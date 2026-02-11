Τα πράγματα είχαν από καιρό πάρει το δρόμο τους και όσοι παρακολουθούσαν από κοντά τις εξελίξεις ήξεραν πως το πολιτικό διαζύγιο ανάμεσα σε ΑΚΕΛ και Ειρήνη Χαραλαμπίδου ήταν δεδομένο, ανεξαρτήτως του τι δημοσίως έλεγαν οι δύο πλευρές. Αυτό που αποτέλεσε αντικείμενο συζητήσεων στα πολιτικά πηγαδάκια και στους κομματικούς διαδρόμους ήταν ότι η σχέση αυτή έληξε κατά τρόπο επεισοδιακό και με έντονες αναφορές.

Το ΑΚΕΛ έδειξε μέσα από την ανακοίνωσή του ότι πέραν από σχέσεις και συνεργασίες βρίσκονται ο κομματικός πατριωτισμός και οι αρχές και αξίες του κόμματος. Δείχνοντας πως δεν υπάρχει ούτε διάθεση, αλλά ούτε και πρόθεση να αφήσουν τα πράγματα να βγουν εκτός των κομματικών πλαισίων. Καθόλου τυχαίο πως πέραν της απόφασης και της ανακοίνωσης ήδη ξεκίνησε ένας έμμεσος πόλεμος κατά της Ειρήνης Χαραλαμπίδου.

Η ίδια η βουλευτής έδειξε, στην αντίδρασή της, ότι είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει την όποια πολεμική θα δεχθεί από πλευράς ΑΚΕΛ, με πρώτο δείγμα γραφής την άρνηση να παραδώσει την έδρα στη Βουλή, όπως ήταν και η απαίτηση από πλευράς της Εζεκία Παπαϊωάννου.

Η επόμενη ημέρα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα δύσκολη και για τις δύο πλευρές, και σίγουρα ο πόλεμος που ξεκίνησε χθες με τις ανακοινώσεις αναμένεται να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις στο επόμενο διάστημα. Γιατί στην εξίσωση μπαίνει πάντοτε το εκλογικό εκτόπισμα της Ειρήνης Χαραλαμπίδου, ως πρώτη σε σταυρούς προτίμησης στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές.

Στην κρίσιμη, από πολλές απόψεις, μάχη του ερχόμενου Μάη, το ΑΚΕΛ δεν είναι διατεθειμένο να αφήσει καμιά ψήφο να φύγει προς άλλες κατευθύνσεις. Τα χαμηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο κίνδυνος το κόμμα να βρεθεί κάτω από το 20% είναι πολύ σοβαρός. Και ήδη μέσα από την ανακοίνωση που εξέδωσε χθες με αφορμή την απόφαση για την Ειρήνη Χαραλαμπίδου, στέλνει ένα σχετικό μήνυμα προς τους ψηφοφόρους της Αριστεράς.

Από την άλλη, η βουλευτής είχε από καιρό καταστήσει σαφές ότι οι σταυροί που έλαβε και την έφεραν στην πρώτη θέση δεν θα τους αφήσει ως πεσκέσι στην Εζεκία Παπαϊωάννου.

Τι καταγράφουμε από τις τοποθετήσεις ΑΚΕΛ, Στέφανου Στεφάνου και Ειρήνης Χαραλαμπίδου:

1. Ποιος αποφάσισε τον αποκλεισμό από την κοινοβουλευτική ομάδα

Η ίδια η Χαραλαμπίδου, με τη στάση της (δηλώσεις που αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο κατάβασης με άλλο κόμμα), «θέτει τον εαυτό της απέναντι από το Κόμμα και εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας». Ο ΓΓ Στεφάνου επαναλαμβάνει: «Η ίδια, με τον τρόπο που προσεγγίζει τα πράγματα, θέτει τον εαυτό της εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας». Χαραλαμπίδου: Η απόφαση να τεθεί εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας ήταν αποκλειστικά της ηγεσίας του ΑΚΕΛ. Τονίζει ότι ουδέποτε εξέφρασε επιθυμία ανεξαρτητοποίησης.

2. Η ποιότητα της πρότασης συνεργασίας

Κατέθεσαν συγκεκριμένο «πλαίσιο πρότασης» (επικεφαλής Παρατηρητηρίου για διαπλοκή και διαφθορά) και δήλωσαν ετοιμότητα για συζήτηση οποιασδήποτε αντιπρότασης. Ο ΓΓ Στεφάνου επιβεβαιώνει ότι υποβλήθηκε πρόταση «υπό νέο πλαίσιο» και ότι το κόμμα «ήταν έτοιμο να ακούσει και τις δικές της σκέψεις και προτάσεις». Χαραλαμπίδου: Η πρόταση συνέχισης της συνεργασίας ήταν «γενική και αόριστη», δεν υπήρξε εξελικτική πορεία στο μεσοδιάστημα πέντε μηνών μεταξύ των δύο συναντήσεων, και ζήτησε να τεθεί γραπτώς χωρίς αποτέλεσμα.

