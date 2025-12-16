Στο βήμα της Ολομέλειας της Βουλής βρέθηκε ίσως για τελευταία φορά, όπως η ίδια επισήμανε, η βουλευτής του ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλαμπίδου, στο πλαίσιο της συζήτησης για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2026.

Η βουλευτής διανύει την τρίτη θητεία της με το κόμμα της Αριστεράς, βάσει καταστατικού δεν δικαιούται να διεκδικήσει και τέταρτη θητεία και, ως εκ τούτου, παραμένει εκτός του ψηφοδελτίου του ΑΚΕΛ στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Παραμένει, ωστόσο, άγνωστο εάν τελικά θα θέσει υποψηφιότητα με άλλο κόμμα.

Η κ. Χαραλαμπίδου, άνοιξε σήμερα την ομιλία της απευθυνόμενη στην Πρόεδρο της Βουλής και τους συναδέλφους της, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Είναι ίσως η τελευταία φορά που παρεμβαίνω από αυτό το βήμα και θα μου επιτρέψετε να μοιραστώ κάποιες σκέψεις. Ζούμε σε μια εποχή με καθοριστικές και επικίνδυνες προκλήσεις. Αυτό που χαρακτηρίζει την άσκηση διεθνούς πολιτικής ισχυρών κρατών σήμερα, είναι η κατάφωρη παραβίαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι εμπορικές συναλλαγές, ο εκμηδενισμός της αξίας της ανθρώπινης ζωής, ο διαμοιρασμός πηγών πλούτου και ενέργειας. Ο ισχυρότερος επιβάλλει την άποψη του και διαμορφώνει σύνορα. Βλέπουμε εικόνες σοκαριστικές. Παιδιά πνιγμένα στη λάσπη, σκελετωμένα που στερούνται τα βασικά, το νερό, το ψωμί, ένα κρεβάτι να κοιμηθούν το βράδυ. Οι εικόνες είναι συγκλονιστικές. Τα παιδιά της Γάζας πνίγονται στη λάσπη μέσα στα αντίσκηνα του ΟΗΕ. Και είναι ακόμα πιο συγκλονιστικό το γεγονός ότι κάποιοι επιλέγουν να κλείνουν τα ματιά σε αυτό το απάνθρωπο θέαμα και να στοχοποιούν τα θύματα αντί τον θύτη. Να έλθω και στα δικά μας. Είναι καιρός να σταματήσουμε να χρυσώνουμε το χάπι και να κρύβουμε συμπεριφορές που θα έπρεπε να μας προβληματίζουν και κυρίως να μας ανησυχούν».

«Έχουμε ανάγκη, ο κάθε Κύπριος Πολίτης, ένα τίμιο κράτος κύριοι. Οι τίμιοι πολίτες πληρώνουν το τίμημα της διαφθοράς, πληρώνουν τα εκατομμύρια του Βασιλικού και των χρυσών διαβατηρίων. Και τι να απαριθμώ τώρα. Υπάρχει πολιτική βούληση για αλλαγή;», συνέχισε.

«Οι πρακτικές του ‘60 μας τελείωσαν. Η κοινωνία επιζητεί διαφάνεια και λογοδοσία ιδιαίτερα από αυτούς που συγκεντρώνουν στα χέρια τους την εξουσία και όχι ανέλεγκτες πρακτικές. Και όσο πιο σύντομα το αποδεχτούν, τόσο πιο βατός και σύντομος θα είναι ο δρόμος για αλλαγές που θα ενισχύσουν το κράτος Δικαίου και την ισονομία», είπε μεταξύ άλλων.