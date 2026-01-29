Η καταγραφή των συγκλίσεων που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα μπορούν να αποτελέσουν ένα έγγραφο «Συγκλίσεις Τουφάν Έρχιουρμαν – Νίκος Χριστοδουλίδης» κι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημαντικό σημείο εκκίνησης και να θέσει τις βάσεις για μια διαδικασία επίλυσης, ανέφερε ο πρώην Τ/κ διαπραγματευτής, Οζντίλ Ναμί.

Σχολιάζοντας την χθεσινή τριμερή συνάντηση σε διαδικτυακή εκπομπή της Κίπρις ποστασί σήμερα, ο κ. Ναμί σχολιάζοντας την πρόταση πέντε σημείων που κατέθεσε χθες ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, είπε ότι εάν αυτό θεωρηθεί ως μια διαδικασία που προχωρά σημείο προς σημείο, αντί για μια δέσμη μέτρων, η τουρκοκυπριακή πλευρά θα πρέπει να ανταποκριθεί θετικά σε αυτήν την προσέγγιση.

Το πρώτο σημείο της Πρότασης Χριστοδουλίδη που αφορά την επιβεβαίωση της βάσης λύσης σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΣΑ του ΟΗΕ, συνέχισε ο κ. Ναμί, θα μπορούσε να επιτρέψει στα Ηνωμένα Έθνη να προχωρήσουν τη διαδικασία από αυτό το σημείο και θα μπορούσε να σημειωθεί σημαντική πρόοδος με μια τέτοια προσέγγιση.

Πρόσθεσε επίσης ότι η αποδοχή των προηγούμενων συγκλίσεων και το στοιχείο του χρονοδιαγράμματος που περιλαμβάνεται στη μεθοδολογία 4 σημείων του Τουφάν Έρχιουρμαν, προσδίδουν πιο ουσιαστικό νόημα και διαφάνεια στην διαδικασία.

Σε αυτό το πλαίσιο, συνέχισε, μια εργασία για τον εντοπισμό των τομέων σύγκλισης που επιτεύχθηκαν, η οποία θα διεξαχθεί τόσο μέσω διαπραγματευτών όσο και μέσω διμερών επαφών, θα αποτελέσει μια σημαντική αρχική άσκηση, μετατρέποντας τις συγκλίσεις που επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ηγετών σε ένα έγγραφο με τίτλο «Συγκλίσεις Έρχιουρμαν – Χριστοδουλίδης». Αυτό θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως προκαταρκτική μελέτη που θα μπορούσε να υιοθετηθεί και να αποτελέσει τη βάση για ένα σχέδιο λύσης, υποστήριξε.

Αυτή η διαδικασία, συνέχισε, θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό εφαλτήριο για την αντιμετώπιση τόσο των βασικών ζητημάτων όσο και των λεπτομερειών του πλαισίου Γκουτέρες, αλλά – είπε – ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα είναι αδύνατο χωρίς το πλαίσιο 4 σημείων που πρότεινε ο Έρχιουρμαν.

Ο Οζντίλ Ναμί δήλωσε ότι ένα μοντέλο λύσης που διαμορφώνεται με βάση την πολιτική ισότητα υποδεικνύει μια δομή διαφορετική από την Κυπριακή Δημοκρατία που ιδρύθηκε το 1960 και υποστήριξε την θέση του Τουφάν Έρχιουρμαν ότι η εκ περιτροπής προεδρία θα πρέπει να γίνει κατ’ αρχήν αποδεκτή στο πλαίσιο της πολιτικής ισότητας.

Η εκ περιτροπής προεδρία, είπε, είναι ένα από τα απαραίτητα στοιχεία της πολιτικής ισότητας και «φυσικό να αποδεχτούμε αυτήν την αρχή ως προϋπόθεση».

Κατά τον πρώην διαπραγματευτή των Τ/κ, η διεξαγωγή συναντήσεων με τη συμμετοχή των εγγυητριών χωρών για ΜΟΕ ήταν λάθος των ΗΕ λέγοντας ότι μια πιο κατάλληλη προσέγγιση θα ήταν ο ΟΗΕ να διεξάγει διπλωματία εκ του σύνεγγυς για να φέρει τις πλευρές πιο κοντά και στη συνέχεια να οργανώσει μια διευρυμένη διάσκεψη.

Εξάλλου, σε ανακοίνωσή του το ΚΕΚ αναφέρει ότι η αδυναμία επίτευξης οποιουδήποτε συγκεκριμένου αποτελέσματος από τη συνάντηση μεταξύ της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ με τους δύο ηγέτες, αποτελεί απώλεια για τους Κυπρίους.

Το ΚΕΚ δηλώνει ότι υποστηρίζει την άνευ όρων έναρξη δικοινοτικών συνομιλιών βάσει των ψηφισμάτων του ΣΑ του ΟΗΕ και οι πραγματικές προθέσεις θα αποκαλυφθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Το ΚΕΚ προσθέτει ότι η προϋπόθεση του Τουφάν Έρχιουρμαν ότι το ψευδοκράτος δεν θα επιστρέψει στο υφιστάμενο στάτους κβο εάν δεν επιτευχθούν αποτελέσματα στις συνομιλίες είναι απαράδεκτη για την ελληνοκυπριακή πλευρά.

«Η επιμονή σε αυτό, παρά το γεγονός ότι γνωρίζει ότι η διεθνής κοινότητα δεν θα το αποδεχτεί, ισοδυναμεί με σαμποτάρισμα της διαπραγματευτικής διαδικασίας» συνεχίζει. Εάν η ελληνοκυπριακή πλευρά θέσει παρόμοιες προϋποθέσεις, προστίθεται, το τραπέζι των διαπραγματεύσεων δεν μπορεί ποτέ να στηθεί, που είναι και το μέρος όπου θα δοκιμαστούν οι προθέσεις.

Αναφέρει επίσης ότι στηρίζει το άνοιγμα τεσσάρων νέων σημείων διέλευσης στο πλαίσιο μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και τονίζει ότι χαιρετίζει προτάσεις που συμβάλλουν στην επανένωση της πατρίδας, όπως η άρση των εμποδίων στο εμπόριο και η δυνατότητα στους Τουρκοκυπρίους να λαμβάνουν υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης στην ελληνοκυπριακή πλευρά.

Το ΚΕΚ καλεί τους Κύπριους ηγέτες να δημιουργήσουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να συγκαλέσει ο ΓΓ του ΟΗΕ μια διεθνή διάσκεψη 5+1 και απαίτησε την εγκαθίδρυση μιας ενωμένης ομοσπονδιακής Κύπρου το συντομότερο δυνατό.

ΚΥΠΕ