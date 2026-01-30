Η συνεργασία και ο συντονισμός σε θέματα που βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα της ΕΕ το τρέχον εξάμηνο, περίοδο κατά την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία θα ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) κ. Μάνφρεντ Βέμπερ, στο περιθώριο του Συνεδρίου του ΕΛΚ που πραγματοποιείται στο Ζάγκρεμπ, της Κροατίας.

Κατά τη συνάντηση συζήτησαν, επίσης, θέματα που αφορούν περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ευχαρίστησε τον Πρόεδρο Βέμπερ για τη στήριξη του ΕΛΚ στη διαμόρφωση και υλοποίηση πολιτικών στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών. Τον ευχαρίστησε, επίσης, για τη σταθερή στήριξη του ΕΛΚ στις προσπάθειες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για λύση του Κυπριακού, στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με σεβασμό στο διαπραγματευτικό κεκτημένο, καθώς και τις αρχές και αξίες της ΕΕ.

Νωρίτερα, σε ομιλία του στο Συνέδριο, ενώπιον των Eυρωπαίων ηγετών-μελών του ΕΛΚ, ο κ. Βέμπερ επεσήμανε ότι η παρούσα Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ βρίσκεται «σε καλά και σταθερά χέρια» και εξήρε την ηγεσία του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο τιμόνι της ΕΕ.