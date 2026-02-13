Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες έχει ενώπιόν του του όρους που θέτει η τουρκοκυπριακής πλευρά προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία στο Κυπριακό. Ο Τουφάν Έρχιουρμαν παραδέχθηκε ότι υπήρξε διαφωνία μεταξύ τους ως προς τη μορφή των συναντήσεων στο Κυπριακό.

Από τα όσα είπε ο Έρχιουρμαν μετά τη συνάντηση με το ΓΓ ΟΗΕ είναι ξεκάθαρο ότι στο τραπέζι μπήκε το θέμα της πραγματοποίησης πιο τακτικών συναντήσεων σε επίπεδο 5+1 πλην όμως ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων κατέγραψε τη διαφωνία του.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα στον τουρκοκυπριακό Τύπο, ο Έρχιουρμαν ρωτήθηκε εάν συζήτησε με τον ΓΓ ΟΗΕ το θέμα της διάσκεψης 5+1 και η απάντησε λέγοντας πως ο Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε την επιθυμία για πιο συχνές επαφές. «Χρησιμοποιώ ενσυνείδητα τη λέξη επαφές, διότι δεν συμφωνήσαμε σε σχέση με τη μορφή», ανέφερε ο Έρχιουρμαν.

Η μορφή των συναντήσεων που υποστηρίζει ο Έρχιουρμαν είναι οι συναντήσεις στη Λευκωσία για συζήτηση σε ΜΟΕ. Ενώ φαίνεται πως ο ΓΓ ΟΗΕ επιμένει στη θέση για νέα άτυπη πολυμερή, όπως ήταν και η συμφωνία των μερών από το περασμένο καλοκαίρι.

Η συνάντηση Γκουτέρες-Έρχιουρμαν ήταν η πρώτη αφ’ ότου ο δεύτερος είχε κερδίσει την ψηφοφορία στα κατεχόμενα τον περασμένο Οκτώβρη και ανέλαβε ηγέτης των Τουρκοκυπρίων. Ο ΟΗΕ σε ανακοίνωση εκπροσώπου του ανέφερε ότι οι δύο πλευρές «συζήτησαν την πορεία προς τα εμπρός στο Κυπριακό ζήτημα».

Χρήσιμη και παραγωγική

Ως «χρήσιμη και παραγωγική» χαρακτήρισε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, τη συνάντηση που είχε στη Νέα Υόρκη με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες. Η συνάντηση, η οποία διήρκεσε μία ώρα και δέκα λεπτά —υπερβαίνοντας τον αρχικό προγραμματισμό— επικεντρώθηκε στις προοπτικές επανέναρξης των συνομιλιών και στην ανάγκη λήψης πρακτικών μέτρων για τη βελτίωση της καθημερινότητας.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Τουφάν Έρχιουρμαν από τη Νέα Υόρκη στον παράνομο «Μπαϊράκ», ο ίδιος μετέφερε στον Γενικό Γραμματέα τη βούληση, όπως ανέφερε, της τουρκοκυπριακής πλευράς για λύση, παρουσιάζοντας, παράλληλα, μια πρόταση μεθοδολογίας τεσσάρων σημείων. Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης υπογράμμισε ότι η διαδικασία δεν πρέπει να είναι «συνομιλίες για χάρη των συνομιλιών», αλλά να στοχεύει σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, ώστε να αποφευχθούν νέες απογοητεύσεις για την τουρκοκυπριακή κοινότητα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) και στη διάνοιξη νέων σημείων διέλευσης. Ο κ. Έρχιουρμαν εξέφρασε την άποψη ότι τέτοια ζητήματα δεν θα έπρεπε να παραπέμπονται σε διεθνείς διασκέψεις τύπου «5+1», αλλά να επιλύονται απευθείας στη Λευκωσία από τους δύο ηγέτες. «Αν οι δύο ηγέτες δεν μπορούν να συμφωνήσουν ούτε για μερικά σημεία διέλευσης, πώς θα μπορέσουν να παράγουν λύση για το Κυπριακό;» διερωτήθηκε, προσθέτοντας πως η επίτευξη συμφωνιών σε τοπικό επίπεδο θα έστελνε ένα θετικό μήνυμα αποφασιστικότητας.

Ο Έρχιουρμαν ανέφερε πως ο Αντόνιο Γκουτέρες παραμένει προσηλωμένος στο Κυπριακό και δεν εμφανίζει σημάδια κόπωσης ή απαισιοδοξίας. Σημείωσε επίσης πως ο Γενικός Γραμματέας αναγνωρίζει τις ανησυχίες και τις απογοητεύσεις των Τουρκοκυπρίων, ενώ εξέφρασε την επιθυμία για συχνότερη επαφή στο μέλλον. Παρά το θετικό κλίμα, διευκρινίστηκε ότι στη συνάντηση δεν συζητήθηκαν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα ή η μορφή μιας επικείμενης διαδικασίας.

Από την πλευρά του, ο «βουλευτής» του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ), Φικρί Τορός, χαιρέτισε τη συνάντηση, κάνοντας λόγο για μια «εποικοδομητική και αποφασιστική βούληση» με στόχο την άρση του αδιεξόδου. Ο κ. Τορός είπε ότι η πρόταση Έρχιουρμαν, σε συνδυασμό με την προώθηση των ΜΟΕ, μπορεί να προσδώσει νέα δυναμική στη διαδικασία και να καλλιεργήσει το απαραίτητο κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κοινοτήτων.

Στα κατεχόμενα, η συνάντηση Γκουτέρες-Έρχιουρμαν ήταν στο επίκεντρο του χθεσινού τουρκοκυπριακού Τύπου. Τα κύρια σημεία που ξεχωρίζουν στις αναφορές των τουρκοκυπριακών μέσων ενημέρωσης είναι η απρόσμενη διάρκεια της συνάντησης, η οποία ξεπέρασε τη μία ώρα, γεγονός που ερμηνεύεται ως ένδειξη ουσιαστικού ενδιαφέροντος από πλευράς του Γενικού Γραμματέα.

Οι τουρκοκυπριακές εφημερίδες εστίασαν στην κατάθεση της «μεθοδολογίας τεσσάρων σημείων» από τον Τ/κ ηγέτη και στην επιτακτική απαίτηση για άρση της «απομόνωσης», ενώ προβάλλουν την εικόνα ενός Γκουτέρες που παραμένει «ενεργός» και γνώστης των λεπτομερειών του Κυπριακού. Παράλληλα, το κλίμα της Νέας Υόρκης διασυνδέεται άμεσα με ένα «ανοιξιάτικο κλίμα» στις σχέσεις Αθηνών-Άγκυρας, καλλιεργώντας προσδοκίες για μια νέα φάση κινητικότητας, παρά τις επιφυλάξεις για τα όρια στην “αυτονομία” της τουρκοκυπριακής ηγεσίας από την Τουρκία.

Η «Κίπρις» χαρακτήρισε τη συνάντηση ως «ωφέλιμη και παραγωγική», μεταφέροντας τις δηλώσεις του κ. Έρχιουρμαν μετά τη συνάντηση που διήρκεσε 1 ώρα και 10 λεπτά. Το δημοσίευμα δίνει έμφαση στη μεθοδολογία τεσσάρων σημείων που παρουσίασε ο Τ/κ ηγέτης στον Γκουτέρες, ενώ υπογραμμίζει την απαίτηση για άρση της«άδικης απομόνωσης» που υφίσταται η τουρκοκυπριακή κοινότητα.