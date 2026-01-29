Στίγμα για το νέο της πολιτικό βήμα έδωσε η Ειρήνη Χαραλαμπίδου, επιβεβαιώνοντας εμμέσως πλην σαφώς τις πληροφορίες που την θέλουν να διεκδικεί και τέταρτη θητεία στη Βουλή.

Φιλοξενούμενη στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση», απάντησε σε ερώτηση της Κάτιας Σάββα για το αν προτίθεται να διεκδικήσει ξανά βουλευτική έδρα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Κλίνω προς αυτή την κατεύθυνση».

Ακολούθως η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια της εκπομπής την ρώτησε αν πρόκειται να κάνει το… άλμα, με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου να της απαντά ότι «στα άλματα χωρίς δίκτυ ασφαλείας» είναι «συνηθισμένη τα τελευταία 15 χρόνια».

Κάτι καταλάβαμε… σχολίασε με νόημα η Κάτια Σάββα.