Η Επαρχιακή Γραμματεία Λεμεσού του Δημοκρατικού Συναγερμού τοποθετείται για τα γεγονότα που αφορούν τον βουλευτή Νίκο Σύκα. Όπως αναφέρεται, αν και είναι κατανοητοί οι πολιτικού λόγοι που οδήγησαν στην απόφαση του Πολιτικού Γραφείου, οι ίδιοι αρνούνται να γίνουν μέρος της οποιασδήποτε προσπάθειας καταρράκωσης της αξιοπρέπειας του ίδιου και της οικογένειας του. Παράλληλα αναγνωρίζουν «τη μέχρι σήμερα πορεία του, τη δουλειά και τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με την τοπική κοινωνία».

Αυτούσια η ανακοίνωση:

«Η Επαρχιακή Γραμματεία Λεμεσού θεωρεί υποχρέωση της να τοποθετηθεί υπεύθυνα και καθαρά σε σχέση με τα γεγονότα που αφορούν τον Βουλευτή μας κ. Νίκο Σύκα.

Θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε μορφή άσκησης βίας, την οποία καταδικάζουμε απερίφραστα, χωρίς εξαιρέσεις.

Την ίδια ώρα όμως σε ένα κράτος δικαίου η τελική κρίση ανήκει αποκλειστικά στη Δικαιοσύνη και όχι στη δημόσια σφαίρα και στα λαϊκά δικαστήρια.

Ως Επαρχιακή Γραμματεία κατανοούμε τους πολιτικούς λόγους που οδήγησαν στην απόφαση του Πολιτικού Γραφείου.

Καταδικάζουμε επίσης την προσπάθεια που γίνεται από οργανωμένα σύνολα αλλά και άτομα να πλήξουν τον Δημοκρατικό Συναγερμό εκμεταλλευόμενοι το συγκεκριμένο γεγονός.

Σεβόμενοι την αρχή του δικαίου ότι κάθε άτομο είναι αθώος μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου, αρνούμαστε να γίνουμε μέρος της οποιασδήποτε προσπάθειας καταρράκωσης της αξιοπρέπειας του ίδιου και της οικογένειας του. Παράλληλα αναγνωρίζουμε τη μέχρι σήμερα πορεία του, τη δουλειά και τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με την τοπική κοινωνία.

Ταυτόχρονα, ως Επαρχιακή Γραμματεία, δηλώνουμε ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για την ενίσχυση, τη συνοχή και τη θετική παρουσία του κόμματός μας στην Επαρχία μας, με υπευθυνότητα, σοβαρότητα και προσήλωση στις αρχές και αξίες μας.

Επαρχιακή Γραμματεία ΔΗΣΥ Λεμεσού»