Μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου και πιο συγκεκριμένα μεταξύ 16 και 24 του μήνα πρότεινε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης προς τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Τουφάν Έρχιουρμαν να συναντηθούν για να συνεχίσουν το μεταξύ τους διάλογο στο Κυπριακό.

Οι τρεις ημερομηνίες, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο «Φ» που μετέφερε προς την τουρκοκυπριακή πλευρά ο Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής, Μενέλαος Μενελάου, είναι η Δευτερά 16 Φεβρουαρίου, η Τετάρτη 18/2 και η Τρίτη 24/2. Μέχρι και χθες το απόγευμα δεν υπήρξε οποιαδήποτε απάντηση από την τουρκοκυπριακή πλευρά στην εισήγηση Χριστοδουλίδη.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, στο ΚΥΠΕ οικοδεσπότης των συναντήσεων θα είναι ο ειδικός αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Χασίμ Ντιάν.

Κάποια στιγμή την άνοιξη η πολυμερής

Παρά το γεγονός ότι στην τριμερή της Τετάρτης δεν προέκυψε κάποια πρόοδος στο θέμα των ΜΟΕ, που φαίνεται σύμφωνα με τις δηλώσεις Ολγκίν να αποτελεί προαπαιτούμενο για μια νέα συνάντηση 5+1, στη Νέα Υόρκη ευελπιστούν ότι θα υπάρξει θετική εξέλιξη ώστε μέσα στην άνοιξη να πραγματοποιηθεί άτυπη πολυμερής.

Την εκτίμηση για την πραγματοποίηση μιας άτυπης πολυμερούς συνάντησης μέσα στην άνοιξη εξέφρασε ανώτατη διπλωματική πηγή στη Νέα Υόρκη, ευθύς μετά τη συνάντηση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το ΚΥΠΕ από τη Νέα Υόρκη η ανώτατη ελληνική πηγή χαρακτήρισε κρίσιμη τη συγκυρία για το Κυπριακό, σημειώνοντας ότι «δεν προκύπτει μείζονα εξέλιξη που θα δημιουργούσε μεγάλη δυναμική» αν και «προχωρούν τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, όπως διατυπώθηκαν στην τελευταία διευρυμένη της Νέας Υόρκης».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, βασικός στόχο της επίσκεψης Γεραπετρίτη στα ΗΕ ήταν «το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και η συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα», «η εκλογή Ερχιουρμαν άλλαξε τις συνθήκες», ωστόσο «δεν είναι ώριμες ακόμα οι συνθήκες για νέα συνάντηση σε διευρυμένη μορφή», ενώ «δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα βήματα».

Εκτίμηση της πηγής είναι ότι «ενδεχόμενη διευρυμένη θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί την άνοιξη», με αναφορά στη «μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλει η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ ΟΗΕ Μαρία Άνχελα Ολγκίν».

Παράλληλα, τόνισε ότι «η Κύπρος παραμένει υψηλή προτεραιότητα για τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, γεγονός το οποίο δημιουργεί ικανοποίηση», υπογραμμίζοντας πως «απαράβατος όρος είναι η συζήτηση εντός του πλαισίου των Ψηφισμάτων του ΟΗΕ».

Εβδομάδα παρουσιάσεων θέσεων και στόχων

Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα Νίκος Χριστοδουλίδης και Τουφάν Έρχιουρμαν έχουν προγραμματίσει εκδηλώσεις προβολής των επιτευγμάτων τους, οπόταν αναμένεται να γίνουν αναφορές και στο Κυπριακό.

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδονται από τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης, θα παραθέσει μεθαύριο Δευτέρα δημοσιογραφική διάσκεψη με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 ημερών από την ανάδειξή του στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Η συνέντευξη Τύπου θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί της Δευτέρας και σύμφωνα με τα τ/κ μέσα ενημέρωσης ο Τουφάν Έρχιουρμαν θα δώσει μεταξύ άλλων και πληροφορίες για το Κυπριακό.

Την ερχόμενη Πέμπτη 5/2 ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα προβεί σε απολογισμό του έργου που έχει επιτελέσει η κυβέρνηση του τον τελευταίο ένα χρόνο και παράλληλα θα προβεί σε εξαγγελίες για τους στόχους του 2026. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται ότι θα υπάρξει και αναφορά για το Κυπριακό και την πραγματοποίηση των δύο πολυμερών συναντήσεων τον Μάρτιο και τον Ιούλιο του 2025.

Συνάντηση Ερτουγρούλογλου-Οζούργκεργκιν

Η Άγκυρα σ’ αυτή τη φάση δείχνει να αποφεύγει τις δημόσιες παρεμβάσεις στο Κυπριακό, σε σύγκριση με το πως ενεργούσε στο πρόσφατο παρελθόν. Ωστόσο στο παρασκήνιο συνεχίζει τις κινήσεις της διατηρώντας τον έλεγχο της κατάστασης στα κατεχόμενα, τόσο σε σχέση με τον Έρχιουρμαν όσο και με τη λεγόμενη «κυβέρνηση» του κατοχικού καθεστώτος.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα βρέθηκε στα κατεχόμενα ο Μπουράκ Οζούργκεργκιν, μόνιμος Αντιπρόσωπο της Τουρκίας, ο οποίος διορίστηκε πρέσβης της Τουρκικής Δημοκρατίας στην Κοπεγχάγη. Κατά την επίσκεψη του στα κατεχόμενα συναντήθηκε με τον Ταχσίν Ερτουγρούλογλου λεγόμενο «υπουργό εξωτερικών» του κατοχικού καθεστώτος. Ο Ερτουγρούλογλου συνεχάρη τον Οζουγκεργκίν για τη νέα του θέση, δηλώνοντας ότι διατηρούσαν πάντα στενή συνεργασία και του ευχήθηκε καλή επιτυχία.