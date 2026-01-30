Δεν έχει συμφωνήσει με κανένα πολιτικό σχηματισμό μέχρι στιγμής για τις βουλευτικές εκλογές του ερχόμενου Μαΐου, διευκρινίζει η Ειρήνη Χαραλαμπίδου. Σε ανάρτηση της αναφέρει επίσης ότι έχει σήμερα προγραμματίσει νέα συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ για την επόμενη εβδομάδα, η οποία προκύπτει μετά από πρωτοβουλία του Στέφανου Στεφάνου.

Η βουλεύτρια που εκλέχθηκε για τρεις συνεχόμενες θητείες μαζί με το ΑΚΕΛ, επισήμανε ότι το γεγονός πως δεν έχει συμφωνήσει με κάποιο σχηματισμό ακόμα, δεν σημαίνει πως όταν λάβει τις τελικές της αποφάσεις για το αν θα είναι υποψήφια, δεν θα μπει σε διαδικασία συζήτησης εάν υπάρχουν κοινοί στόχοι.

Για την ώρα, παραμένει, όπως λέει, επικεντρωμένη σε καθήκοντα και διεθνείς δράσεις που έχει και δεν θα μπει σε οποιαδήποτε προεκλογική διαδικασία στο παρών στάδιο.

