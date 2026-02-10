Αιχμηρή ανακοίνωση εξέδωσε το ΑΚΕΛ, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους τερμάτισε τη συνεργασία του με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου. Το κόμμα κάνει λόγο για αντιδεοντολογική και προσβλητική στάση της κ. Χαραλαμπίδου και τονίζει ότι «το Κόμμα της Αριστεράς δεν είναι όχημα όπου μπορεί να ανεβοκατεβαίνει ο καθένας σύμφωνα με τις προσωπικές του φιλοδοξίες». Την ίδια ώρα ζητά από την βουλεύτρια να επιστρέψει πίσω την κοινοβουλευτική έδρα, «όπως επιβάλλει η πολιτική ηθική και δεοντολογία».

Αυτούσια η ανακοίνωση

Όσοι και όσες διεκδικούν με το ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ γνωρίζουν ότι το Κόμμα έχει όριο τριών θητειών από το 1991, το οποίο πρόσφατα -στο Καταστατικό Συνέδριο του 2023- μειώθηκε σε δύο θητείες. Δυνατότητα για εξαιρέσεις για μια μόνο θητεία έχουν ηγετικά στελέχη του Κόμματος. Όλα τα κόμματα με διάφορους τρόπους διασφαλίζουν την παρουσία του πολιτικού τους πυρήνα στη Βουλή. Εξαιτίας του ορίου θητειών καταξιωμένα στελέχη του Κόμματος, του Κινήματος της Αριστεράς και των Νέων Δυνάμεων ολοκλήρωσαν την παρουσία τους στη Βουλή.

Έχοντας υπόψη το όριο των θητειών ανοίξαμε συζήτηση με την κ. Ειρήνη Χαραλαμπίδου για να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας. Σε αυτή την προσπάθεια καταθέσαμε πλαίσιο πρότασης για να είναι επικεφαλής ενός Παρατηρητηρίου για τη διαπλοκή και διαφθορά, τομέας στον οποίο η κ. Χαραλαμπίδου αναπτύσσει ιδιαίτερη δράση. Ταυτόχρονα, δηλώσαμε την ετοιμότητά μας για συζήτηση οποιασδήποτε πρότασης που η ίδια ενδεχομένως να είχε για συνέχιση της συνεργασίας μας, την οποία εμείς στηρίξαμε όλα αυτά τα χρόνια με πολλή επιμονή και υπομονή, ακόμα κι όταν σε κρίσιμες πολιτικές μάχες όπως στις τελευταίες προεδρικές εκλογές, η κ. Χαραλαμπίδου βρέθηκε απέναντι από τις επιλογές του Κόμματος.

Από τη στιγμή που η κ. Χαραλαμπίδου απορρίπτει το πλαίσιο πρότασής μας και δεν έχει αντιπροτείνει τίποτα κλείνει ο κύκλος των συζητήσεων. Εκ των πραγμάτων οι συζητήσεις δεν μπορούν να συνεχιστούν για ακόμα ένα βασικό λόγο. Δεν μπορούμε να συζητούμε για συνέχιση της συνεργασίας με την κ. Χαραλαμπίδου, την ώρα που η ίδια σε αλλεπάλληλες δηλώσεις της όλο αυτό το διάστημα αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να κατέλθει στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με ψηφοδέλτιο άλλου κόμματος. Με αυτή την αντιδεοντολογική και προσβλητική για τον κόσμο του ΑΚΕΛ στάση της, θέτει τον εαυτό της απέναντι από το Κόμμα και εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΑΚΕΛ – Αριστερά – Νέες Δυνάμεις.

Η πολιτική ηθική και δεοντολογία επιβάλλει όπως η έδρα επιστραφεί στο ΑΚΕΛ. Αυτή είναι η πάγια θέση του Κόμματος που υποστηρίζει ότι οι έδρες ανήκουν στα κόμματα. Εναπόκειται στην κ. Χαραλαμπίδου για το τι θα πράξει επί τούτου.

Επειδή αυτές οι εξελίξεις δεν συμβαίνουν σε κενό πολιτικό χρόνο αισθανόμαστε την ανάγκη να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα:

Το ΑΚΕΛ δεν προσφέρεται για καριέρες ούτε και είναι σημαία ευκαιρίας για κανέναν. Το Κόμμα της Αριστεράς δεν είναι όχημα όπου μπορεί να ανεβοκατεβαίνει ο καθένας σύμφωνα με τις προσωπικές του φιλοδοξίες.

Για εμάς η πολιτική είναι υπόθεση αρχών και δεν περιορίζεται μόνο στην κοινοβουλευτική δράση. Χωρίς αρχές κινδυνεύουμε η πολιτική και η Βουλή να μετατραπούν σε ένα μεταγραφικό παζάρι όπου προεκλογικά αλλάζουν οι «κομματικές φανέλες» ανάλογα με τις προσωπικές φιλοδοξίες του καθενός ή της καθεμιάς. Αυτό το φαινόμενο, που άρχισε δυστυχώς να εμφανίζεται με μεγαλύτερη συχνότητα στις μέρες μας, ακυρώνει το νόημα της πολιτικής που πρέπει να στηρίζεται -ανάμεσα σε άλλα- στη συλλογική δράση, στη συνέπεια στόχων και ιδεών, στην ηθική και τη δεοντολογία. Αν σήμερα κάποιοι θεωρούν ότι ευνοούνται από αυτό το φαινόμενο πρέπει να γνωρίζουν ότι στη συνέχεια θα μετατραπεί σε μπούμερανγκ. Αργά ή γρήγορα αυτό συμβαίνει με φαινόμενα που απαξιώνουν την πολιτική και καταργούν αρχές.

Βρισκόμαστε μπροστά σε μια δύσκολη εκλογική αναμέτρηση ενώπιον κρίσιμων καταστάσεων για τη χώρα και την κοινωνία. Το μήνυμά μας είναι ξεκάθαρο:

Στην επερχόμενη εκλογική μάχη των βουλευτικών εκλογών κανείς δεν περισσεύει. Ο κόσμος της Αριστεράς θα υπερασπιστεί το Κόμμα και την αξιοπρέπειά του για ακόμα μια φορά γνωρίζοντας ότι μόνο με ένα ισχυρό ΑΚΕΛ είναι ισχυρή η ελπίδα για τον τόπο και την κοινωνία στις πολύ κρίσιμες συνθήκες που διερχόμαστε.