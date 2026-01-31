Μήνυμα συστράτευσης της Αριστεράς και του προοδευτικού κόσμου της Κύπρου ενόψει των βουλευτικών εκλογών έστειλε από το Λονδίνο ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου. Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ μιλούσε σε πολιτική συγκέντρωση του ΑΚΕΛ Βρετανίας που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο του Λονδίνου, όπου βρίσκεται με αντιπροσωπεία του Κόμματος για συναντήσεις κι επαφές. Ο Στέφανος Στεφάνου μίλησε για την χαρά και την ικανοποίησή του κάθε φορά που βρίσκεται ανάμεσα στον κόσμο της παροικίας και ταυτόχρονα, εξήρε την δράση της κυπριακής παροικίας ιδιαίτερα στον αγώνα για την επανένωση της Κύπρου και την επαναπροσέγγιση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.

Περαιτέρω, ο Στ. Στεφάνου αναφέρθηκε στις παγκόσμιες δραματικές εξελίξεις, υπογραμμίζοντας ότι η Αριστερά αντιστέκεται στον ιμπεριαλισμό, την γενοκτονία, τους πολέμους και την εντεινόμενη καταπάτηση του διεθνούς δικαίου. Πρόσθεσε δε, ότι η προσπάθεια να διαγραφεί το διεθνές δίκαιο είναι ιδιαίτερα ανησυχητική κι επικίνδυνη για μικρούς και αγωνιζόμενους λαούς, όπως ο κυπριακός λαός. Η Κύπρος είναι στο διεθνές δίκαιο που επενδύει τον αγώνα της για τερματισμό της τουρκικής κατοχής κι επανένωση του τόπου και του λαού μας, σημείωσε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια της ομιλίας του, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ μίλησε για την κοινωνικοοικονομική κατάσταση που επικρατεί στην Κύπρο η οποία καθηλώνει το μέλλον και τα όνειρα των νέων ανθρώπων, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην στεγαστική κρίση και τις κοινωνικές ανισότητες που διευρύνονται.

Αναφερόμενος στις βουλευτικές εκλογές του ερχόμενου Μάη, ο Στ. Στεφάνου μίλησε για την σημασία και τον ρόλο που έχει η Κοινωνική Συμμαχία ως πλατφόρμα προοδευτικών ανθρώπων και δυνάμεων που συμπορεύονται με το ΑΚΕΛ και την Αριστερά. «Είναι επιτακτική ανάγκη να κρατήσουμε ισχυρό το ΑΚΕΛ, να το καταστήσουμε ακόμα πιο ισχυρό, γιατί μόνον ένα ισχυρό ΑΚΕΛ μπορεί να διασφαλίσει το παρόν και το μέλλον του τόπου μας» διακήρυξε από το βήμα της εκδήλωσης. Με την ευκαιρία της επετείου των 100χρόνων του ΚΚΚ-ΑΚΕΛ, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ τίμησε, μέσα σε κλίμα συγκίνησης, με το μετάλλιο του Κόμματος τους βετεράνους ΑΚΕΛιστές και ΑΚΕΛίστριες που συμπλήρωσαν 50 χρόνια αδιάλειπτης συμμετοχής και δράσης στο Κόμμα.