Προς βελούδινο διαζύγιο οδηγούνται Ειρήνη Χαραλαμπίδου και ΑΚΕΛ. Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, η βουλεύτρια του ΑΚΕΛ απάντησε αρνητικά στην πρόταση του γενικού γραμματέα του ΑΚΕΛ Στέφανου Στεφάνου για να αναλάβει επικεφαλής ενός Παρατηρητηρίου κατά της Διαφθοράς.

Την ίδια ώρα, ωστόσο, διαμήνυσε πώς είναι πρόθυμη να διευκολύνει με κάθε τρόπο την ηγεσία του κόμματος, αναγνωρίζοντας την στενή συνεργασία που είχαν στα τελευταία 15 χρόνια. Στέφανος Στεφάνου και Ειρήνη Χαραλαμπίδου ανανέωσαν ξανά το ραντεβού τους για την ερχόμενη Δευτέρα οπόταν και αναμένεται να ανακοινώσουν επίσημα πώς θα προχωρήσουν από εδώ και πέρα.

Η βούλευτρια του ΑΚΕΛ σε δηλώσεις της κατά την αποχώρηση της από την Εζεκία Παπαϊωάννου ανέφερε ότι δεν έχει πάρει τις τελικές αποφάσεις για το μέλλον της. Τόνισε πώς η συνάντηση των δύο ήταν σε πολύ καλό κλίμα , προσθέτοντας ότι 15 χρόνια είχε μια πολύ καλή συνεργασία με το ΑΚΕΛ και τον κόσμο της Αριστεράς.

Σημειώνεται ότι, όπως ανακοινώθηκε από πλευράς Οδυσσέα Μιχαηλίδη, έχει ζητηθεί από την Ειρήνη Χαραλαμπίδου συνάντηση με την Γραμματεία του κινήματος Άλμα για το τέλος Φεβρουαρίου προκειμένου να συζητήσουν το ενδεχόμενο συνεργασίας τους στις βουλευτικές εκλογές.