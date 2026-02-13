Την ουσιαστική αύξηση της φοιτητικής χορηγίας και του επιδόματος τέκνου για τις οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα ζητά η Πρόεδρος του Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ), Αννίτα Δημητρίου, καλώντας την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην κατάθεση σχετικών νομοσχεδίων.

Σε δήλωσή της, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ τονίζει ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί ουσιαστικά η στήριξη προς τις χαμηλόμισθες οικογένειες, σημειώνοντας πως πρόκειται για πάγια θέση του κόμματος εδώ και καιρό. Όπως αναφέρει, «πρέπει επιτέλους η κυβέρνηση να προχωρήσει».

Υπογραμμίζει ακόμη ότι, μέσα από τις τροπολογίες που κατέθεσε ο ΔΗΣΥ στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης, στηρίχθηκε αποφασιστικά η μεσαία τάξη, ιδιαίτερα οι οικογένειες με παιδιά και φοιτητές, μέσω εκπτώσεων και μείωσης στον φόρο εισοδήματος.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια, οι οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα έμειναν πίσω, κάτι που όπως επισημαίνει μπορεί να διορθωθεί μόνο με πρωτοβουλία της κυβέρνησης.

Ο ΔΗΣΥ καλεί την κυβέρνηση να ανταποκριθεί πλήρως, αποφεύγοντας «ημίμετρα», και να καταθέσει νομοσχέδια που θα προβλέπουν την αύξηση τόσο της φοιτητικής χορηγίας όσο και του επιδόματος τέκνου.