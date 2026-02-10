Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο ανακοινώνει την υποψηφιότητα του κ. Κυριάκου Δρουσιώτη, για την Επαρχία Κερύνειας .

Η ανακοίνωση

Με πλήρη επίγνωση της σοβαρότητας της συγκυρίας και των πολλαπλών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας, συμμετέχει στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας, ταυτιζόμενος απόλυτα με τις αρχές, τις αξίες και το εθνικό μας όραμα.

Βιογραφικό

Ο Κυριάκος Δρουσιώτης του Ιωάννη γεννήθηκε στη Λεμεσό τον Μάρτιο του 1981 και κατάγεται από τον Λάρνακα της Λαπήθου, της Επαρχίας Κερύνειας. Είναι παντρεμένος με τη Μαρίνα Χριστοφόρου.

Είναι αριστούχος απόφοιτος της Τεχνικής Σχολής Λεμεσού, στον τομέα της επιπλοποιίας, και εργάζεται ως υπεύθυνος πρατηρίου καυσίμων. Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στις Ειδικές Δυνάμεις Καταδρομών (31 Μοίρα Καταδρομών).

Συμμετέχει ενεργά στα κοινά και διατελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΝ ΣΕΚ Αγίου Αθανασίου. Παράλληλα, είναι ενεργό μέλος της επαρχιακής οργάνωσης του ΕΛΑΜ στην Λεμεσό.

Ο Κυριάκος Δρουσιώτης είναι αδελφότεκνος του ήρωα της 33ης Μοίρας Καταδρομών, Σωτήρη Δρουσιώτη, ο οποίος έπεσε μαχόμενος υπέρ Πίστεως και Πατρίδος κατά την τουρκική εισβολή του 1974.