Η υπόθεση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων και του ενδεχόμενου ασυμβίβαστου του τέως προέδρου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Γιώργου Κούμα, επανέρχεται στο προσκήνιο ως χαρακτηριστικό παράδειγμα της καθυστέρησης και της αδυναμίας απόδοσης ευθυνών σε υποθέσεις με σοβαρές ενδείξεις διαφθοράς.

Σε ανακοίνωση του το Άλμα τονίζει ότι παρά τα πορίσματα αρμόδιων αρχών και τις αναφορές σε ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα, η υπόθεση παραμένει σε εκκρεμότητα εδώ και χρόνια, ενισχύοντας τον δημόσιο προβληματισμό για τη λειτουργία της Δικαιοσύνης και τη λογοδοσία των θεσμών στην Κύπρο.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Η ποινική έρευνα που αφορά στα τηλεοπτικά δικαιώματα ποδοσφαιρικών αγώνων και πιθανόν ασυμβίβαστο του τέως προέδρου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ), Γιώργου Κούμα, καταδεικνύει, για άλλη μία φορά, την αδυναμία ή απροθυμία αντιμετώπισης της ατιμωρησίας που επικρατεί στην Κύπρο, και μάλιστα σε ένα πεδίο δραστηριοτήτων που παγκόσμια ταλανίζεται από σοβαρά και διάχυτα κρούσματα διαφθοράς.

Η άκρη του σκανδάλου είχε αναδειχθεί για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 2014 από τον τέως Γενικό Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη, δύο μόλις μήνες μετά τον διορισμό του. Συγκεκριμένα, στην Έκθεση για την Cyta αποκαλύφθηκε το ασυμβίβαστο του τότε αντιπροέδρου της ΚΟΠ και τα ύποπτα συμβόλαια της Cyta με εταιρείες του εγγεγραμμένες στις Σεϋχέλλες και στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους. Για τις εταιρείες αυτές δεν υπήρχαν στην κατοχή της Cyta επίσημα στοιχεία ή πιστοποιητικά σύστασης.

Στη βάση των ευρημάτων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, το 2015, η Αστυνομία διενήργησε έρευνες για τα ίδια θέματα, οι οποίες «παραδόξως» δεν οδήγησαν σε κανένα εύρημα και καμία περαιτέρω ενέργεια.

Φθάσαμε στο 2023 όταν η Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού παρουσίασε το πόρισμά της που τεκμηρίωνε την ανάγκη διερεύνησης ενδεχόμενων σοβαρών ποινικών αδικημάτων. Ο Γενικός Εισαγγελέας, υπό το βάρος της δημόσιας πίεσης, διόρισε την κ. Αλεξάνδρα Λυκούργου ως ανεξάρτητη ποινική ανακρίτρια, η οποία τον Μάιο του 2025 ολοκλήρωσε και παρέδωσε το πόρισμά της. Η ίδια η ανακρίτρια μίλησε για ογκώδη χρηματικά ποσά που διακινούνταν χωρίς τους αναγκαίους τραπεζικούς ελέγχους και αποκάλυψε ότι, πέραν των θεμάτων ασυμβίβαστου, υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία τα οποία δικαιολογούν την καταχώριση κατηγορητηρίου και την προσαγωγή συγκεκριμένων προσώπων με κατηγορίες για τη διάπραξη συγκεκριμένων πλημμελημάτων και κακουργημάτων.

Πέρασαν έκτοτε άλλοι 9 μήνες. Η Νομική Υπηρεσία επανέλαβε για ακόμη μια φορά τον γνωστό κακό εαυτό της. Η κ. Λυκούργου αποκάλυψε ότι, από τον περασμένο Δεκέμβριο, αναμένει συνάντηση με τον Γενικό Εισαγγελέα, χωρίς στο μεταξύ να γνωρίζει οτιδήποτε για την πρόοδο των διαδικασιών. Μετά τη δημόσια τοποθέτηση της κ. Λυκούργου, «κύκλοι» της Νομικής Υπηρεσίας αναφέρουν σε Μ.Μ.Ε. ότι «η αξιολόγηση βρίσκεται σε τελικό στάδιο». Μία γενική, αόριστη και καθόλου επίσημη αναφορά η οποία ουδόλως περιορίζει την εντύπωση προσπάθειας συγκάλυψης ή υποτίμησης της υπόθεσης.

Υπενθυμίζουμε, χωρίς να υπονοούμε εμπλοκή του σε οποιοδήποτε αδίκημα, ότι ο αδελφός του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα ήταν για χρόνια στέλεχος της ΚΟΠ. Τούτο, επιτάσσει τον ακόμη πιο προσεκτικό χειρισμό εκ μέρους της Νομικής Υπηρεσίας.

Το συμπέρασμα είναι ένα και μοναδικό: Σε συνθήκες ατιμωρησίας και ανυπαρξίας λογοδοσίας, δεν μπορούμε να μιλάμε για κράτος δικαίου, ούτε μπορούμε να αναμένουμε από τους πολίτες εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς. Πρέπει επειγόντως να κάνουμε άλμα μπροστά, μια νέα αρχή, να κτίσουμε μια άλλη Κύπρο, που θα μας αξίζει και θα μας παρακινεί.