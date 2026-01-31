«Δεν έχω πάρει αποφάσεις, δεν έχει τελειώσει η συνεργασία μου με το ΑΚΕΛ και δεν έχω συμφωνήσει ούτε με το Άλμα ούτε με κανένα άλλο κόμμα», δηλώνει αποκλειστικά στον «Φ» η βουλευτής Ειρήνη Χαραλαμπίδου, η οποία με τη δήλωσή της προχθές στην ενημερωτική εκπομπή του ΑΛΦΑ προκάλεσε δημόσια συζήτηση.

Η βουλευτής είχε ερωτηθεί για το πολιτικό της μέλλον, απαντώντας με έναν υπαινιγμό που άναψε φωτιές και πυροδότησε σενάρια, λέγοντας ότι είναι συνηθισμένη στα άλματα χωρίς δίχτυ προστασίας. Γνωρίζοντας, ωστόσο, κανείς τον τρόπο με τον οποίο τοποθετείται η Ειρήνη Χαραλαμπίδου, θα αντιλαμβανόταν ότι επρόκειτο για μια έμμεση απάντηση στη σεναριολογία, με στόχο να θολώσει τα νερά, καθώς οι πληροφορίες τη θέλουν να μην έχει ακόμη λάβει τις τελικές της αποφάσεις.

Αυτό δεν αναμένεται να γίνει πριν από την άνοιξη. Το χρονικό αυτό σημείο θεωρείται καθοριστικό για την ίδια, καθώς μέχρι τότε θα έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα και όλα τα δεδομένα ενώπιόν της.

Ο ντόρος που δημιουργήθηκε χθες γύρω από το όνομά της, με αφορμή δημοσιεύματα που δημιούργησαν εσφαλμένες εντυπώσεις σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις της, την οδήγησαν σε δημόσια παρέμβαση με ανάρτησή της, προκειμένου να αποκαταστήσει τα δεδομένα. Είχε παρουσιαστεί ως δεδομένη συμφωνία της με το Άλμα, προκαλώντας όχι μόνο τη δική της αντίδραση αλλά και εκείνη του γενικού γραμματέα του ΑΚΕΛ, ο οποίος βρίσκεται στο Λονδίνο.

Ο Στέφανος Στεφάνου επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της, κλείνοντας ραντεβού για το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας. Ουσιαστικά, θα είναι η πρώτη τους συνάντηση από τις 3 Σεπτεμβρίου, όταν είχαν μια αρχική επαφή κατά την οποία ο Στέφανος Στεφάνου της είχε προτείνει να αναλάβει, υπό την αιγίδα της, έναν φορέα για την αντιμετώπιση της διαφθοράς. Κάτι που, ωστόσο, δεν φαίνεται να ικανοποιεί την Ειρήνη Χαραλαμπίδου, η οποία έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι το κεφάλαιο της πολιτικής δεν έχει κλείσει για την ίδια.

Αυτό που ξεκαθαρίστηκε πλήρως, χθες, είναι ότι το θέμα ΑΚΕΛ παραμένει ανοικτό για την Ειρήνη Χαραλαμπίδου. Μπορεί από πλευράς της Εζεκίας Παπαϊωάννου να μην βρέθηκε τρόπος ώστε να βρίσκεται εκ νέου στο ψηφοδέλτιο του κόμματος, ωστόσο η σχέση που έχει χτίσει με τον κόσμο της Αριστεράς δεν της επιτρέπει να βάλει εύκολα τελεία.

Μετά και το τηλεφώνημα του Στέφανου Στεφάνου, έκλεισε νέο ραντεβού και ουσιαστικά ρίχνει εκ νέου την μπάλα στο γήπεδο της ηγεσίας του ΑΚΕΛ, ώστε να υπάρξει προσπάθεια να την κρατήσει, καταθέτοντάς της πρόταση που να ανταποκρίνεται στις πολιτικές της δυνατότητες και φιλοδοξίες.

«Επειδή παρακολουθώ διάφορα δημοσιεύματα στον ημερήσιο Τύπο, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι δεν έχω οποιαδήποτε συμφωνία με οποιονδήποτε σχηματισμό», έγραψε χθες στην ανάρτησή της η Ειρήνη Χαραλαμπίδου. «Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι, όταν ληφθεί τελική απόφαση κατά πόσον θα επαναδιεκδικήσω κοινοβουλευτική έδρα, δεν θα μπω σε διαδικασία συζήτησης, εφόσον υπάρχουν κοινοί στόχοι. Προβληματισμοί αναπτύσσονται, όχι όμως αποφάσεις.

Για την ώρα είμαι επικεντρωμένη σε σοβαρά καθήκοντα που έχω και σε διεθνείς δράσεις, οπότε δεν πρόκειται να μπω σε οποιαδήποτε διαδικασία στο παρόν στάδιο. Όσον αφορά τη συνάντησή μου με τον γενικό γραμματέα του ΑΚΕΛ, αυτή έγινε τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου και δεν υπήρξε συνέχεια, ούτε οποιαδήποτε επικοινωνία για επανακαθορισμό άλλης συνάντησης στο μεσοδιάστημα- ούτε από τον ίδιο ούτε από άλλο πρόσωπο του γραφείου του. Επικοινωνία είχαμε μόλις σήμερα το πρωί, 30/1/2026, οπότε και προγραμματίστηκε συνάντηση για την επόμενη εβδομάδα. Να τονίσω επίσης ότι σε καμία περίπτωση δεν θα μου ζητείτο συνάντηση αυτού του επιπέδου και δεν θα ανταποκρινόμουν άμεσα», ανέφερε.

Η συνάντηση με τη Γραμματεία Άλματος

Η χθεσινή ημέρα είχε διπλή εξέλιξη, καθώς πέραν του τηλεφωνήματος του Στέφανου Στεφάνου, έγινε βολιδοσκόπηση και από πλευράς Οδυσσέα Μιχαηλίδη για συνάντηση της Ειρήνης Χαραλαμπίδου με τη Γραμματεία του Άλματος. Όπως ανέφερε ο ίδιος στον «Φ», η συνάντηση θα έχει ως αντικείμενο τη συζήτηση του ενδεχομένου συνεργασίας των δύο πλευρών.

Έχει, εξάλλου, δηλώσει επανειλημμένα ότι θα ήθελε την Ειρήνη Χαραλαμπίδου στο ψηφοδέλτιο του Άλματος. Οι δύο πλευρές έχουν κατά καιρούς αναφέρει ότι διατηρούν καλές σχέσεις και συχνή επικοινωνία. Η συνάντηση με τη Γραμματεία αποσκοπεί στη διερεύνηση τού κατά πόσο η σχέση αυτή μπορεί να ενταχθεί σε ένα πλαίσιο πολιτικής συνεργασίας.