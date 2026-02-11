Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο, ανακοινώνει την υποψηφιότητα του κ. Παναρέτου, για την Επαρχία Λεμεσού.

Η ανακοίνωση

Κατέρχεται ως υποψήφιος βουλευτής με το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο, με βασικές προτεραιότητες τη στήριξη της οικογένειας, την ενίσχυση της παιδείας και του αθλητισμού, την ανάπτυξη των κοινοτήτων και της υπαίθρου, τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής.

Βιογραφικό

Ο Πανάρετος Παναρέτου γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Τραχώνι. Είναι νυμφευμένος με τη Ζωή Ονησιφόρου και έχει δύο γιους, τον Νικόλα και τον Διαμαντή.

Από νεαρή ηλικία ανέπτυξε έντονη ενασχόληση με τον αθλητισμό και ιδιαίτερα με το ποδόσφαιρο, ξεκινώντας από τις ακαδημίες του Απόλλων Λεμεσού και αγωνιζόμενος για σειρά ετών σε διάφορες κατηγορίες, καλλιεργώντας αξίες όπως η πειθαρχία, η συνεργασία και η αγωνιστικότητα.

Αποφοίτησε το 2003 από την Α’ Τεχνική Σχολή Λεμεσού και στη συνέχεια υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στο Ναυτικό.

Ακολούθως σπούδασε στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ στην Αθήνα, αποκτώντας δίπλωμα γυμναστή και διατροφολόγου, με εξειδίκευση στον τομέα της άσκησης, της πρόληψης και της προαγωγής της υγείας.

Το 2013 επέστρεψε συνειδητά στον τόπο καταγωγής του και δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά, ιδρύοντας μαζί με τον αδελφό του ιδιωτικό γυμναστήριο, το οποίο αποτελεί σήμερα σημείο αναφοράς για την άθληση, την ευεξία και την κοινωνική συναναστροφή μικρών και μεγάλων.

Παράλληλα, ανέπτυξε έντονη κοινωνική και φιλανθρωπική δράση, συμμετέχοντας σε πρωτοβουλίες στήριξης οικογενειών και συμπολιτών που έχουν ανάγκη και προσφέροντας ενεργά στα κοινά. Με ιδιαίτερη έμφαση στη νεολαία, δημιούργησε και στηρίζει ακαδημίες ποδοσφαίρου με συμμετοχή άνω των 150 παιδιών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αθλητική και παιδαγωγική τους ανάπτυξη.

Διετέλεσε για επτά συναπτά έτη εκλεγμένο μέλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στο Τραχώνι, υπηρετώντας με συνέπεια και ενεργό συμμετοχή τα ζητήματα της κοινότητας. Σήμερα είναι εκλεγμένο Μέλος του Δημοτικού Διαμερίσματος Τραχωνίου του Δήμος Κουρίου, συμμετέχοντας στη λήψη αποφάσεων και στην προώθηση έργων που αφορούν την καθημερινότητα και την ανάπτυξη της περιοχής.

Παράλληλα, διατελεί Πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Κοιλάνι και κατέχει διευθυντική θέση στην ακαδημία του Άρης Λεμεσού στα κλιμάκια Τραχωνίου, Ακρωτηρίου και Μονιάτη. Επίσης είναι Αντιπρόεδρος, στο Σωματείο «Κωνστάντινος και Ευρυπίδης» και έχει διατελέσει μέλος του Συνδέσμου Γονέων του Λυκείου Αγίου Αντωνίου.