3. Ποιος ευθύνεται για το αδιέξοδο στις συζητήσεις

Η Χαραλαμπίδου απέρριψε την πρόταση, δεν αντιπρότεινε τίποτα, και ταυτόχρονα άφηνε ανοιχτό δημόσια το ενδεχόμενο κατάβασης με άλλο κόμμα. Ο ΓΓ Στεφάνου προσθέτει ότι η ίδια «έλεγε ότι δεν είχε πάρει τις αποφάσεις της», αλλά τελευταία δήλωσε ότι «βρισκόταν κοντά σε οριστικές αποφάσεις, δείχνοντας πρόθεση συνεργασίας με άλλο κόμμα», γεγονός που ανάγκασε το ΑΚΕΛ να ζητήσει ξεκαθάρισμα θέσεων. Χαραλαμπίδου: Υπάρχουν «σοβαρότατα προσωπικά θέματα» που καθυστερούν τις αποφάσεις. Η ηγεσία του ΑΚΕΛ απαίτησε απαντήσεις που δεν μπορούσε να δώσει στο παρόν στάδιο.

4. Ο χρόνος της απόφασης

Ο ΓΓ Στεφάνου υποστηρίζει ότι το γεγονός πως η απόφαση ήρθε μόλις δύο μήνες πριν τις εκλογές αποδεικνύει ακριβώς τη διάθεση του κόμματος να εξαντλήσει κάθε περιθώριο για διατήρηση της συνεργασίας. Χαραλαμπίδου: Παρά τις δύο συναντήσεις (3/9/25 και 4/2/2026), δεν υπήρξε καμία εξελικτική πορεία στο μεσοδιάστημα των 5 μηνών — υπονοώντας αδράνεια από πλευράς ΑΚΕΛ.

5. Η βουλευτική έδρα και οι θέσεις στις Επιτροπές

Η πολιτική ηθική και δεοντολογία επιβάλλει την επιστροφή της έδρας στο κόμμα. Ο ΓΓ Στεφάνου ανακοίνωσε επιπλέον ότι η Χαραλαμπίδου χάνει και την Προεδρία της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς «οι προεδρίες των επιτροπών ανήκουν στα κόμματα». Χαραλαμπίδου: Στο κυπριακό σύστημα οι βουλευτές εκλέγονται με σταυρό προτίμησης, άρα η έδρα αντανακλά την επιλογή του ψηφοφόρου. Η απαίτηση παραίτησης «παραγνωρίζει και υποτιμά τον ψηφοφόρο».

6. Τα κίνητρα και ο χαρακτήρας της στάσης Χαραλαμπίδου

Το κόμμα «δεν προσφέρεται για καριέρες ούτε είναι σημαία ευκαιρίας». Υπονοεί ότι η στάση της υπαγορεύεται από προσωπικές φιλοδοξίες και τη χαρακτηρίζει «αντιδεοντολογική και προσβλητική για τον κόσμο του ΑΚΕΛ». Χαραλαμπίδου: Πάντα λειτούργησε με γνώμονα τη συνείδησή της και το συμφέρον του πολίτη. Καταγγέλλει προσπάθεια «διάβρωσης της προσωπικότητάς» της για να εξυπηρετηθεί κομματικό αφήγημα πόλωσης και αυτοδικαίωσης.

Ενδιαφέρουν κι αυτά τα στοιχεία:

1. Αναγνώριση ότι υπήρξαν προστριβές

Και οι δύο πλευρές παραδέχονται ότι η σχέση είχε εντάσεις. Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου αναφέρει «προστριβές κατά καιρούς», το ΑΚΕΛ αναφέρει ότι στις προεδρικές εκλογές «βρέθηκε απέναντι από τις επιλογές του κόμματος».

2. Υπήρξε διάλογος

Αμφότερες οι πλευρές επιβεβαιώνουν ότι έγινε προσπάθεια συζήτησης για συνέχιση της συνεργασίας. Ο ΓΓ Στ. Στεφάνου αναφέρει ότι «είχε ξεκινήσει εδώ και μήνες διάλογος», η Ε. Χαραλαμπίδου αναφέρει δύο συγκεκριμένες συναντήσεις.

3. Η συνεργασία ήταν μακροχρόνια

Η Χαραλαμπίδου μιλά για 15 χρόνια πολιτικής ζωής, το ΑΚΕΛ για στήριξη «όλα αυτά τα χρόνια με πολλή επιμονή και υπομονή».

4. Η Χαραλαμπίδου δεν είχε πάρει οριστικές αποφάσεις

Ο ΓΓ Στεφάνου αναφέρει ότι η ίδια «έλεγε ότι δεν είχε πάρει τις αποφάσεις της», και η Χαραλαμπίδου επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν «σοβαρότατα προσωπικά θέματα» που καθυστερούν τις αποφάσεις — αν και η κάθε πλευρά ερμηνεύει διαφορετικά αυτήν την καθυστέρηση.

5. Η σημασία της πολιτικής ηθικής

Επικαλούνται ηθικές αρχές — η Χαραλαμπίδου τη συνείδηση και την υποχρέωση προς τον πολίτη, το ΑΚΕΛ τη δεοντολογία, τη συνέπεια και τη συλλογική δράση — αν και τις ερμηνεύουν διαφορετικά.

Κρατάμε τις εξής σημειώσεις: