Η Άγκυρα έδειξε πως δεν θέλει να αφήνει τίποτε εκτός του ελέγχου της όσον αφορά τις προσπάθειες στο Κυπριακό. Ο Χακάν Φιντάν πήρε τηλέφωνο τον Αντόνιο Γκουτέρες πριν αυτός συναντηθεί με τον Τουφάν Έρχιουρμαν, και μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων τηλεφώνησε στον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών για να του δώσει πλήρη έκθεση λεχθέντων.

Στο debriefing προς Χακάν Φιντάν αναφέρθηκε ο ίδιος ο Τουφάν Έρχιουρμαν επιστρέφοντας στα κατεχόμενα το βράδυ της Πέμπτης. Ο Τ. Έρχιουρμαν δήλωσε ότι το ίδιο βράδυ μετά τη συνάντηση με Γκουτέρες, είχε μακρά τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, κατά την οποία συζητήθηκε η συνάντηση, ενώ ο Φιντάν τον ενημέρωσε και για τη διαδικασία των συνομιλιών μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας.

Σε δηλώσεις του προς τα μέσα ενημέρωσης με την επιστροφή του στα κατεχόμενα, ο Έρχιουρμαν ανέφερε πως δεν διαπίστωσε «καμία μείωση του ενδιαφέροντος του ΓΓ ΟΗΕ Γκουτέρες για τις εξελίξεις στο Κυπριακό». Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης εμφανίστηκε ενθουσιασμένος γιατί η συνάντηση κράτησε μια ώρα και δέκα λεπτά, ενώ ο αρχικώς προγραμματισμός ήταν για ένα μισάωρο. Έσπευσε δε να αναφέρει ότι ο καθορισμός ραντεβού με τον ΓΓ ΟΗΕ ήρθε ταχύτερα απ’ ότι ανέμεναν. Κι αυτό για να απαντήσει στο ότι οι προκάτοχοί του έβλεπαν τον ΓΓ ΟΗΕ σε πολύ συντομότερο διάστημα μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους.

«Καταρχάς, είχαμε την πρόθεση να μεταφέρουμε εκ νέου στον κύριο Γενικό Γραμματέα τη βούληση του λαού μας για λύση. Το πράξαμε. Δεύτερον, από την πρώτη ημέρα έναρξης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, θέσαμε στο τραπέζι τη μεθοδολογία τεσσάρων σημείων που είχαμε γνωστοποιήσει στο κοινό και στη διεθνή κοινότητα ήδη πολύ πριν από την εκλογική περίοδο», ανέφερε στις δηλώσεις του ο Έρχιουρμαν.

Για τη μεθοδολογία αυτή των τεσσάρων σημείων, συνέχισε, «έγιναν διάφορες συζητήσεις και σχόλια. Είχαμε την ευκαιρία να εξηγήσουμε εκ νέου, πρόσωπο με πρόσωπο στον κύριο Γενικό Γραμματέα, τι ακριβώς σημαίνουν για εμάς αυτά τα τέσσερα σημεία και τι εννοούμε με αυτά».

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν κατέγραψε τις θέσεις του όσον αφορά τα ΜΟΕ που συμφωνήθηκαν πριν αυτός αναλάβει την ηγεσία των Τουρκοκυπρίων αλλά και για τις εισηγήσεις του Νίκου Χριστοδουλίδη.

Στις δηλώσεις του ο Έρχιουρμαν επανέλαβε την άποψή του ότι οι συναντήσεις σε σχήμα 5+1 δεν είναι κατάλληλες για τη συζήτηση μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και ότι αυτά θα πρέπει ουσιαστικά να καταλήγουν σε αποτέλεσμα στις συναντήσεις των δύο ηγετών στη Λευκωσία.

Δήλωσε ότι δεν διαπίστωσε καμία μείωση του ενδιαφέροντος του κ. Γκουτέρες για τις εξελίξεις στο Κυπριακό και ότι ο Γενικός Γραμματέας συνεχίζει να παρακολουθεί προσεκτικά όλες τις εξελίξεις. Πρόσθεσε ότι το γεγονός πως η συνάντηση διήρκεσε σχεδόν διπλάσιο χρόνο από τον προγραμματισμένο δείχνει το ενδιαφέρον του για το θέμα.

Αναφορικά με τα νέα σημεία διέλευσης, ο κ. Έρχιουρμαν δήλωσε ότι ενημέρωσαν τον κ. Γκουτέρες πως έχουν αναπτύξει πολυάριθμες προτάσεις. «Το ότι ο κύριος Γενικός Γραμματέας ολοκλήρωσε λέγοντας «θα είμαστε σε πολύ συχνότερη επαφή» ήταν σημαντικό για εμάς. Χρησιμοποιώ τη λέξη επαφή, διότι δεν συζητήσαμε εκεί τη μορφή. Δηλαδή αν θα είναι και πάλι διά ζώσης ή με ποιον τρόπο, δεν το γνωρίζω, αλλά θα είμαστε σε συχνότερη επαφή», ανέφερε.

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν δήλωσε ότι ο Γενικός Γραμματέας υπογράμμισε πως μια λύση, σταθερότητα και ειρήνη στην Κύπρο θα συνέβαλλαν και στη μόνιμη σταθερότητα και ειρήνη στην περιοχή και ότι, για τον λόγο αυτό, θα συνεχίσει να ασχολείται στενά με το θέμα.