ΡΙΚ) πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα προσέλθει στην κοινή συνάντηση με καλή πίστη και θετική προσέγγιση. Οτιδήποτε, πρόσθεσε, υπηρετεί την προσπάθεια ώστε η διαδικασία να προχωρήσει στο επόμενο βήμα, η ελληνοκυπριακή πλευρά θα το στηρίξει.

Ερωτηθείς για Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, είπε πως δεν θα είναι έκπληξη εάν υπάρξουν ανακοινώσεις για σημεία διέλευσης, αλλά και να μην ανακοινωθούν ο Πρόεδρος θα συνεχίσει να υπηρετεί την προσπάθεια αυτή. Η ελληνοκυπριακή πλευρά, είπε ο κύριος Αντωνίου, αποσκοπεί να γίνει η κατάλληλη προετοιμασία για μια διευρυμένη συνάντηση με στόχο στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά. Ερωτηθείς για την ημερομηνία της διευρυμένης είπε πως είναι θέμα προγραμματισμού των Ηνωμένων Εθνών.

Κληθείς να σχολιάσει τις αναφορές, ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου, είπε πως το θέμα της πολιτικής ισότητας υπάρχει στο κοινό ανακοινωθέν μετά την πρώτη συνάντηση του Προέδρου με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Πρόσθεσε πως, στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών ξεκαθαρίζεται τι είναι η πολιτική ισότητα, όμως συνδυάζεται και με άλλα ζητήματα. Πρέπει, σημείωσε, να δούμε εάν εννοεί την κυριαρχική ή την αριθμητική ισότητα και πώς θα κινηθεί η κάθε πλευρά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Γύρω στις 2 θα περάσει στα κατεχόμενα

Νωρίς το απόγευμα, η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών θα περάσει στα κατεχόμενα για να συναντήσει τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, Τουφάν Έρχιουρμαν.

Προ της συνάντησης, με σειρά δηλώσεών του ο Τουφάν Έρχιουρμαν προσπαθεί να κερδίσει εντυπώσεις εμφανιζόμενος υπέρμαχος των συνομιλιών που θα έχουν ως ζητούμενο τη λύση του προβλήματος, αλλά την ίδια ώρα επιμένει να βάζει ως προαπαιτούμενο την πολιτική ισότητα.

Η τουρκοκυπριακή εφημερίδα «Αβρούπα» με τίτλο «Η τουρκική πλευρά δεν παρακάθεται στο τραπέζι» γράφει ότι ο Τατάρ αναφερόταν σε δύο κράτη και δεν συμμετείχε σε συνομιλίες και τώρα ο Έρχιουρμαν επικαλείται την πολιτική ισότητα και δεν παρακάθεται. Αναφέρει ότι η δήλωσή του, πως ενόσω δεν γίνεται αποδεκτή η πολιτική ισότητα δεν πρόκειται να πάει σε διαπραγματεύσεις, προκάλεσε σωρεία αντιδράσεων και τον εξανάγκασε να προβεί σε διευκρινίσεις μέσω της ανάρτησής του.

Σύμφωνα με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Έρχιουρμαν ανέφερε πως αυτό που πίστευε σε όλη την πολιτική ζωή του είναι ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο για μια λύση είναι η «άρνηση» της ελληνοκυπριακής ηγεσίας να αποδεχτεί την πολιτική ισότητα και γι’ αυτόν τον λόγο, το πρώτο σημείο της πρότασης μεθοδολογίας τεσσάρων σημείων που κατέθεσε, είναι η πολιτική ισότητα.

Η ανάρτηση ακολούθησε συνέντευξη και διευκρινίσεις για την πολιτική ισότητα και την έναρξη διαπραγματεύσεων.

«Είπα ότι χωρίς συμφωνία για τη μεθοδολογία δεν θα πάω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ναι. Το είπα αυτό και πριν και μετά τις εκλογές. Γιατί; Γιατί μετά από τόση απογοήτευση, αν πρόκειται να στηθεί ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων, δεν θέλω να δημιουργήσει άλλη μια απογοήτευση. Θέλω διαπραγματεύσεις για χάρη μιας λύσης, όχι διαπραγματεύσεις για χάρη των διαπραγματεύσεων. Και ξέρω ότι αν δεν υπάρχει πολιτική ισότητα, δεν θα υπάρξει λύση».