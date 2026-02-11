Προσβλητικές για το ΑΚΕΛ χαρακτήρισε τις κινήσεις της Ειρήνης Χαραλαμπίδου ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος, Στέφανος Στεφάνου. Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, αναφέρθηκε στο οριστικό διαζύγιο με το ΑΚΕΛ, σημειώνοντας ότι έγιναν προσπάθειες για να συνεχιστεί η συνεργασία τους, κάτι που δεν έγινε αποδεκτό από την ίδια.

Αρχικά ανέφερε ότι, από τη στιγμή που η κ. Χαραλαμπίδου όδευε προς το τέλος και της τρίτης της θητείας, ξεκινήσαμε πριν αρκετούς μήνες μια προσπάθεια για να βρούμε έναν τρόπο συνέχισης της συνεργασίας. «Δεν παίρναμε απάντηση όλο αυτό το διάστημα για το τι σκοπεύει να κάνει».

Συμπλήρωσε ότι η κ. Χαραλαμπίδου απέρριψε την πρόταση που της είχαμε κάνει, δεν είχε να αντιπροτείνει κάτι άλλο για τη συνέχιση της συνεργασίας και, την ίδια ώρα, δεν ξεκαθαρίζει κατά πόσο θα κατέβει στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές με άλλο κόμμα.

Τόνισε ότι είναι η ίδια που έθεσε τον εαυτό της εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΑΚΕΛ. «Εμείς δεν μειώνουμε τη δράση της. Είναι το ΑΚΕΛ που της έδωσε την προεδρία της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είναι το ΑΚΕΛ που την ενέταξε στην ομάδα της Βουλής για να εκπροσωπήσει τον ΟΑΣΕ και να έχει τον ρόλο που έχει».

Ο κ. Στεφάνου ξεκαθάρισε ότι κάθε βουλευτής και βουλεύτρια, όταν τελειώνει μια περίοδος συνεργασίας, προσπαθούμε να βρούμε άλλα εφαλτήρια για τη συνέχιση της συνεργασίας. «Από το 1991, που έχουμε το όριο των τριών θητειών -ενώ τώρα είναι δύο θητείες- πέρασαν από τα έδρανα του ΑΚΕΛ 65 βουλευτές. Από αυτούς, οι 59 έφυγαν από τα έδρανα της Βουλής και μέχρι τώρα έχουν πάρει εξαιρέσεις έξι βουλευτές».

Εξήγησε ότι το καταστατικό του κόμματος δεν προβλέπει εξαίρεση για την περίπτωση της κ. Χαραλαμπίδου. «Εκεί που υπάρχουν εξαιρέσεις είναι για τον ηγετικό πυρήνα του κόμματος».

«Θέμα αξιοπρέπειας και πολιτικής ηθικής»

Τόνισε ότι δεν είναι αποδεκτό, ενώ είσαι σε ένα κομματικό χώρο, μετά από δύο μήνες να πας σε άλλο κόμμα για να κατέλθεις στις εκλογές. «Είναι θέμα αξιοπρέπειας και πολιτικής ηθικής». Σημείωσε ότι κάτι τέτοιο είναι προσβλητικό προς το ΑΚΕΛ.

Επιπλέον, ανέφερε ότι «αυτό που μας ενόχλησε είναι ότι, την ώρα που δινόταν η σκληρή μάχη στις προεδρικές εκλογές του 2023, η Ειρήνη Χαραλαμπίδου δεν ήταν μαζί μας. Ακόμα και τότε, ενώ υπήρχαν αντιδράσεις εντός του κόμματος, εμείς αποφασίσαμε να δούμε πώς θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας».

Στη συνέχεια ρωτήθηκε αν, στην περίπτωση που η κ. Χαραλαμπίδου ενταχθεί στο κόμμα Άλμα, αυτόματα μπλοκάρεται μια συνεργασία στις επόμενες προεδρικές εκλογές. Απάντησε ότι «αυτή τη στιγμή δεν συζητούμε με κανέναν πριν τις βουλευτικές εκλογές».

Ακόμη, μίλησε για τις προσθήκες που κάνουν τα κόμματα με βουλευτές άλλων κομμάτων, παρομοιάζοντάς το με μεταγραφές ποδοσφαίρου και με συμβόλαια. «Η απαξίωση στην πολιτική θα ενταθεί. Αυτό θα λειτουργήσει ως μπούμερανγκ. Εμείς δεν εγκρίνουμε τέτοιες πρακτικές».

Όσον αφορά τη βουλευτική της έδρα, ανέφερε ότι «το ΑΚΕΛ δεν απαιτεί οτιδήποτε, απλά σημειώνουμε την πάγια τακτική μας. Οι έδρες ανήκουν στα κόμματα και εναπόκειται στην ίδια για το τι θα πράξει».

Τέλος, μίλησε και για την προεδρία της κοινοβουλευτικής επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφέροντας ότι η προεδρία ανήκει στο κόμμα και για αυτό θα περάσει στον Γιώργο Κουκουμά.