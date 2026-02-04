Το κατώφλι της Εζεκία Παπαϊωάννου αναμένεται να περάσει σήμερα η Ειρήνη Χαραλαμπίδου, για να τα πει ξανά με τον Στέφανο Στεφάνου, στην πρώτη τους συνάντηση μετά το τελευταίο τετ α τετ που είχαν στις 3 Σεπτεμβρίου. Ένα ραντεβού που αναμένεται να δοκιμάσει τις αντοχές της σχέσης τους και να «αποκρυπτογραφήσει» προθέσεις, χωρίς όμως να εκτιμάται ότι θα ξεκαθαρίσει πλήρως το σκηνικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο γγ του ΑΚΕΛ αναμένεται να ζητήσει από τη βουλεύτρια να τοποθετηθεί και να διευκρινίσει το τοπίο ως προς το τι προτίθεται να πράξει. Κομματικές πηγές αναφέρουν ότι, για την ηγεσία του κόμματος, υπάρχει ενώπιόν της συγκεκριμένη πρόταση, η οποία της κατατέθηκε στην τελευταία συνάντησή της με τον Στέφανο Στεφάνου, και για την οποία αναμένουν την απάντησή της.

Αυτό που αναμένουν σήμερα από την Ειρήνη Χαραλαμπίδου είναι να απαντήσει εάν είναι διαθέσιμη να συζητήσει επί της συγκεκριμένης πρότασης ή αν η απόφασή της είναι να την απορρίψει και να διεκδικήσει ξανά εκλογή, όπως άφησε να νοηθεί σε τηλεοπτικές παρεμβάσεις της. Σε αυτή την περίπτωση, η ηγεσία του κόμματος αναμένεται να συζητήσει το θέμα για περαιτέρω αποφάσεις.

Αυτό που λέγεται είναι ότι, από τη στιγμή που η απόφαση της Ειρήνης Χαραλαμπίδου είναι να διεκδικήσει επανεκλογή στη Βουλή, τότε αυτό θα πρέπει να γίνει με άλλο πολιτικό κόμμα, καθώς το συγκεκριμένο ζήτημα έχει κλείσει για το ΑΚΕΛ. Ταυτόχρονα, αυτό που, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα διαμηνυθεί προς τη βουλεύτρια είναι πως, αν η απόφασή της είναι να πορευθεί στις εκλογές με άλλο κόμμα, δεν μπορεί να συνεχίσει να βρίσκεται στα έδρανα του ΑΚΕΛ στη Βουλή.

Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, ότι η πρόθεση της ηγεσίας είναι να οδηγήσει τα πράγματα στα άκρα και να έλθει σύγκρουση. Από την άλλη, ωστόσο, δεν αναμένεται να της δοθεί απεριόριστος χρόνος μέχρι να πάρει οριστική απάντηση.

Αυτό που είναι εδώ και καιρό γνωστό είναι ότι η πρόταση της ηγεσίας προς την Ειρήνη Χαραλαμπίδου αφορά τη συνέχιση της συνεργασίας τους σε πλαίσιο πολιτικής που να σχετίζεται με ζητήματα διαφθοράς. Συγκεκριμένα, όπως λένε οι πληροφορίες, της προτάθηκε η δημιουργία Παρατηρητηρίου για τη διαφθορά. Αν και δεν έγιναν γνωστές λεπτομέρειες της πρότασης, δεν αναμένεται ότι θα ικανοποιούσε τις πολιτικές προτεραιότητες και φιλοδοξίες της Ειρήνης Χαραλαμπίδου.

Αυτό που υποδεικνύεται, μάλιστα, από διάφορους είναι το γεγονός ότι άλλα άτομα των Νέων Δυνάμεων το ΑΚΕΛ τα είχε αξιοποιήσει πολιτικά. Όπως, για παράδειγμα, τον Αδάμο Αδάμου, ο οποίος διετέλεσε ευρωβουλευτής και βουλευτής και ολοκλήρωσε τη θητεία του στην Προεδρία της Βουλής ως συναινετικός Πρόεδρος μετά την παραίτηση Συλλούρη, τον Τάκη Χατζηγεωργίου, ο οποίος από βουλευτής πήγε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και τον Σταύρο Μαλά, ο οποίος από τη Βουλή βρέθηκε υπουργός Υγείας στην κυβέρνηση Χριστόφια και ακολούθως ήταν δύο φορές υποψήφιος του ΑΚΕΛ για τις προεδρικές εκλογές.

Το ραντεβού της ηγεσίας του ΑΚΕΛ με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου διευθετήθηκε την περασμένη Πέμπτη, μετά και από την παρουσία της τελευταίας στη μεσημβρινή εκπομπή του ΑΛΦΑ, κατά την οποία η αναφορά ότι είναι «συνηθισμένη σε άλματα» ερμηνεύθηκε ως έμμεση δήλωση συστράτευσής της με το Άλμα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη — ένα σενάριο για το οποίο υπάρχει έντονη περιρρέουσα.

Η ίδια, με ανάρτησή της την περασμένη Παρασκευή, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει λάβει τις τελικές της αποφάσεις.

«Επειδή παρακολουθώ διάφορα δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι δεν έχω οποιαδήποτε συμφωνία με οιονδήποτε σχηματισμό. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι, όταν ληφθεί τελική απόφαση κατά πόσον θα επανδιεκδικήσω κοινοβουλευτική έδρα, δεν θα μπω σε διαδικασία συζήτησης εάν υπάρχουν κοινοί στόχοι. Προβληματισμοί αναπτύσσονται, όχι όμως αποφάσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Για την ώρα είμαι επικεντρωμένη σε σοβαρά καθήκοντα που έχω και διεθνείς δράσεις, οπότε δεν πρόκειται να μπω σε οιανδήποτε διαδικασία στο παρόν στάδιο. Όσον αφορά στη συνάντησή μου με τον ΓΓ του ΑΚΕΛ, αυτή έγινε τις πρώτες μέρες Σεπτεμβρίου και δεν υπήρξε συνέχεια, ούτε υπήρξε οποιαδήποτε επικοινωνία για επανακαθορισμό άλλης συνάντησης στο μεσοδιάστημα. Ούτε από τον ίδιο, ούτε από άλλο πρόσωπο του γραφείου του. Επικοινωνία είχαμε μόλις σήμερα το πρωί, 30/1/2026, οπότε και προγραμματίστηκε συνάντηση για την επόμενη βδομάδα. Να τονίσω επίσης ότι σε καμία περίπτωση δεν θα μου ζητείτο συνάντηση αυτού του επιπέδου και δεν θα ανταποκρινόμουν άμεσα», υπέδειξε.